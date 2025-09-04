국민의힘 규탄대회에 회기 팽개치고 상경한 TK 지방의원들

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 대구시의원과 구의원 등이 4일 오전 특검의 압수수색을 규탄하기 위한 국민의힘 규탄대회에 참석한 것이 알려지면서 지역에서 비판의 목소리가 나오고 있다. ⓒ 전경원 대구시의원 SNS 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 중앙당이 4일 오전 특검의 압수수색 규탄대회에 지방의원들의 참석을 독려하면서 경북 경산시의회 의원들이 회기 일정을 미루고 상경하는 바람에 상임위가 정상적으로 열리지 못했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

국민의힘이 원내대표실 등 특검의 압수수색과 관련해 4일 국회에서 규탄대회를 열면서 지방의원들에게 집단 상경을 지시하고 지방의원들은 회기 일정을 무시하고 참석해 논란이 되고 있다.제319회 임시회가 진행 중인 대구시의회에서는 기획행정위원회 소속 시의원들이 이날 일정을 전면 취소하고 서울로 갔다. 기행위는 지난 7월 집중호우 당시 발생한 북구 노곡동 빗물펌프장을 방문하고 함지산 산불 피해 복구 현장도 방문할 예정이었다. 이들은 추후 일정도 잡지 않았다.경제환경위원회 소속 박종필 의원도 대구시 추가경정예산안 예비심사와 환경수자원국 및 미래혁신성장실 관련 안건 심사가 있었지만 일정을 무시하고 국민의힘 규탄대회에 참석했다.전경원 의원은 자신의 SNS에 서울에서 찍은 사진을 올리고 "야당말살 특검수사 규탄대회가 비가 오는 서울 국회에서 있었다"라며 "장동혁 새 지도부와 이인선 대구시당위원장과 함께 정의사회구현을 위해 끝까지 싸우겠다"고 적었다.대구시시의회 뿐 아니라 회기가 진행 중인 기초의회에서도 의원들이 일정을 취소하거나 뒤로 미루고 상경했다.대구 중구의회 의원들은 이날 도시관광위 예비심사가 예정돼 있었지만 일정을 다음날로 미루고 서울로 갔고 남구의회는 추가경정예산안 심사가 예정됐지만 연기하고 서울 규탄대회에 참석했다.북구의회 역시 신성장도시위원회 안건심사를 오는 11일로 미루고 서울로 향했고 수성구의회 소속 국민의힘 구의원들도 제2차 추가경정예산안 심사를 5일로 미루고 규탄대회에 참석했다.이날 규탄집회에 참석하지 않은 한 시의원은 "지역구 국회의원이 오늘 집회에 참석하지 않으면 내년 지방선거에 공천을 받지 못할 수도 있다"라고 말했다며 "지방의원들을 협박하는 것 같아 기분이 좋지 않았다"라고 말했다.경북에서도 경북도의원 10여 명이 임시회 폐회식에 참석하지 않고 서울로 갔고 경북 기초의회 의원들도 회기 일정을 취소하거나 연기하고 서울 집회에 참석한 것으로 알려졌다.경산시의회의 경우 이날 행정사무감사 일정과 범위 등 전반적인 계획을 수립하는 상임위원회가 열릴 예정이었지만 국민의힘 소속 지방의원들이 불참하면서 행정사무감사 계획서 채택을 다음 날로 미뤘다.국민의힘 경산시당협위원회 관계자는 "지난 3일 중앙당으로부터 규탄대회 참석 협조공문이 왔다"라며 "시의원들 간 협의를 거쳐 참석 여부를 결정한 것으로 알고 있다"고 밝혔다.이처럼 지방의원들이 회기 일정을 미루거나 취소하고 중앙당 규탄대회에 참석하자 지역에서는 비판의 목소리가 나온다.더불어민주당 대구시당은 이날 논평을 통해 "대구시민을 배신한 국민의힘은 민주주의 파괴 행위를 즉각 중단하라"라고 규탄했다.대구시당은 "국민의힘 지도부는 금일 오전 9시 30분에 진행된 규탄대회 참석을 빌미로 자당 소속 대구 지방의원들에게 집단 상경을 지시했다"라며 "일부는 회기 중 의회를 내팽개치고 여의도로 달려가 내란 세력을 감싸는 집회에 합류한 것"이라고 비판했다.이어 "민생을 돌보라는 책무는 뒷전이고 오직 당 지도부의 정치적 지시만을 따랐다"라며 "이는 대구시민을 우롱하고 의회 민주주의를 짓밟은 행태"라고 주장했다.대구시당은 "국민의힘 대구 지방의원들은 공복의 본분을 저버리고 민주주의를 파괴하는 들러리가 되기를 자처했다"라면서 "국민의힘은 대구를 자기 정치의 방패막이로 삼지 말라. 그것이야말로 시민에 대한 가장 큰 모욕이며 반드시 혹독한 책임을 치르게 될 것"이라고 경고했다.시민단체들도 국민의힘 소속 지방의원들의 서울행에 대해 직무를 내팽개치고 주민을 우롱하는 것이라며 강하게 비판하고 나섰다.조광현 대구경실련 사무처장은 "지방의원들은 국민의힘 당원이기 전에 시민의 대표이고 주민의 대표로 공적인 기능이 우선되어야 한다"라며 "공식적인 일정을 내팽개치고 올라갔다는 것은 주민의 대표가 아니라고 선언하는 것이나 다름없다"라고 비난했다.강금수 대구참여연대 사무처장도 "특검이 압수수색을 하는 것은 정당한 조사 과정인데 그걸 막겠다고 지방의원들이 직무를 내팽개치고 서울까지 갔다는 것은 주민을 우롱하는 것"이라고 비판했다.그러면서 "내란정당이라는 것을 만천하에 알리면서도 반성을 전혀 하지 않는 지방의원들은 의원으로서의 자격이 없다"라며 "내년 지방선거에서 반드시 심판할 것"이라고 강조했다.