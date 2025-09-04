메뉴 건너뛰기

"대통령님, 반장 선거에서 떨어져 보셨나요?"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.09.04 18:27최종 업데이트 25.09.04 18:27

이 대통령 부부, 손편지 보낸 어린이 가족 초청 행사

이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 어린이 초청 행사에 참석한 어린이 가족과 기념촬영을 하고 있다.
머리 아픈 국정을 논하는 용산 대통령실에 모처럼 아이들의 웃음소리가 울려퍼졌다.

대통령실은 4일 오전 이재명 대통령과 김혜경 여사에게 직접 손편지를 써서 보낸 어린이 3명과 그 가족들을 대통령실로 초청했다.

이번 초청은 아이들의 편지를 직접 읽어본 이 대통령이 지시하여 성사된 것으로 알려졌다. 대통령실은 아이들이 보낸 손편지에 비상계엄 저지, 대북 확성기 방송 중단 등에 대해 이 대통령에게 감사를 표하는 마음이 담겨있었다고 전했다.

AD
대통령실을 방문한 아이들은 이 대통령 접견에 앞서 브리핑룸을 방문해 대변인처럼 브리핑을 하거나 기자들의 질의를 받아보기도 했다. 국무회의실을 둘러보며 대통령의 일과를 체험하는 시간도 가졌다.

이 대통령과 김 여사는 집무실 입구에 서서 아이들을 반갑게 맞이했다.

이 대통령은 "여러분들의 편지를 꼼꼼히 읽었고 꼭 만나고 싶었다"고 반가움을 표하며 난중일기, 과학 만화책 등 책에 사인을 해 선물했다.

한 아이가 "대통령님, 반장 선거에서 떨어져 보신 적이 있나요?"라고 묻자, 이 대통령은 웃으며 "어른이 되어 선거에서 떨어져 본 적은 있는데 어릴 때에는 반장 선거에 나가본 경험이 없다"라고 답하기도 했다.

"대통령으로서 언제가 가장 힘들거나 기쁜지"라는 다른 아이의 질문에는 "지켜야 하는 것이 있는데 지킬 힘이 없을 때 가장 힘들고, 여러분들을 만나는 지금이 가장 기쁘다"라고 대답했다.

이 대통령 부부는 대통령실을 떠나는 아이들을 하나하나 안아주며 "꿈을 꼭 이루라"는 덕담을 건넸다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 어린이 초청 행사에 참석한 어린이들과 대화하고 있다.
이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 어린이 초청 행사에 참석한 어린이에게 책을 선물하고 있다.
이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 어린이 초청 행사에 참석한 어린이에게 책을 선물하고 있다.
