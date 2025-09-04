하마스 다시 휴전 요구, 이스라엘은 거부... "전쟁 종식은 없다"

큰사진보기 ▲가자지구 알부레이지 난민촌 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

가자지구의 하마스는 3일(아래 현지시간) 성명을 통해 이스라엘에 재차 휴전안 수용을 요구했다. 하마스는 가자지구의 이스라엘 인질을 석방하고 그 대가로 이스라엘에 있는 팔레스타인 수감자 일부를 석방하는 "포괄적 거래(comprehensive deal)"를 할 의사가 있다고 밝혔다.또한 이 거래에는 영구적 휴전, 가자지구 이스라엘군 철수, 인도주의 지원과 생필품 공급을 위한 국경 통로 재개, 가자지구 재건 노력 시작 등이 포함될 수 있을 것이라고 했다. 이와 함께 전문가로 구성된 독립적 가자 행정기구 수립도 지지한다고 밝혔다.이스라엘의 네타냐후 총리실은 하마스의 성명을 "새로울 것이 하나도 없다"며 일축했다. 그러면서 하마스가 이스라엘이 제시한 5개 조건을 수용한다면 전쟁은 즉시 끝날 수 있다고 말했다. 다섯 개 조건은 인질 석방, 하마스의 무장 해제, 가자지구 비무장화, 가자지구에 대한 이스라엘의 안보 통제, 이스라엘을 협박하지 않고 테러를 주입하지 않는 민간 행정부 수립 등이다. 그러면서 이런 조건을 수용하지 않는 한 전쟁 종식은 없고 가자지구를 점령하는 계획을 밀고 나갈 것이라고 말했다.하마스는 지난 8월 18일 미국이 제시한 안에 기초해 중재국인 카타르와 이집트가 마련한 휴전안을 수용하고 이를 위해 협상할 준비가 됐다고 밝혔다. 휴전안에는 60일 동안의 군사 작전 중단과 인도주의 물품 반입, 가자지구에 있는 이스라엘 인질 50명 중 절반과 팔레스타인 수감자들과의 교환 등이 포함되어 있었다. 하마스의 휴전안 수용 의사는 즉시 이스라엘 측에 전해졌다.그러나 8월 8일 가자 지구 완전 점령 계획과 북부에 있는 가자지구 점령을 위한 군사 작전을 결정한 이스라엘은 하마스의 휴전안 수용에 관심을 보이지 않았고 오히려 하마스를 압박했다. 네타냐후 총리는 "하마스가 큰 압력에 처했다"고 말했고 카츠 국방장관은 하마스가 휴전안 수용을 밝힌 이유는 이스라엘이 "가자지구를 점령하는 걸 두려워하기 때문"이라고 말했다. 이렇게 하마스의 휴전안 수용에 답하지 않은 이스라엘은 8월 20일에 가자지구 점령 작전에 돌입했고 가자지구 외곽을 점령했다.2일 휴전 협상에 대한 브리핑에서 카타르 외무부 대변인은 기자들에게 "휴전 협상 노력이 계속되고 있지만 아직 새로운 것이 없다"고 밝혔다. 그러면서 "이스라엘이 여전히 휴전안에 답하지 않고 있다"고 말했다. 대변인은 현재 논의 중인 공식 휴전안은 일전에 하마스가 동의가 것인데 비공식적인 변화가 이뤄지고 있다면서 이스라엘이 발표한 성명들을 비난했다. 그는 "이스라엘이 성명을 통해 팔레스타인 서안지구 병합 등을 언급하고 있다"면서 이는 "일종의 협박이며 평화를 원치 않는다는 신호"라고 지적했다. 3일 하마스가 발표한 이스라엘에 대한 휴전안 수용 요구는 이런 배경에서 다시 나온 것으로 최악의 상황을 막으려는 것으로 보인다.하마스가 미국과 중재국들이 제안한 휴전안을 수용한 이유는 당연히 이스라엘의 본격적인 가자지구 점령 작전을 우려했기 때문이다. 그런데 이스라엘은 이제 휴전에 전혀 관심을 보이지 않으면서 가자지구 군사 점령에 박차를 가하고 있다. 가자지구 점령 계획 발표가 하마스를 압박해 휴전을 하고 인질을 구출하기 위한 것일 수 있다는 일부 전문가들의 분석이 빗나갔음을 보여주고 있다.본격적인 가자지구 점령 작전을 앞두고 있는 이스라엘군은 이미 지난 주에 주민들에게 대피 명령을 내렸다. 가자지구 외곽에서 군사 작전이 증가하자 이미 많은 주민이 다시 피란길에 올랐다. 그러나 일부 주민들은 피란을 거부하고 있다. <알자지라>에 따르면, 한 주민은 "안전한 곳이 없는데 어디로 피란을 가나. 결국 거기서 죽거나 여기서 죽을 것이다"라고 말했다. 그러면서 "그럴 바엔 차라리 그나마 머물 곳이 있는 가자지구에서 죽겠다"고 했다. 이렇게 피란을 거부하는 사람들 중에는 가자지구 교회의 성직자들과 교회 안에 머물고 있는 피란민들도 있다.지난 8월 26일 가자지구 교회 지도자들은 이스라엘이 강제 대피 명령을 내리자 공동 성명을 통해 떠나지 않고 계속 피란민들을 돌보겠다고 밝혔다. 가자지구에는 카톨릭인 성가족교회(The Holy Family Church), 그리스정교회인 성포르피리우스교회(Church of Saint Porphyrius), 성공회교회인 성필립교회(Saint Philip's Church)가 있다. 이들은 성명에서 "전쟁 시작 이래 교회들은 어린이, 여성, 노인을 포함한 많은 주민의 피란처가 됐다. 교회 담장 안에 머물고 있는 이들 중 많은 사람이 지난 수개월 동안 겪은 고난으로 매우 약해지고 영양실조인 상태다. 이런 이유로 성직자들과 수녀들은 남아서 교회 안에 머물고 있는 사람들을 계속 돌보기로 결정했다"고 밝혔다.가자지구에 있는 성가족교회(The Holy Family Church) 파리드 기브란 대변인은 3일 <알자지라>와의 인터뷰에서 "남기로 한 결정은 전적으로 개인의 자유에 따른 것"이라며 "피란민들 또한 원하면 떠날 수 있다"고 말했다. 성직자들이 남기로 하자 교회 안에 머물고 있는 피란민들 또한 이스라엘의 공격이 두렵지만 떠나지 않겠다고 말하고 있다.교회 안의 피란민들이 떠나지 않겠다고 하는 이유에는 종교시설이기 때문에 다른 곳보다 안전하리라는 기대도 있기 때문이다. 바티칸 교황청 등이 교회의 안전을 보장해줄 것이라는 믿음도 있다. 네 명의 아이들과 함께 성가족교회에 머물고 있는 41세 가장인 무사 사드 아야드는 "유일하게 남은 안전한 곳이고 도움을 받을 수 있어서 교회로 왔다. 교회가 가자지구 밖의 세계와 연결돼 있다는 점이 우리에게 보호가 된다"고 말했다. 그는 "하지만 위험이 높아지고 선택지가 없다면 우리도 남쪽으로 피란을 갈 수밖에 없다"고 했다.그러나 교회가 이스라엘의 공격으로부터 안전할 거라는 보장은 없다. 지난 7월 17일 이스라엘군은 성가족교회를 공격했고 이로 인해 3명이 사망하고 신부 1명을 포함해 10명이 부상을 입었다. 2023년 12월에도 이스라엘군이 교회 시설에 있는 주민 두 명을 살해하기도 했다. 이런 전례가 있는 만큼 교회 안에 머물고 있는 주민들과 성직자들이 대피를 거부할 경우 위험한 상황에 처할 수도 있다.유엔은 이스라엘의 가자지구 점령 작전이 본격적으로 시작되면 약 1백만 명의 피란민이 발생할 것으로 보고 있다. 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장은 이스라엘이 가자지구 완전 점령 계획을 발표한 후인 8월 14일부터 31일까지 82,000건의 새로운 피란 사례가 보고됐다며 이 중 30,000건은 북부에서 남부로의 피란이었다고 밝혔다. 유엔은 가자지구의 약 230만 명 주민이 전쟁 동안 여러 차례의 피란을 겪었다고 밝혔다. 아직 피란길에 오르지 않은 가자지구 주민들 또한 여러 차례의 피란 경험을 가지고 있고 어디도 안전하지 않을 것이라는 두려움에 싸여 있다.