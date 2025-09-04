"대통령님, 반장 선거에서 떨어져 보셨나요?"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 어린이 초청 행사에 참석한 어린이 가족과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 대통령실제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 어린이 초청 행사에 참석한 어린이들과 대화하고 있다. ⓒ 대통령실제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 어린이 초청 행사에 참석한 어린이에게 책을 선물하고 있다. ⓒ 대통령실제공 관련사진보기

머리 아픈 국정을 논하는 용산 대통령실에 모처럼 아이들의 웃음소리가 울려퍼졌다.대통령실은 4일 오전 이재명 대통령과 김혜경 여사에게 직접 손편지를 써서 보낸 어린이 3명과 그 가족들을 대통령실로 초청했다.이번 초청은 아이들의 편지를 직접 읽어본 이 대통령이 지시하여 성사된 것으로 알려졌다. 대통령실은 아이들이 보낸 손편지에 비상계엄 저지, 대북 확성기 방송 중단 등에 대해 이 대통령에게 감사를 표하는 마음이 담겨있었다고 전했다.대통령실을 방문한 아이들은 이 대통령 접견에 앞서 브리핑룸을 방문해 대변인처럼 브리핑을 하거나 기자들의 질의를 받아보기도 했다. 국무회의실을 둘러보며 대통령의 일과를 체험하는 시간도 가졌다.이 대통령과 김 여사는 집무실 입구에 서서 아이들을 반갑게 맞이했다.이 대통령은 "여러분들의 편지를 꼼꼼히 읽었고 꼭 만나고 싶었다"고 반가움을 표하며 난중일기, 과학 만화책 등 책에 사인을 해 선물했다.한 아이가 "대통령님, 반장 선거에서 떨어져 보신 적이 있나요?"라고 묻자, 이 대통령은 웃으며 "어른이 되어 선거에서 떨어져 본 적은 있는데 어릴 때에는 반장 선거에 나가본 경험이 없다"라고 답하기도 했다."대통령으로서 언제가 가장 힘들거나 기쁜지"라는 다른 아이의 질문에는 "지켜야 하는 것이 있는데 지킬 힘이 없을 때 가장 힘들고, 여러분들을 만나는 지금이 가장 기쁘다"라고 대답했다.이 대통령 부부는 대통령실을 떠나는 아이들을 하나하나 안아주며 "꿈을 꼭 이루라"는 덕담을 건넸다.