추경 심사 멈춘 '국힘 울산 지방의원들', 특검 규탄하러 서울로

울산광역시의 4469억 원, 중구의 687억 원, 울주군의 710억 원의 증액을 다루는 2회 추경을 심사하던 국민의힘 울산 지방의원들이 돌연 심사를 멈추고 4일 아침 서울로 떠났다. 임시회가 끝난 동구, 아직 임시회를 시작하기 전인 남구와 북구 국민의힘 지방의원들도 마찬가지다.앞서 지난 3일 내란특검의 국민의힘 당사 2차 압수수색에 대해 국민의힘 국회의원들이 막아선 데 이어 4일 오전 국회의사당 앞에서 있었던 특검수사 국민의힘 규탄대회에 참석하기 위해 울산의 지방의회도 멈춘 것이다.이에 더불어민주당 울산시당이 "민생은 내팽개치고 내란은 동조하는 국민의힘 울산시당을 강력 규탄한다"며 비판하고 나섰다.민주당 울산시당은 이날 오후 시의회에서 기자회견을 열고 "이들 모두는 내란특검을 정치보복이라고 호도하고 특검을 해체하라고 외쳤다"며 "한마디로 내란특검의 수사를 방해하기 위해 울산의 민생을 나 몰라라 한 것"이라고 지적했다.오상택 울산시당 지방선거전략단장은 모두발언에서 "울산시의회와 중구, 울주군의회는 9월 임시회기중 임에도 일정을 변경하고 의회를 멈추고 말았다"며 "이번 9월 지방의회 임시회는 민생을 위한 추가경정예산을 위한 것인지만 국민의힘은 이 모두를 저버리며 스스로 내란정당임을 자인하고, 스스로 민생을 포기했다"고 비판했다.민주당 울산시당은 기자회견에서 "그들에게 이제 국민의 민심과 민생은 관심사가 아니다"며 "윤석열 탄핵 후 반년이 지났지만 여전히 윤어게인을 외치는 장동혁 대표는 특검을 특견이라는 망발을 했고, 지도부 역시 특검의 수사를 거짓과 궤변으로 호도함으로써 국민을 기만하고 있다"고 비판했다.하지만 민주당은 "내란 우두머리 윤석열 탄핵과 이재명 대통령의 당선으로 이미 국민은 민심으로 내란을 심판했다"는 점을 강조했다. 이어 "하지만 국민의힘은 여전히 내란과 탄핵을 인정하지 않고 여전히 자신의 작은 손바닥으로 하늘을 가리면 된다고 믿고 있다"고 밝혔다.또한 "12월 3일, 기억하기도 싫은 그날 밤, 당시 추경호 원내대표가 국회 계엄해제 표결을 막기 위해 어떻게 계엄에 동조했는지 온 국민은 똑똑히 기억한다"며 "이번 내란특검은 그날 밤의 진실을 낱낱이 밝히기 위한 우리 시대의 과제"라고 규정했다.그러면서 "내란청산이라는 민심도 유린하고 울산의 민생마저 내팽개친 국민의힘 울산시당에 대해 울산시민은 그들의 존재 이유를 엄중히 묻고 있다"고 밝혔다.