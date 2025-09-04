대통령실 "세율 안 올릴 것... 국채발행 감당 가능"

큰사진보기 ▲류덕현 재정기획보좌관이 4일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"제일 손쉬운 건 세율을 올리는 건데 그렇게 하려 하진 않는다."

류덕현 대통령실 재정기획보좌관이 4일 용산 대통령실에서 열린 현안 간담회에서 "세수 확충을 위해 장기적으로 증세를 검토할 수도 있냐"는 질문에 한 답변이다.참고로 현 정부는 전임 정부 때 망가진 경제를 회복, 성장시키기 위해 "씨앗을 빌려서라도 뿌린다"는 재정의 적극적 역할을 강조하고 있다. 이를 위해 재정 확보를 위한 장기 전략, 즉 증세 정책이 결국 필요하다는 전문가와 시민사회의 지적이 나오는 중이다.이날 간담회도 "국내총생산(GDP) 대비 50% 수준인 국가채무비율이 40년 이후에는 150%대로 3배로 급등할 것"이란 내용을 담은 기획재정부의 '제3차 장기재정전망'(2025~2065) 발표에 대한 대응 성격이었다.하지만 류 보좌관은 "경제가 좋아지면 자연적으로 늘어나는 세수가 있고 이것이 사실 장기적으로 가장 바람직하다고 보고 있다"라면서 경제를 되살리는 것이 우선이란 뜻을 밝혔다.아울러 "비과세 감면 부분이 많이 늘고 있는데 목적을 다했거나 적절하지 않은 부분은 조정하려고 한다"라며 "(세금을) 걷어야 하는데 못 걷는 부분은 국세청에서 디지털화하고 AI(인공지능)화해서 (걷도록) 노력할 것이라 했다"라고 부연했다.즉, 불필요한 감세를 중단하고 적극적인 세무 행정을 통해 세수를 지금보다 더 확보하겠지만, 전면적인 증세 정책은 고려하고 있지 않다는 말이었다.류 보좌관은 전날(3일) 발표된 '제3차 장기재정전망'에 대한 일부 우려가 과도하다고도 짚었다. 향후 정부의 정책적 개입 등이 일절 반영되지 않은 조건을 가정해 계산한 국가채무비율에 언론 등이 너무 민감히 반응하고 있다는 취지였다.그는 "정부는 국가재정법에 따라 5년마다 향후 40년간 장기재정전망을 실시해 예산안 등과 함께 국회에 제출하게 돼 있는데, 올해가 그 해"라며 "장기재정전망은 현재의 제도와 경제 여건이 그대로 유지된다고 할 경우를 전제해 기계적으로 추계하는 것"이라고 설명했다.그러면서 "저출생 대응, 성장률 제고, 지출 절감, 수익 확대 등 노력을 통해 국가채무비율은 크게 달라진다"라며 향후 정부 대응에 따라 재정의 지속가능성은 달라진다고 강조했다.무엇보다 류 보좌관은 "현재 적자가 없는 나라는 없다. 일본·이탈리아·프랑스도 (국가채무비율이) 100%가 넘었다"라면서 현재 우리나라의 경제 규모가 적극 재정에 따른 국채 발행을 감내할 수준이라고 주장했다.그는 관련 질문에 "우리나라가 감내할 수준이냐 판단해야 하는데 올해 보니 국채에 따른 이자 지출이 한 34조 원이다. 이게 총 지출의 4%, GDP 대비 1.4% 정도인 것 같다"라며 "충분히 감당할 수 있는 수준이다. 다른 나라들과 비교해서도 그렇고 우리의 재정 여력에 비해서도 그렇다"라고 답했다.한편 류 보좌관은 올해 세수 결손 폭은 예년보다 적을 것이라고 전망했다. 그는 관련 질문에 "약 10조 원의 세수 결손이 예상돼 6월 초 세입 경정 10조 3천억 원을 했다"라며 "7월까지 국세 수입 동향을 보니 작년 대비 11% 늘었는데 진도율을 보자면 연말까지 최소 90% 이상은 갈 것으로 본다"라고 말했다.