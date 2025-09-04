"내란 후 4일간 검찰총장 특활비 3억 이상"... 정성호 "면밀히 살펴보겠다"

▲박은정 조국혁신당 의원이 4일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 초선 비하 논란을 일으킨 나경원 국민의힘 의원을 겨냥한 손피켓을 내걸고 있다. 왼쪽은 김용민 더불어민주당 의원. ⓒ 남소연 관련사진보기