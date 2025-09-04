"이 소가 챔피언 오른 한우 입니다"

큰사진보기 ▲4일 함양가축경매시장에서 열린 ‘제10회 경남 한우경진대회’. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

농협경제지주 경남지역본부가 주최하고 경상남도와 함양산청축협이 후원한 '제10회 경남 한우경진대회'가 4일 함양가축경매시장에서 열려, 67농가 84두가 출품되어 경쟁했다.심사는 암송아지(7개월령 이하), 미경산우(15개월령 이하), 번식암소 1부(36개월령 미만, 1산 이상), 번식암소 2부(48개월령 미만, 2산 이상), 번식암소 3부(48개월령 이상, 2산 이상), 유전체유전능력 부문으로 나뉘어 진행됐다.출품축의 심사는 체중, 연령, 건강 상태, 체위 등 규격 심사와 외모심사, 비교심사 등 종합적으로 평가해 수상자가 결정됐다.이번 대회에서는 함양 백전면 김정수씨의 번식암소 3부 출품축이 종합 챔피언으로 등극해 시상금 300만 원과 농협 중앙회장 표창장을 받았다. 또 부문별 수상자들에게는 각종 포상과 함께 농가의 자긍심을 높일 수 있는 영예가 주어졌다.함양군 관계자는 "이번 대회는 단순한 경진을 넘어 도내 한우 농가의 기술력과 정성을 공유하고, 상생할 수 있는 장으로서의 의미가 컸다"라며 "앞으로도 지역 한우산업의 발전과 활성화를 위해 최선을 다하겠다"라고 전했다.