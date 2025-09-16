교육지원청, 왜 강남의 초등학교 야구부 감사에 나섰나

큰사진보기 ▲강남서초교육지원청은 최근 서울 강남 소재 D초등학교 야구부에 대해 실지조사(현장감사)를 벌였다. ⓒ 강남서초교육지원청 관련사진보기

큰사진보기 ▲제3회 홍천무궁화배전국리틀야구대회에서 최우수선수상에 선정된 최리환 선수. ⓒ 박여원씨 제공 관련사진보기

"뛰어난 경기력과 우수한 성적에도 불구하고 국가대표팀 감독이자 최리환 전 소속팀(서울 D초등학교)의 K감독이 불공정하게 최리환을 선발하지 않았을 뿐만 아니라, 객관적으로 성적이 떨어지는 본인이 소속된 서울 D초등학교 선수를 임의로 대표선수로 선발했다."('국가대표 선발 이의신청서' 중에서)

큰사진보기 ▲최리환 선수는 지난 3월 열린 '제54회 전국소년체육대회 서울시 대표 선발대회'에서 '6연타석 홈런'을 기록했다. 연예·스포츠전문매체인 OSEN은 "국내 유소년야구에서 유례를 찾아보기 힘든 진기록을 세우며 활약했다"라고 높이 평가했다. ⓒ OSEN 관련사진보기

큰사진보기 ▲대한야구소프트볼협회는 최리환 선수의 국가대표 선발 탈락과 관련된 이의신청에 대한 답변서에서 "이의신청은 수용이 어렵다"라며 "감독에 대한 개인적 비위 의혹 등은 해당 교육기관 및 감사 주체의 조사결과에 따라 협회 내부 규정에 의거하여 후속조치를 검토할 방침이다"라고 밝혔다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲D초등학교 야구부 학부모회에서 야구비 회비 외에 별도의 돈(25만 원)을 걷어서 감독 식사비용으로 사용했다는 의혹이 제기됐다. 사진은 이와 관련해 야구부 6학년 학부모들이 나눈 카카오톡 대화 내용 중 일부다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲D초등학교 야구부 학부모회 회장이 6학년 학부모들에게 25만 원을 거두면서 "우리 학년만 알고 있어야 한다"라고 당부했다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲D초등학교 야구부 학부모들이 야구부 감독과 코치의 빨래를 했다는 의혹도 제기됐다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

서울특별시강남서초교육지원청 감사팀은 지난 8월 22일과 25일 연속해서 서울 D초등학교를 방문했다. 46년의 역사(1979년 창단)를 자랑하는 D초등학교 야구부 감독을 둘러싼 의혹들을 실지조사하기 위해서였다. 실지조사는 서류조사를 끝낸 이후 현장을 직접 방문해 관련자들을 면담하며 조사하는 방법이다. 서울시교육청이 이렇게 '초등학교 야구부'를 이틀 동안이나 실지조사하는 경우는 매우 이례적인 일이다.이번 실지조사는 한때 D초등학교에 소속됐던 선수의 어머니가 용기를 내 서울시교육청에 감사를 청구하면서 이루어진 일이다. 그렇다면 도대체 D초등학교 야구부에서는 어떤 일이 있었길래 강남서초교육지원청이 실지조사에까지 나선 것일까?한때 서울 D초등학교 소속이던 최리환(현재는 서울중대초등학교 소속) 선수의 어머니 박여원씨는 지난 6월 23일 서울시교육청 감사관실과 대한야구소프트볼협회에 각각 감사청구서와 국가대표 선발 이의신청서를 냈다. 여기에는 D초등학교 야구부 K감독과 관련해 ▲불공정한 12세 이하(U-12) 국가대표 선발 ▲학부모로부터의 금품 수수 ▲학부모에게 세탁을 맡기는 등의 갑질(지위남용) ▲학부모에게 국민의힘 당원 가입 요구 등의 의혹들이 포함돼 있었다.먼저 불공정한 12세 이하 국가대표 선발 의혹이다. 박씨는 "최리환은 2025년 서울시 대표 선발대회에서 6연타석 홈런을 치는 등 객관적으로 경기력이 매우 우수하고, 중대초등학교는 전국소년체전 서울시 대표선발대회에서 우승하는 등 우수한 성적을 거두었음에도 중대초등학교 소속 선수는 단 한 명도 국가대표로 선발되지 않았다"라며 이렇게 주장했다.실제로 지난 3월 15일부터 22일까지 서울 용산어린이정원야구장에서 열린 '제54회 전국소년체육대회 서울시 대표 선발대회'(서울시야구소프트볼협회 주최)에서 D초등학교에서 중대초등학교로 이적한 최리환 선수는 준결승까지 13타수 12안타 6홈런(그라운드 홈런)을 기록했고, 결승전에서도 만루홈런을 쳤다. 한 대회에서 6연타석 홈런 등 7개의 홈런을 친 것이다. 스포츠·연예전문매체인 < OSEN >은 이를 두고 "국내 유소년야구에서 유례를 찾아보기 힘든 진기록을 세우며 활약했다"라고 높이 평가했다.또한 최리환 선수는 제3회(2024년)와 제4회(2025년) 홍천무궁화배 전국유소년야구대회에서는 18타수 13안타(0.722)와 16타수 10안타(0.625), 제54회 전국소년체육대회(2025년)에서는 17타수 14안타(0.824)를 기록했다. 제3회 홍천무궁화배 전국리틀야구대회에서는 최우수선수상(MVP)를 탔고, 그가 소속된 중대초등학교는 올해 전국소년체육대회에서 우승했다. 그의 아버지는 유명 프로야구선수 출신인 최경환 선수다.그런 가운데 대한야구소프트볼협회(회장 양해영)는 지난 5월 12세 이하 국가대표팀 감독으로 K감독을 선임했다. 협회는 "1999년부터 D초교 감독으로 재직한 K감독은 26년간 풍부한 경험과 헌신적인 지도력으로 유소년 야구 발전에 기여해왔다"라고 선임 배경을 설명했다. K감독은 지난 1999년부터 지금까지 D초등학교 야구부 감독을 맡고 있다.이에 따라 K감독은 지난 7월 25일부터 8월 3일까지 대만 타이난에서 열리는 제8회 세계유소년야구선수권대회에 출전할 선수들을 선발했다. 서울에서는 D초등학교(1명)와 화곡초등학교(1명), 경기에서는 서당초(1명), 부산에서는 수영초등학교(3명), 대구에서는 칠성초등학교(1명)과 옥산초등학교(1명), 남도초등학교(1명), 광주에서는 송정동초등학교(1명)과 서석초등학교(1명), 충남과 충북에서는 공주중동초등학교(2명)과 석교초등학교(4명), 전남에서는 순천북초등학교(1명)에서 국가대표로 뽑혔다. 서울의 D초등학교는 K감독이 26년 동안 야구부 감독으로 활동해온 곳이다.그런데 제8회 세계유소년야구선수권대회 전에 열린 국내경기에서 '6연타석 홈런' 등 우수한 성적을 거두었던 최리환 선수가 국가대표 선수 명단에서 빠진 것이 의심을 샀다. 박여원씨는 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 "리환이가 D초등학교에서 중대초등학교로 전학 간 것에 대한 보복이라고 생각한다"라며 "K감독은 자기 소속 선수들은 국가대표에 선발하지 않겠다고 했지만 성적이 안되는 D초등학교의 한 선수를 감독 찬스로 뽑았다"라고 주장했다.최리환 선수가 K감독이 지도하는 D초등학교에서 중대초등학교로 전학을 간 이유에 대해 박씨는 "6학년 시합을 뛰게 해주고, 유격수도 보장한다고 해서 전학을 갔는데 그 약속이 지켜지지 않았다"면서 "실력이 안 되는 아이가 계속 주전으로 나가는 상황이 이해가 되지 않았다"고 설명했다.하지만 대한야구소프트볼협회는 박씨의 이의신청에 대한 답변서(7월 11일)에서 "국가대표 선발은 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 따라 구성된 경기력향상위원회(현장 지도자, 학계, 언론, 데이터분석가 등 다양한 분야의 위원 참여)의 종합적 판단에 따라 진행되며, 선수별 경기력, 포지션 구성, 멀티 포지션 활용도, 수비력, 성장 가능성 등 다면적 요소를 기반으로 공정하게 평가 및 선발되었다"라고 밝혔다.이어 "최리환 선수는 기량이 우수한 선수로 판단되나, U-12 대표팀의 경우 멀티 포지션 소화 능력 및 전술적 배치 가능성 등을 중점적으로 고려한 결과, 다양한 포지션 운용이 가능한 선수를 중심으로 전력 구성이 이루어졌다"라고 설명했다.다음은 금품과 관련된 의혹이다.박씨는 서울시교육청에 제출한 진술서에서 "야구비 회비 외에 별도의 돈을 걷으면 안 되는데 D초등학교는 학부모 회장 계좌로 6학년 학부모들만 25만 원을 따로 걷고 있다"라며 "이것은 감독 식사비용으로 처리하는 걸로 알고 있다"라고 진술했다.<오마이뉴스>가 입수한 야구부 학부모회 카카오톡 단체 대화방 대화를 보면, 학부모회 회장인 A씨가 "2025 야구부 6학년 별도 회비 통장 개설하였다, 일단 250,000원씩 보내주시면 되겠다"라고 요청했다. 그러면서 "이 부분은 다른 학년들이나 학교 측에서 알면 불편하니 우리 학년들만 알고 있어야 하는 상황이다, 매년 해봤던 것이므로 협조 부탁드린다"라고 당부했다.또한 박씨는 "2024년 3월 안전기원제를 학교 운동장에서 지내며 돼지머리에 돈을 꽂는데 거기서 들어오는 현금은 다 감독에게 드려야 한다고 (야구부 학부모회) 총무 인수인계 때 들었고, (일부) 학부모들이 감독에게 자기 아이를 잘 봐 달라며 돈봉투를 건넨 것으로 알고 있다"라고 주장했다.아이가 D초등학교 야구부에서 활동한 적이 있는 B씨는 "아이가 야구부 생활을 힘들어 하면 아이를 잘 봐 달라는 의미로 총 4~5회 봉투(현금)을 드린 적이 있다"라며 "한번 드릴 때 100만 원 정도다"라고 말했다. 그러면서 "저뿐만 아니라 다른 학부모들도 그렇게 봉투를 드려야 하는 신호(아이가 야구부 생활을 힘들어 하는 등)가 온다"라고 덧붙였다.또한 B씨는 "모 기업의 체육 장학금 제도가 있는데, 작년에 K감독이 C선수를 우수선수로 추천해 100만 원의 장학금을 받았는데 그것도 K감독에게 드린 것으로 안다"라고 했고, 또다른 학부모 D씨는 "한 선수가 대회에 나가 타격상 등을 수상하자 그 선수의 부모가 K감독에게 100만 원으로 (감사) 인사를 한 적이 있다"라고 전하기도 했다.특히 박씨는 K감독의 갑질 의혹도 제기했다. 학부모들이 감독실을 청소했고, 감독과 코치의 유니폼 빨래를 했으며, 감독이 수강해야 할 강의를 학부모들이 대리수강했다는 것이다.박씨는 "감독실은 매일 야구부 당번 학부모가 청소을 해야 해서 누구나 알 수 있게 감독실의 비밀번호를 공유했다"라며 "2024년 6월 22일 홍천으로 시합하러 갔을 때 시합 후 감독과 코치의 유니폼 빨래를 했고, 기존에 감독 빨래를 담당하던 6학년 아이가 (빨래감을) 안 챙겨 갔을 때도 유니폼과 골프복, 양말까지 집에서 직접 빨래해서 다음날 감독에게 갖다드렸다"라고 말했다.이어 "지금 현재 시점에도 5학년 학부모가 감독 빨래를 매일 하고 있는 걸로 안다"라며 "저도 그렇고 지금 빨래를 하는 학부모도 그렇고 감독이 (야구부에 대해) 전권을 행하기 때문에 토를 달지 못하고 할 수밖에 없다"라고 토로했다.이 뿐 아니라 "감독이 매년 스포츠 지도자로서 들어야 할 영상들이 있는데 그것을 총무가 대신 들어야 한다며 총무 인수인계 과정에서 감독 아이디와 비번을 기존 총무에게 받은 적이 있다"라며 "다만 리환이가 2024년 9월에 전학을 가서 2025년 강의를 제가 감독 대신 들었어야 하는데 듣지는 않았다"라고 설명했다.이와 함께 K감독이 지난 2024년 총선 직전에 야구부 학부모들에게 국민의힘 입당을 강요했다는 의혹도 제기됐다. 박씨는 "저는 가입하지 않았지만 몇몇 학부모들은 D초등학교 버스를 타고 지역의 국민의힘 의원 사무실로 가서 단체로 국민의힘 당원에 가입하고 의원과 함께 사진도 찍었다"라며 "2024년 4월 11일부터 아직까지 매달 1000원씩 당비를 내고 있다고 들었다"고 말했다.강남서초교육지원청은 최근 ▲불공정한 12세 이하(U-12) 국가대표 선발 ▲학부모로부터의 금품 수수 ▲학부모에게 세탁을 맡기는 등의 갑질(지위남용) ▲학부모에게 국민의힘 당원 가입 요구 등 K감독을 둘러싼 의혹들을 감사한 것으로 확인됐다. 지원청의 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "8월 22일과 25일 실지조사를 나갔고, 감사를 마무리했다"라며 "감사의 구체적인 내용은 얘기할 수 없다"라고 말했다.강남서초교육지원청이 실지조사에 나가기 전 박여원씨의 변호사는 지원청에 보낸 이메일에서 "교육계, 특히 초등학교에서 지도자의 힘은 막강하고, 소위 갑을관계 이상의 지위에 있다"라며 "청구인의 자녀에 대한 문제에서 나아가 다른 학부모들에게 특정정당 가입을 강요하고 금품을 수수하는 등 극히 중차대한 사안이다, 신속하게 조사해 주시기를 부탁드린다"라고 호소했다. 이에 강남서초교육지원청 측은 답변 이메일에서 "현재 서면으로 관련 서류를 받고 있으며, 실지조사도 나갈 예정이다"라며 "학부모 및 학생들에게 피해가 없도록 공정하게 조치하도록 하겠다"라고 밝힌 바 있다.불공정한 U-12 국가대표 선발 의혹은 부인했던 대한야구소프트볼협회는 "해당 지도자의 행위와 관련된 의혹들은 본 협회의 판단을 넘어서는 교육기관 내 윤리 및 행정감사 사안이다"라며 "협회는 해당 교육기관 및 감사 주체의 조사 결과에 따라 협회 내부 규정에 의거하여 후속조치를 검토할 예정이다"라고 밝혔다.한편 K감독은 지난 4일 <오마이뉴스>와의 전화통화에서 관련 의혹들을 확인하려는 기자에게 "바빠서 통화할 수 없을 것 같다"라고 말한 뒤 일방적으로 전화를 끊었다. 이날 <오마이뉴스>는 7개항의 질의서를 K감독에게 보냈지만, 16일 현재까지 답변하지 않고 있다.