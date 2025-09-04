추경호 "비상계엄 사전에 몰랐다" 특검 의혹 정면 반박

큰사진보기 ▲12.3 윤석열 내란 사태 당시 국민의힘 원내대표를 맡았던 추경호 국민의힘 의원이 4일 오후 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열어 계엄 당시 상황을 설명하며 "의원총회 장소를 수차례 바꾸면서 혼란을 주고 의원들의 표결을 방해했다는 의혹은 사실관계가 전혀 맞지 않다"라고 주장했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

12·3 비상계엄 당시 원내대표였던 추경호 국민의힘 국회의원이 본인을 향한 의혹을 정면으로 반박하고 나섰다. 내란 및 외환 관련 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀은 추경호 의원이 용산 대통령실 측 인사와 소통하여 당시 비상계엄 해제 표결을 의도적으로 방해했는지 수사 중이다. 압수수색 영장을 발부받은 특검은 연일 국민의힘 원내대표실 등을 대상으로 영장 집행을 시도하고 있지만, 국민의힘의 격렬한 반발에 진척을 보지 못하는 상황이다. 특검은 추 의원이 비상계엄 선포를 이미 인지하고 있었을 가능성을 포함해 수사를 이어가고 있다.그러자 추경호 의원은 4일 오후, 기자회견을 자처하고 특검 측의 의혹 제기에 조목조목 반박하고 나섰다. 하지만 아직 일부 정황에 대해서는 물음표로 남아 있는 상황이다.추 의원은 우선 "2024년 3월은 제가 원내대표도 아니고 총선 한 달여 앞둔 시점에 제 지역구인 대구 달성군을 새벽부터 밤까지 구석구석 누비던 시기"라며 "최소한 수사기관인 특검에서 그런 얘기를 하려고 하면 구체적인 정황 증거라도 확보하고 그런 의혹을 제기해야 한다"라고 날을 세웠다.추 의원은 "지난해 12월 3일 비상계엄 선포로 걱정과 불편을 끼쳐드려 당시 원내대표로서 다시 한번 사과 말씀드린다"라며 "계엄 당일에도 말씀드렸고, 그 이후에도 여러 차례 밝혔듯이 비상계엄은 잘못됐다. 헌법재판소의 탄핵 심판 결과도 존중한다"라고 전제했다.다만 "결론적으로 우리 국민의힘 의원 누구도 비상계엄을 사전에 몰랐다"라고 항변했다. 그 근거로 "비상계엄은 12월 3일 밤에 일어났다. 그 하루 전인 12월 2일 월요일 의원총회를 장시간 했다"라며 "민주당의 의회 폭거, 줄 탄핵에 항거하기 위해서 가칭 '이재명 민주당의 탄핵남발·방탄폭거 규탄대회'를 12월 4일 오후 2시 국회 본청 앞 계단에서 열기로 결정했다"라고 밝혔다."즉, 12월 2일 의원총회에서 12월 4일 당원 수천 명이 모이는 대규모 규탄대회를 하기로 결정을 했는데, 어떻게 그 전날 12월 3일 밤 계엄을 사전에 인지를 했겠느냐?"라며 "계엄을 인지했으면, 12월 4일 규탄대회 추진을 한다는 그 사실 자체가 말이 되지를 않는다"라고 목소리를 높였다. "계엄을 사전에 인지했거나 공모했다는 가설조차 성립되지 않는다는 방증"이라며 "정말 엉터리"라는 주장이었다.이어 그는 "의원총회 장소를 수차례 바꿔서 혼란을 주고, 그걸 통해서 의원들의 표결을 방해했다, 의원들 표결을 못 하게 했다는 의혹이다. 사실관계가 전혀 맞지 않다"라고 역설했다. "계엄 당일 최초로 의원총회를 소집한 곳은 국회였고, 국회가 출입이 가능할 때는 항상 국회였다"라며 "그리고 국회 출입 통제 때문에 불가피하게 당사로 변경을 두 차례 하게 됐던 것"이라는 해명이었다.추 의원은 본인의 당일 동선을 자세하게 공개하기도 했다. "12월 3일 밤 저녁에 제가 여의도에서 만찬을 하고, 집에 도착한 시간이 22시 30분경"이라며 "계엄을 뉴스로 알고, '비상한 상황이구나'하며 국회로 이동하게 된다. 22시 39분, 집에서 국회로 출발하면서 22시 40분에 중진회의를 국회로 소집할 것을 지시했다"라고 밝혔다."그리고 그중에 당 대표실에서도 최고위를 국회로 소집하게 된다"라며 "저의 중진회의 지시 이후에 역시 여의도로 이동하면서 제가 '중진회의로서는 안 되겠다. 의총을 소집해야 되겠다'고 생각하면서 22시 46분에 최초로 의총을 소집할 것을 지시한다"라고 설명했다.그는 "이동하는 와중에 22시 56분에 홍철호 정무수석에게 '갑자기 계엄이 무슨 상황이냐' 궁금해서 전화를 제가 건다"라며 "상황 파악을 하고, 서로 정국에 대한 우려를 하면서 약 3분간 통화를 하게 된다"라고 말했다."제가 22시 46분에 최초로 의총 소집을 지시한 이후 약 13분쯤 뒤인 22시 59분에 전체 국회의원들에게 의원총회 국회로 소집한다는 문자 공지가 나가게 된다"라며, 그런데 "23시 02분에 당 대표실에서 '국회 출입 통제로 당 대표 주재 최고위 장소를 국회에서 당사로 변경'하는 통지가 온다. 사후 언론과 경찰 발표에 의하면 22시 48분경, 1차로 국회 출입이 통제되는 상황이었다"라고 말했다.추 의원은 "아마 이 통제 상황 때문에 국회 출입이 어려우니 최고위 장소를 국회에서 당사로 변경했다고 생각한다. 저는 당시 합리적인, 타당한 결정이었다고 생각한다"라며 "23시 02분에서 04분 사이에, 의원 단체(대화)방에도 국회 통제 상황을 공유하면서 당사 집결을 제안하는 글도 올라와 있던 상황"이라고 전했다.이어 "저희 실무진과 일부 의원이 '최고위 장소가 국회에서 당사로 바뀌었으니 의총 장소도 바꿔야 한다'는 건의가 있었고, 저도 그게 합당하다고 생각해, 지도부가 당사로 이동하니 의총 장소도 변경해야겠다고 결심"했다고 밝혔다. 당 지도부 회의 장소가 먼저 변경됐고, 이에 따른 일부 의원들의 건의 때문에 의원총회 장소를 바꾼 것이지 표결 방해 의도가 아니라는 해명이다.다른 통화 내용도 공개했다. "저는 23시 11분경에 총리께 전화를 드렸다. 총리로부터 전화를 받은 게 아니라, 제가 계엄 상황이 궁금해서 이게 혹시 무슨 상황인지 총리께서는 아시고 계실까 해서 당시 상황 파악 차 총리께 전화를 드렸다"라며 "총리로부터 상황에 대해 간단한 말씀도 듣고, 향후 경제, 국정 운영에 대한 우려 등에 대한 이야기를 나눴다. 약 7분간 통화를 하게 된다"라고 추 의원은 말했다.또한 "통화가 끝나고 저는 23시 20분경 당사에 도착했다. 23시 22분경 당사에서 대통령 전화를 받고 약 2분 5초간 통화를 하게 된다"라며 "대통령과 통화한 이후 여기서 계엄 관련하여 무슨 대단한 이야기를 나누고 공모해서 국회 표결을 방해한 것 아니냐는 의혹 제기가 있다"라고 언급했다.하지만 "대통령 통화한 이후에, 오히려 일각에서 제기하는 의혹과 반대로, 저는 의총 장소를 당사에서 국회로 변경하고, 또 국회로 동료 의원들과 이동했다"라며 "당사에서 대통령과 2분간 통화한 내용은 이미 작년 12월 6일 언론에 직접 밝히고 보도된 내용이다. 대통령이 간단한 담화 내용을 주시고, 미리 여당 대표에 말하지 못해서 미안하다는 취지의 간단한 통화를 하고 끊게 됐다"라고 주장했다.결과적으로 "일부 의혹과는 반대로 대통령 통화 후에 의총 장소를 국회로 변경하고 국회로 이동한 것"이라며 "그다음 2차 국회 출입 전면 통제로 다시 의총 장소를 당사로 변경하게 되는데 이건 임시 집결 장소의 의미였다"라고 강조했다. "이때는 본회의 시간이 전혀 결정되지 않은 상황"이라며 "저를 따라오던 직원들, 함께 이동하던 언론인들도 차단되어서 이때 이후로 들어오지 못한 것으로 알고 있다"라고 말했다.이후 익히 알려진 우원식 국회의장과의 통화 내용도 재차 강조했다. 우원식 의장에게 먼저 전화가 왔고, 국민의힘 의원들이 들어갈 수 있도록 시간을 달라고 요청했지만, 이미 의결정족수가 확보됐기 때문에 우 의장이 이를 거절하고 급하게 본회의를 열었다는 맥락이다. 추 의원은 "우리 의원 일부가 들어가고 안 들어가고가 의결정족수를 채우고 할 게 아니다"라며 "국회 비상계엄 의결 후에 우리 국민의힘에서는 정부의 신속한 계엄해제를 촉구했다"라고도 강조했다.추경호 의원은 별도의 자료를 배포하며 본인의 자세한 동선과 시간을 재확인하는 한편, 본인에게 주어진 의혹을 반박했다. 이후 짧게 이어진 기자들과의 질의응답에서 한덕수 전 총리의 공소장에 적시된 '걱정하지 말라'라는 통화 내용이 무엇인지, 국회 안에 있었는데도 표결에 불참한 이유가 무엇인지 물음이 나왔다.추 의원은 "우선 한 총리께서 '걱정하지 말라'는 건 제가 추정해서 답 드리기는 어렵다"라며 "정황상 어떤 내용과 취지였는지 제가 알 수 없기 때문에 여기서 부연 설명하는 것은 적절하지 않다"라고 즉답을 피했다.또 "당시에 제가 국회에 들어와 있고, 원내대표실 안에 의원 몇 분과 있었다"라며 "표결과 관련해서는 어떠한 대화도 한 적이 없다"라고 말했다. "개인 의사도 중요하지만, 원내대표는 늘 총의를 모아서 행동하는 게 책무"라며 "당사에 모여있던 다수 의원들이 있으니까 이런 상황에 대해서 어떻게 대응하면 좋을지 의견을 모아달라고 요청한 상황이고, 답을 기다리는 상황에서 우원식 국회의장에게 전화가 오고 마지막 상황이 진행됐다"라는 해명이었다.그는 "원내대표로서 해야 될 책무나 위치가 있기 때문에 진중하게 행동할 수밖에 없다"라며 표결 불참 이유를 밝혔다.또한 한동훈 당시 국민의힘 대표가 비상계엄에 반대하는 입장을 내달라고 요청했지만, 이를 사실상 거절한 데 대해서도 질문이 나왔다. 그는 "한동훈 (당시) 대표께서 '위헌·위법한 계엄이다, 거기에 대한 입장을 원내대표가 내달라'고 해서, 사실 저는 그 당시 경황도 없고, 이게 위헌·위법한지 확신도 없었다"라고 말했다.추 의원은 "더 중요한 건 한동훈 대표가 당 대표 명의로 입장을 냈기 때문에, 순차적으로 상황을 잘 알지도 못하고, 당 대표가 1차적으로 입장을 냈으니 그것으로 당 입장은 충분하다"라며 "제가 추가로 낼 필요까지 있느냐"라고 반문했다.