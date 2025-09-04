메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"내란 후 4일간 검찰총장 특활비 3억 이상"... 정성호 "면밀히 살펴보겠다"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.09.04 18:14최종 업데이트 25.09.04 18:14

"내란 후 4일간 검찰총장 특활비 3억 이상"... 정성호 "면밀히 살펴보겠다"

장경태 민주당 의원, 법사위서 '심우정 전 검찰총장 특활비 집중 집행' 지적... "내란 연관성 의심"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
정성호 법무부 장관이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에 참석한 뒤 나서고 있다.
정성호 법무부 장관이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에 참석한 뒤 나서고 있다. ⓒ 남소연

심우정 전 검찰총장이 윤석열씨의 불법비상계엄이 선포된 12월 3일부터 나흘 동안 총 3억 4200만 원의 특수활동비를 집중적으로 집행한 데 대해 정성호 법무부 장관은 "통상적이지 않다"라면서 "대검찰청에서도 이게 과연 통상적인 수사 과정에서 발생된 비용인지 내부적으로 좀 검토를 하고 있다. 저도 좀 면밀히 살펴보고 필요한 조치가 있다면 하겠다"라고 밝혔다.

국회 법제사법위원회 예산결산기금심사소위원장인 장경태 더불어민주당의 분석에 따르면 심우정 전 검찰총장은 12월 3일부터 6일까지 나흘간 12월 특활비 평균 집행액의 45%가량인 3억 4200만 원을 집행했다. 또한 12.3 불법비상계엄 당일 기준 일주일 전후로는 검찰총장 몫 1년 특활비 총액의 14%가량을 집행했다. 4일 국회 법사위 결산 심사 결과를 발표한 장경태 의원은 "12.3 내란 당일부터 나흘간 그리고 내란 전후 집중 살포된 특활비에 대해 필요하다면 수사 의뢰 등 모든 방법을 총동원해 검찰의 내란 관여 의혹을 밝혀야 할 것"이라고 주장했다.

이날 법사위 현장에서는 의원들의 질의도 이어졌다. 서영교 민주당 의원이 정성호 법무부 장관에게 "계엄이 공포됐는데 특활비가 나갈 시점인가"라고 묻자 정 장관은 "대검에서도 통상적인 수사 과정에서 발생된 비용인지, 필요한 집행이었는지 내부적으로 검토를 하고 있다"라면서 "저도 면밀히 살펴보고 저희들이(법무부가) 필요한 조치가 있다면 조치하겠다"라고 답했다.

그러면서 정 장관은 문제의 검찰총장 특활비가 윤석열 정부 당시 이뤄진 점을 강조하며 "국민주권정부 하에서는 특활비가 한 푼도 부적절하게 사용되지 않게 철저히 지시·감독하고 있다"라고 덧붙였다.

박은정, "내란 관여자들이 특활비 받은 거 아니냐" 의혹 제기

박은정 조국혁신당 의원이 4일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 초선 비하 논란을 일으킨 나경원 국민의힘 의원을 겨냥한 손피켓을 내걸고 있다. 왼쪽은 김용민 더불어민주당 의원.
박은정 조국혁신당 의원이 4일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 초선 비하 논란을 일으킨 나경원 국민의힘 의원을 겨냥한 손피켓을 내걸고 있다. 왼쪽은 김용민 더불어민주당 의원. ⓒ 남소연

정성호 장관도 12.3 불법비상계엄 전후 집중 집행된 검찰총장 특활비에 대해서는 구체적으로 누구에게 집행됐는지는 보고 받지 못했다고 한다. 박은정 조국혁신당 의원은 "대검 감찰부나 법무부 감찰에서 조사해 수사를 해야 할 상황"이라고 짚었다.

AD
박 의원은 "뭉칫돈이 나간 것 아닌가. 현재 대검찰청 과학수사부와 방첩사가 (내란 발생 당시) 소통이 있었는지 내란특검에서 수사 중"이라며 "이런 부분에 관여된 자들이 (특활비를) 받은 것 아니냐"고 의심했다. 박 의원이 언급한 검찰-방첩사 내란 공조 의심은 대검 고위급 검사 2명이 계엄의 밤 당시 중앙선관위로 출동했다는 의혹을 말한다(관련 기사 : "검사 2명 계엄 당시 선관위 출동... 검찰 내란 가담 수사해야" https://omn.kr/2cgdg ).

정 장관은 검찰총장 특활비의 구체적 지급 내역에 대해 "아직 확인된 바는 없다"라면서도 집행액 등이 "통상적이진 않다"라고 답했다. 정 장관은 "심우정 전 총장 특활비 집행과 관련해 의문점이 나온다면 법무부도 (의문 해소에) 적극 협력할 것이며 (내란과 연관시) 특검에 필요한 요청을 하겠다"라고 약속했다.

#내란#심우정#검찰총장#특활비

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김지현 (diediedie) 내방

오마이뉴스 정치부 기자입니다. 조용한 걸 좋아해요.

이 기자의 최신기사끝까지 '초선 비하' 사과 거부한 나경원 "민주당, 공산당보다 더해"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초