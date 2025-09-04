끝까지 '초선 비하' 사과 거부한 나경원 "민주당, 공산당보다 더해"

▲'초선 비하' 사과 기회 걷어찬 나경원나경원 국민의힘 의원(오른쪽)이 4일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 초선 비하 발언에 대한 사과를 거부한 채 추미애 법제사법위원장(왼쪽)의 유감 표명을 들으며 웃고 있다. 가운데는 곽규택 의원. 추 위원장은 신상발언 기회를 줘 나 의원에게 초선 비하 발언에 대해 사과할 것을 권고했으나 나 의원은 추 위원장의 회의 진행 방식을 문제삼으며 사과는 거부했다. ⓒ 남소연 관련사진보기