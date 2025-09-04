'공교육 속 해법 찾아야' 국회서 느린학습자 교육 개선 모색

큰사진보기 ▲백승아 의원이 토론회 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲경인교육대학교 특수(통합)교육과 김수연 교수가 발언하고 있다. 경인교육대학교는 2023년 전국 최초로 지역대학 중 '시도 기초학력지원센터'로 지정돼 운영을 담당하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲나경은 중부대학교 특수교육과 교수(한국학습장애학회장)가 발제하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2일 국회의원회관 제4간담회실에서 '느린학습자 교육여건 현황과 개선 방안 토론회'가 진행되고 있는 모습. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린IN뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

느린학습자 교육여건 현황과 개선 방안을 논의하는 토론회가 지난 2일 국회의원회관 제4간담회실에서 열렸다. 이번 토론회는 (사)느린학습자시민회(이사장 송연숙)와 함께 권칠승·김문수·박홍근·백승아·이상식·홍기원 국회의원이 공동 주최했다.축사에 나선 송연숙 이사장은 "느린학습자들이 가진 문제에 공감하며 모여준 모든 분들께 감사드린다"며 "느린학습자들이 공교육 내에서 겪는 어려움이 해소되길 바란다"고 말했다.이날 토론회를 공동주최한 권칠승·김문수·박홍근·백승아·이상식·홍기원 의원은 "우리 사회는 오랫동안 배움의 속도가 조금 느린 아이들을 세심히 바라보지 못했다"며 "지금까지 느린학습자들의 어려움은 제도 밖에 방치됐고, 이들은 필요한 지원을 제때 받지 못한 채 배움과 삶 전반에 깊은 상처를 입고 있다"고 목소리를 모았다. 이어 느린학습자에 대한 관심과 지원을 약속했다.좌장을 맡은 이재경 한신대학교 민주사회정책연구원 연구위원의 진행으로 토론회는 시작됐다.먼저 김수연 경인교육대학교 특수(통합)교육과 교수는 '느린학습자 조기 개입을 위한 학교 차원의 지원 전략'을 주제로 발제를 진행했다. 김 교수는 "적기에 지원을 받지 못하는 느린학습자들은 명백한 장애학생에 비해 예후가 좋지 않을 수 있다"며 "학생이 느린학습자로 의심되더라도 말할 수 없는 교사와 받아들일 수 없는 학부모의 대립을 해소해야 한다"고 강조했다. 특히, 담임교사의 책임에만 의존할 것이 아니라 '학교로 찾아가는 진단선별팀' 등 조기 선별과 적기 중재를 위한 적극적인 정책 실행이 필요하다고 말했다.김 교수는 학교 단위에서 '다층지원체계(MTSS)'를 구축해야 한다고 주장했다. 다층지원체계란 ▲모든 학생을 위한 보편적 지원(1차) ▲특정 학생을 위한 소규모 표적집단 지원(2차) ▲심각한 어려움을 겪는 학생을 위한 1대1 지원(3차)이라는 세 단계 체계를 통해 모든 학생의 발달을 지원하는 통합적 접근을 말한다. 그러나 현재 전국 교육청에서 이뤄지고 있는 경계선지능 학생 지원은 대부분 외부 위탁기관을 통한 1대1 지원, 측 3차적 지원에 머물러 있다.이에 김 교수는 "진단선별 과정에 어려움이 있는 느린학습자의 특성상, 3차의 특별한 개별 지원뿐만 아니라 전교생을 대상으로 한 보편적 지원이 특히 중요하다"고 강조했다. 이를 위해서는 '통합교육 지원교사' 같은 인적 자원을 확보하고, 단 한명의 아이도 배제되지 않는 교실을 만들기 위해 학교의 모든 구성원, 교직원, 학생, 부모가 함께 문화를 만들어 나가야 한다고 설명했다.나경은 중부대학교 특수교육과 교수(한국학습장애학회장)은 '느린학습자의 교육여건 개선을 위한 특수교육 지원체계 강화방안'을 주제로 발제에 나섰다. 그는 "느린학습자는 진단 및 지원체계의 미비로 자아 정체성 혼란과 이로 인한 사회적 고립, 성인기 자립 등 2차적 문제를 겪고 있다"고 지적했다.나 교수는 이를 해결하기 위한 다층지원 모델(MTSS) 구축 방안으로 이미 마련돼 있는 3대 법률의 연계를 강조했다. 우선 모든 학생을 대상으로 하는 학생맞춤통합지원법을 토대로, 학습부진 학생에게는 기초학력보장법 등을 통해 ·심리·학교폭력 대응 등 보충 중심의 2단계 지원을 실시해야 한다는 것이다. 여기에 특수교육법에 따라 개별화교육계획(IEP)이 필요한 학생에게는 3단계의 집중적 개별 지원을 제공할 수 있다고 설명했다.'다시 만날 진짜 학교'를 위한 7대 교육정책 과제도 제시했다. ▲포용교육을 법에 명시하고 범정부 차원에서 추진 ▲3대 법률을 기반으로 한 국가 MTSS 구축 ▲전 학년에 실질적인 팀 접근 IEP 의무화 ▲포용교사 위한 교원 양성·연수 ▲특수학교·특수학급 체계 재편 ▲예산·지표·공시를 통한 포용책무성 확립 ▲진로·전환 국가 표준과 지역 연계망 구축 등이 그것이다.나 교수는 "이미 연구와 정책 제안은 충분히 나와 있다"며 "이번 정부에서 결단한다면 바로 추진할 수 있다"고 강조했다. 특히 "중학교 시기부터 개인전환계획을 수립해 학생이 성인기 자립으로 나아갈 수 있도록 국가가 책임을 져야 한다"며 "느린학습자가 제도 밖에 방치되지 않고 미래를 설계할 수 있는 길을 열어야 한다"고 덧붙였다.종합토론에서는 현장에서 활동 중인 교육 전문가, 부모, 느린학습자 당사자의 목소리가 이어졌다.김태은 국가기초학력지원센터장은 "경계선지능을 가진 학생들의 존재를 제도적으로 명시하는 과정에서 낙인과 상처가 생길 수 있다는 점이 현장에서의 고민 중 하나"라며 이야기를 시작했다. 이어 "느린학습자는 시간이 더 필요할 뿐 배우지 못하는 것이 아니"라는 점을 강조하며, 공교육이 최소 12년을 넘어 15년, 16년이 걸리더라도 아이들이 성장할 수 있도록 포용적 제도와 환경이 마련해야 한다고 덧붙였다.국가기초학력지원센터는 초·중학교 느린학습자(경계선지능 학생) 선별 체크리스트를 제작해 조기 선별과 지원을 목적으로 활용하고 있다. 또한, 수리력·어휘력·사회정서 영역을 지원하는 프로그램 5종을 개발하는 등 경계선지능을 가진 학생들의 특성을 반영한 교육적 지원을 하기도 했다.(사)느린학습자시민회 유소은 씨는 일반시민 및 느린학습자 부모를 대상으로 한 '느린학습자에 대한 인식 및 욕구조사' 결과를 공유했다. 그는 "부모조차도 '아이를 장애군으로 볼 것인지, 느린학습자로 남길 것인지' 정체성 확립에 큰 혼란을 겪고 있다"며 조사 배경을 설명했다.특히, 경계선지능인, 느린학습자 등 여러 명칭이 혼용되는 현실을 지적하며 "느린학습자의 정체성을 확보하기 위해서는 명칭 통일이 필요하다"고 말했다. 부모 300명을 대상으로 한 설문조사에서는 상대적으로 낙인감이 적은 '느린학습자'라는 명칭을 선호하는 것으로 나타났다.학부모들의 발언은 현장의 어려움을 더욱 구체적으로 보여줬다. 길선미 세종시 느린학습자 놀위터 사회적협동조합 대표는 "같은 지능지수라고 해도 기질이나 불안, 충동 등 복합적 어려움이 함께 나타나는데 이를 위한 맞춤형 지원이나 보호체계가 부족하다"며 "제도적 틈새에서 아이들이 어디에도 속하지 못한 채 가장 취약한 위치에 놓이고 있다"고 말했다.황달도 인천 느린학습자 커뮤니티 늘해랑 대표는 "느린학습자는 아동부터 청년까지 모든 나이대에 걸쳐 있으며, 각자의 어려움이 있다"면서도 "특히 중·고등학생은 지원 사각지대 속에서도 또다른 사각지대에 놓여 있다"는 현실을 지적했다. 곽미라 서울 동대문구 느린학습자 커뮤니티 '함께오름' 대표는 "느린학습자뿐만 아니라 누구나 배움이 빠르거나 느릴 수 있다"며 "모두가 존중받는 학습 환경이 필요하다"고 말했다.느린학습자 대학생 조하늘 씨는 직접 경험을 전했다. 그는 "세 살 때부터 부모님의 헌신으로 교육과 치료를 병행하며 고등학교 졸업까지 사실상 20년간 입시를 치르듯 매일 긴장 속에 살았다"고 회상했다. 이어 "일반 청년들과 동일한 경쟁 구조 속에서 느린학습자가 감당해야 할 어려움은 너무 크다"며 "느린학습자가 사회에서 함께 살아갈 수 있도록 지원법과 제도가 반드시 마련돼야 한다"고 호소했다.토론회는 느린학습자를 공교육 체계 안에서 포용하기 위한 해법을 모색하며 마무리됐다. 참석자들은 조기 선별과 다층지원체계 구축, 법제화, 학부모 인식 개선, 지역 간 격차 해소 등 다각적 노력이 필요하다는 데 의견을 모았다.공동주최 의원들은 "우리 사회는 오랫동안 배움이 느린 아이들을 제대로 바라보지 못했다"며 "느린학습자가 제도 밖에서 방치되지 않도록 국가 책임 하에 맞춤형 지원체계를 마련하겠다"고 약속했다. 특히 백승아 의원은 "느린학습자를 조기에 발견해 체계적으로 지원한다면 잠재력을 충분히 발휘할 수 있다"며 "공교육 안에서 선별·진단·상담·학습지원까지 이어지는 제정법을 발의하겠다"고 밝혔다.