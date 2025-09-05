밧줄을 끊는 리더, 끝까지 잡는 리더

"교장 선생님, 1장만이라도 꼭 읽어보세요."

"리더란 무엇인가."

교장실 책상 한쪽에 오래 머물던 책 한 권이 있었다. 교원학습공동체에서 함께 읽기로 했던 줄리언 반스의 <아주 사적인 미술산책>. 바쁘게 흘러가는 교장의 하루 속에서 늘 "언젠가 읽어야지" 하면서도 미술이라는 낯선 장르에 대한 막연한 부담감 때문에 미뤄둔 책이었다. 그렇게 다섯 달쯤 지나자, 정 선생이 조심스럽게 말을 건넸다.정 선생의 성격을 알기에, 그 말이 단순한 권유만은 아니었을 거라 생각했다. 1장을 읽자마자 그것이 '리더십에 대해 한 번쯤 생각해 보라'는 따뜻한 조언임을 깨달았다.사실 미술은 내게 낯선 세계였다. 산골에서 눈 맞으며 자라온 내게는 그림보다 흙내음이 더 익숙했다. 파리 루브르를 찾았을 때도 그랬다. '아는 만큼 보인다'지만, 아는 게 없으니 그림 앞에서 감탄하기보다 다리만 아프게 서성였던 기억만 남았다.그런 내가 여름방학을 틈타 억지로 책을 펼쳤다. 그런데 첫 장에서 뜻밖의 그림과 마주쳤다. <메두사호의 뗏목>. 루브르에서 무심히 지나쳤던 바로 그 그림이다. 격렬한 파도 위, 절망 속에서도 끝내 손을 뻗는 사람들. 그 풍경은 그림이 아니라 질문처럼 다가왔다.1816년, 무능한 선장이 이끈 메두사호는 암초에 걸려 침몰했다. 선원과 장교들은 구명정에 올랐지만, 150여 명은 허술한 뗏목에 남겨졌다. 처음엔 구명정과 뗏목이 밧줄로 이어져 있었다. 그러나 '속도를 늦춘다'는 이유로 그 밧줄은 잘려나갔다. 공동체를 잇던 약속과 도덕의 끈까지 함께 끊긴 순간이었다. 13일간의 표류 끝에 살아남은 이는 겨우 15명. 절망은 인간을 야수로 만들었고, 뗏목은 지옥이 되었다.그 비극은 낯설지 않았다. 1950년 6.25 전쟁 때, 대통령이 시민을 남겨둔 채 한강 인도교를 끊고 피난했던 순간, 세월호의 깊은 바다와 이태원의 어둠, 그리고 교사 순직의 슬픔까지. 위기 앞에서 공동체를 버린 리더의 모습은 시대를 넘어 되풀이된다.하지만 재난 속 인간은 반드시 이기적인 것만은 아니다. 레베카 솔닛은 <이 폐허를 응시하라>에서, 재난이 오히려 연대의 순간이 되기도 한다고 말했다. 그렇기에 메두사호의 뗏목은 더욱 쓰라리다. 그것은 인간의 본성 때문이 아니라, 지도층이 스스로 공동체의 책임을 저버린 결과였다.리더십은 위기 앞에서 갑자기 솟아나지 않는다. 평소의 습관, 작은 약속을 지키는 태도, 책임을 회피하지 않는 일상의 선택이 쌓여야 비로소 드러난다. 메두사호의 선장이 실패한 건 위기 탓이 아니라, 이미 일상의 무능 속에서 무너지고 있었기 때문이다.그래서 나는 학교에서 스스로에게 묻는다. '혹시 나도 위기 앞에서 밧줄을 먼저 끊으려 하는 쪽은 아닐까?'다행히 밧줄을 끝까지 붙든 이들도 있었다. 채해병 사건 당시 끝까지 진실을 밝히려 했던 박 대령, 지난해 계엄 국면에서 군인의 본분을 지키고자 했던 군 리더들, 그리고 헌법재판소의 탄핵 판결을 이끌었던 문형배 전 헌법재판관까지. 그들은 권력의 압박 앞에서도 양심을 굽히지 않았다.특히 문형배 전 재판관 곁에는 평생을 지역 교육과 나눔에 헌신하며 스스로 모범이 된 스승, 김장하 선생님이 있었다. 나는 그의 삶을 다룬 다큐멘터리를 보며 다시 확인했다. "공동체의 밧줄을 끝까지 지키는 것이야말로 진정한 어른이자 리더의 자격이다." 아마도 문 전 재판관은 그런 어른의 곁에서 어떤 상황에서도 약속과 책임을 놓지 않는 '밧줄을 놓지 않는 용기'를 배웠을 것이다.나 또한 교장이라는 자리에 서 있다. 학생의 배움 하나, 교사의 고충 하나, 학부모의 걱정 하나가 모두 밧줄이 된다. 얇은 줄도 서로 엮이면 삼겹줄, 오겹줄이 되어 강해지듯, 우리 학교 공동체의 가느다란 줄들을 엮어 굵은 밧줄로 만들고 싶다. 그리고 결코 놓지 않을 것이다. 학교라는 작은 배를 맡고 있는 지금, 이 자리가 때로는 무겁다. 그래서 더 다짐한다. 학생들이 실패해도 다시 일어설 수 있도록, 교사들이 서로 기대며 웃을 수 있도록, 학부모가 믿고 맡길 수 있도록, 지역사회가 신뢰할 수 있도록. 이 모든 공동체의 밧줄을 지켜내겠다고.정 선생이 왜 "1장만이라도 읽어보라"고 했는지 이제야 알겠다. <메두사호의 뗏목>은 단순한 미술작품이 아니라, 지금 이 자리의 나에게 던지는 질문이었다.위기는 특별한 순간에 찾아오지 않는다. 평범한 일상의 틈새에서 스며든다. 책임을 덜어내고 싶다는 유혹, 약속을 흐릿하게 하려는 습관이 밧줄을 조금씩 닳게 만든다. 그래서 매일 작은 결심이 필요하다. 밧줄을 끝까지 붙드는 용기 말이다.오늘도 나는 교장실에서 <메두사호의 뗏목>을 떠올린다.내가 이 배의 선장으로서, 단 한 줄의 밧줄도 놓지 않고 모두와 함께 파도를 건너겠노라.그 다짐이 내 리더십의 시작이자 끝이며, 언젠가 나를 기억하는 이들의 증언이 되리라.