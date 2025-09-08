파도가 양쪽에서 치는 해수욕장, 이름 한번 잘 지었네

큰사진보기 ▲사도선착장에서 섬의 문지기처럼 우뚝 선 공룡 조형물. 사도가 공룡이 살았던 섬임을 직감케 한다. 공룡 조형물 뒤로, 소나무 몇 그루 선 작은 섬이 '나끝'이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘에서 본 사도와 주변 섬들. 사도를 포함해 모두 7개 섬이 형제처럼 가깝게 자리하고 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲해상에서 본 추도 전경. 추도는 사도에서 780미터 떨어져 있다. 사도와 추도는 평소 배를 타고 오가지만, 일년에 서너번 바닷길이 갈라지는 ‘모세의 기적’이 일어난다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲시루섬 풍경. 푸른 바다와 파도가 한데 어우러져 아름답다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲사도마을 돌담. 흙 한 줌 섞이지 않고 돌로만 쌓은 강담이다. 돌담이 등록문화유산으로 지정돼 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

"돌담 한번 밀어 보실래요? 결코 무너지지 않습니다. 이게 담쟁이입니다. 이건 송악, '아이비'라고도 하죠. 돌담과 넝쿨식물이 한데 어우러져 있어요. 넝쿨이 돌담을 붙잡고 올라간 것처럼 보이는데, 사실은 줄기의 공기뿌리가 돌담에 붙었습니다. 공생이고, 상생이죠. 자연과 인간의 문화가 버무려져서 튼실한 겁니다."

큰사진보기 ▲푸른 바다와 파도가 한데 어우러진 시루섬 증도 풍경. 저만치 고흥 나로우주센터가 보인다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲나무가 변한 규화목 화석. 사도를 자연사의 보물창고로 만들어 준다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲공룡발자국 화석지. 아름다운 해안에서 공룡 발자국 화석이 발견됐다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲공룡 발자국 화석. 수백만 년 전 섬을 누볐을 공룡의 발자국이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲양면해수욕장. 백사장에 서면 파도가 양쪽에서 밀려왔다 밀려간다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲양면해수욕장 모래밭. 모래도 수많은 조개껍데기가 오랜 세월 파도에 갈고 닦여 변한 것으로 독특하다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍화혈에 맺힌 천일염. 강한 햇볕과 바람이 바닷물 나간 자리에 소금을 만들었다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲거북바위. 이순신 장군이 이 바위를 보고 거북선을 떠올렸다는 얘기가 전해진다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲사도의 기이한 바위들. 사도를 자연사의 보물창고로 만들어 준다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 전남일보에도 실립니다.

공룡 두 마리가 문지기처럼 서 있다. 공룡이 살았던 섬임을 직감한다. 마을엔 '신비의 섬 沙島(모래섬)' 표지석이 세워져 있다. '태고의 신비를 간직한 공룡의 섬 사도' 안내판도 있다. 여수에 속한 섬 '사도'다.사도는 고흥과 순천, 보성이 에워싼 여자만에 있다. 행정구역은 전라남도 여수시 화정면에 속한다. 낭도와 이웃하고, 저만치 나로우주센터를 두고 있다. 사도에 500여 명이 살 때도 있었다. 부자 섬이었다. 지금은 주민등록상 인구 스물댓 명이 살고 있다.사도는 인근 6개 섬과 형제처럼 가깝게 지낸다. 7형제 섬이다. 맏형은 사도. 사도선착장에서 작은 섬 '나끝'이 연결돼 있다. 나끝 작은 언덕에 늘 푸르면서도 뒤틀린 소나무가 서 있다. 뒤틀림은 오랜 세월을 견딘 성장통이다. 바위 위에서 300년을 살았다.거친 바람과 맞선 세월의 무게를 가늠해 본다. 소나무가 경이롭다. 막내 섬 '연목'은 나끝에서 조금 떨어져 있다. 연목은 물속에 잠긴 암초다.추도는 사도와 방파제로 연결된 나끝에서 780미터 떨어져 있다. 두 섬은 평소 배를 타고 오간다. '모세의 기적'도 일어난다. 바닷물이 가장 많이 빠지는 음력 정월대보름과 2월 영등사리, 4월 백중사리 때다.지구와 가까워진 달이 강하게 끌면서 조수간만의 차가 커질 때다. 바닷길은 사도와 추도를 15미터 폭으로 연결한다. 섬사람들은 '용궁 가는 길'이라 부른다.문득, 궁금증 하나가 스친다. '모래는 어디 있지? 모래섬인데.' 태풍 '사라' 탓이란다. 1959년 강타한 태풍에 직격탄을 맞았다. 섬 주변에 있던 배가 다 부서지고, 많던 고운 모래도 죄다 쓸려갔다.일부 남아있던 모래는 콘크리트 방파제가 데려갔다. 본섬과 나끝을 잇는 선착장 방파제다. 물길이 막히자, 모래가 바닷가에 쌓이지 못했다. '모래섬'은 옛 얘기가 됐다.마을 돌담이 반갑다. 크고작은 돌멩이가 한데 섞여 담장을 이뤘다. 흔한 돌멩이가 아니다. 기암괴석과 암석 조각들이다. 오랜 세월 파도와 바람에 갈고 닦인 돌멩이다. 흙담도 아닌 강담이다. 흙 한 줌 없이 돌로만 쌓았다. 허물어진 데도 없이 단아하다.섬 나들이에 함께 한 조미선 융합고고학 박사의 말이다. 사도 나들이는 지난 8월 30일 범선 코리아나를 타고 '우리바다 수호단'과 함께 했다.사도 마을의 넝쿨식물과 어우러진 돌담이 정겹다. 오랜 시간 바닷바람을 막아준 돌담이다. 돌담으로 이어진 길도 애틋하다.사도 돌담은 나지막하다. 반면, 추도 돌담은 높다. 둥글둥글한 화산암을 쓴 사도에 비해, 추도는 넓적하고 얇은 퇴적암을 많이 썼다. 바닷바람을 막아줄 지형지물이 있고 없고의 차이가 돌담 높이를 결정했다. 사도와 추도 돌담은 등록문화유산으로 지정돼 있다.돌담 끝, 시루섬으로 가는 길목에서 공룡 발자국 화석지를 만난다. 수백만 년 전 섬을 누볐을 공룡의 발자국이다. 꼬리가 길고 두 발로 걷는 이구아노돈이 대표하는 조각류의 것이다. 네 다리로 걷는 커다란 초식공룡 용각류 발자국도 남아있다. 용각류는 긴 목을 이용해 나무 잎사귀를 뜯어 먹는다.조각류와 용각류는 쥐라기 시절 한반도의 마지막을 지킨 공룡이다. 중생대 백악기다. 공룡 발자국 화석은 물기가 마른 한낮엔 알아보기 어렵다. 물기가 남은 상태에선 쉽게 보인다. 공룡 발자국은 추도, 낭도 것과 함께 국가지정문화유산으로 지정됐다.바닷가에 건열과 연흔도 남아있다. 건열은 퇴적암의 균열 현상을 가리킨다. 연흔은 퇴적층 표면에 남은 물결무늬 흔적을 일컫는다. 중생대 백악기 호수였다는 반증이다. 나무가 변한 규화목 화석도 있다. 사도는 자연사의 보물창고다.길은 콘크리트 다리를 건너 '중도'로 이어진다. 가운데에 있는 중도는 '간뎃섬'으로 불린다. 중도는 시루 모양 증도(시루섬)를 잇는다.간뎃섬과 시루섬은 사주(沙洲), 모래사장으로 이어준다. 모래사장은 양쪽으로 바다와 만난다. '양면해수욕장'으로 불린다. 백사장 길이 200미터, 너비 50미터에 이른다.양면해수욕장이 색다르다. 백사장에 서면 파도가 양쪽에서 밀려왔다 밀려간다. 다른 데서 보기 드문 풍경이다. 모래도 별나다. 수많은 조개껍데기가 오랜 세월 파도에 갈고 닦여 변한 것이다. 텔레비전 예능 프로그램 <1박 2일> 출연자들도 와서 감탄사를 연발한 곳이다.시루섬에서 장사도(長蛇島)는 하루 두 번 썰물 때 암석으로 덮인 길이 드러난다. 바닷길이 거칠다. 장사도는 뱀처럼 길쭉하게 생겼다. '진대섬(긴댓섬)'으로도 불린다. 진댓섬은 바닷물이 들면 다시 섬이 된다.거북바위와 장군바위, 얼굴바위, 용미암도 볼거리다. 거북바위와 얼굴바위는 이순신과 전설로 엮인다. '불멸의 이순신'이다. 용미암(龍尾岩)은 제주 용두암의 꼬리라는 우스갯소리도 있다. '낭도젖샘막걸리'로 이름난 젖샘도 여기에 있다.울퉁불퉁 바위 지대는 덤이다. 바위가 벌집처럼 생긴 풍화혈이 지천이다. 소금기 섞인 바닷바람에 일부가 떨어져 나간 화산암이다. 바닷물이 들었다가 나간 풍화혈에 천일염이 영근 모습도 이채롭다. 바닷가에 거북손, 군부, 보말, 고둥도 많다. 호미 한 자루가 아쉬운 시간이다.