"내란 후 4일간 검찰총장 특활비 3억 이상"... 정성호 "면밀히 살펴보겠다"

심우정 전 검찰총장이 윤석열씨의 불법비상계엄이 선포된 12월 3일부터 나흘 동안 총 3억 4200만 원의 특수활동비를 집중적으로 집행한 데 대해 정성호 법무부 장관은 "통상적이지 않다"라면서 "대검찰청에서도 이게 과연 통상적인 수사 과정에서 발생된 비용인지 내부적으로 좀 검토를 하고 있다. 저도 좀 면밀히 살펴보고 필요한 조치가 있다면 하겠다"라고 밝혔다.
국회 법제사법위원회 예산결산기금심사소위원장인 장경태 더불어민주당의 분석에 따르면 심우정 전 검찰총장은 12월 3일부터 6일까지 나흘간 12월 특활비 평균 집행액의 45%가량인 3억 4200만 원을 집행했다. 또한 12.3 불법비상계엄 당일 기준 일주일 전후로는 검찰총장 몫 1년 특활비 총액의 14%가량을 집행했다. 4일 국회 법사위 결산 심사 결과를 발표한 장경태 의원은 "12.3 내란 당일부터 나흘간 그리고 내란 전후 집중 살포된 특활비에 대해 필요하다면 수사 의뢰 등 모든 방법을 총동원해 검찰의 내란 관여 의혹을 밝혀야 할 것"이라고 주장했다.
이날 법사위 현장에서는 의원들의 질의도 이어졌다. 서영교 민주당 의원이 정성호 법무부 장관에게 "계엄이 공포됐는데 특활비가 나갈 시점인가"라고 묻자 정 장관은 "대검에서도 통상적인 수사 과정에서 발생된 비용인지, 필요한 집행이었는지 내부적으로 검토를 하고 있다"라면서 "저도 면밀히 살펴보고 저희들이(법무부가) 필요한 조치가 있다면 조치하겠다"라고 답했다.
그러면서 정 장관은 문제의 검찰총장 특활비가 윤석열 정부 당시 이뤄진 점을 강조하며 "국민주권정부 하에서는 특활비가 한 푼도 부적절하게 사용되지 않게 철저히 지시·감독하고 있다"라고 덧붙였다.
박은정, "내란 관여자들이 특활비 받은 거 아니냐" 의혹 제기
정성호 장관도 12.3 불법비상계엄 전후 집중 집행된 검찰총장 특활비에 대해서는 구체적으로 누구에게 집행됐는지는 보고 받지 못했다고 한다. 박은정 조국혁신당 의원은 "대검 감찰부나 법무부 감찰에서 조사해 수사를 해야 할 상황"이라고 짚었다.
박 의원은 "뭉칫돈이 나간 것 아닌가. 현재 대검찰청 과학수사부와 방첩사가 (내란 발생 당시) 소통이 있었는지 내란특검에서 수사 중"이라며 "이런 부분에 관여된 자들이 (특활비를) 받은 것 아니냐"고 의심했다. 박 의원이 언급한 검찰-방첩사 내란 공조 의심은 대검 고위급 검사 2명이 계엄의 밤 당시 중앙선관위로 출동했다는 의혹을 말한다(관련 기사 : "검사 2명 계엄 당시 선관위 출동... 검찰 내란 가담 수사해야"
정 장관은 검찰총장 특활비의 구체적 지급 내역에 대해 "아직 확인된 바는 없다"라면서도 집행액 등이 "통상적이진 않다"라고 답했다. 정 장관은 "심우정 전 총장 특활비 집행과 관련해 의문점이 나온다면 법무부도 (의문 해소에) 적극 협력할 것이며 (내란과 연관시) 특검에 필요한 요청을 하겠다"라고 약속했다.