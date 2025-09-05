채해병 수사외압 '키맨', 사건 후 영전한 사단장직 직무배제

큰사진보기 ▲박진희 전 국방부 군사보좌관이 28일 오전 9시께 채해병 특검팀(이명현 특검)에 참고인 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기

채해병 사망사건 수사외압 의혹 당시 대통령실·국방부·해병대사령부와 수차례 소통했던 '키맨' 박진희 56사단장(당시 국방부 군사보좌관)이 채해병 특검팀(이명현 특검)의 형사 입건으로 직무에서 배제됐다. 국방부 군사보좌관으로서 준장이던 박 사단장은 이 사건 후 소장으로 진급해 56사단장을 맡고 있었다.<오마이뉴스>가 추미애 더불어민주당 의원 등을 통해 확인한 바에 따르면, 육군본부는 5일 박 사단장을 직무배제했다. "박 사단장이 직권남용관리행사방해와 모해위증 혐의로 특검팀에 형사 입건된" 데 따른 후속 조치다.육군본부는 박 사단장을 이날부로 수도방위사령부 보충대로 분리 파견할 예정이다. 박 사단장은 지난 7월 28일 특검팀에 참고인 신분으로 소환된 바 있다.박 사단장은 채해병 순직 후 'VIP 격노' 회의(2023년 7월 31일)로 대표되는 수사외압 의혹이 불거질 시기 이종섭 당시 국방부 장관의 군사보좌관으로서 그를 지근 거리에서 보좌했다. 박정훈 해병대 수사단장(대령)이 수사 결과를 이 전 장관에게 최초로 보고할 때도 동석한 것으로 알려졌다.이 전 장관은 VIP 격노 회의 이후 박 사단장의 휴대전화로 김계환 당시 해병대사령관에게 박정훈 수사단장이 수사한 사건을 경북경찰청으로 이첩하지 못하도록 했다. 이후 박 사단장은 김 전 사령관에게 "확실한 혐의자는 수사 의뢰, 지휘 책임 관련 인원은 징계로 하는 것도 검토해 달라"는 텔레그램 메시지를 보냈다. 박 사단장은 해당 연락이 이 전 장관의 지시와는 무관하다고 밝혀왔다.