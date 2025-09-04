남해안 적조 현장 찾은 박완수 "가용 자원 총동원해 막아야"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 4일 남해안 적조 현장 점검. ⓒ 경남도청 관련사진보기

남해안에 적조주의보가 발효된 가운데, 양식장을 찾은 박완숙 경남도지사는 "가용 자원을 총동원해 적조 확산을 막아야 한다"고 했다.박완수 지사는 4일 남해군 적조 방제현장을 찾아 대응 상황을 점검하고, 무더위 속에서 방제작업에 힘쓰고 있는 공무원과 어업인을 격려했다.현장에서 박 지사는 "6년 만에 다시 찾아온 적조 피해로 양식어가의 고통이 크다. 방제작업을 통해 적조 확산에 적극 대응할 것"이라며 "가용 가능한 선박, 장비, 인력을 총동원해 피해 확산을 막아야 한다"고 강조했다.경남도는 8월 27일 오후 4시부로 경남 해역에 적조 주의보가 발효되었다고 했다.박 지사는 이날 현장에서 황토 살포, 적조 생물을 분산시키는 물갈이 등 방제 작업을 직접 살펴보고, 남해군의 대응 상황을 보고받았다.박 지사는 "기후변화로 인한 자연재난이 반복되고 있다"며 "양식어가들은 피해 최소화를 위해 보험 가입 등 사전 대비가 필요하다"고 말했다.현장에서 한 어민은 "적조로 피해가 발생할 경우 폐사체를 냉동 보관할 수 있도록 냉동창고 설치가 필요하다"고 건의했으며, 경남도는 이에 대해 "관련 사항을 신규 사업으로 검토 중"이라고 밝혔다.경남도는 5일부터 6일까지 '적조 일제 방제의 날'로 지정하고, 민관이 참여하는 대규모 방제 활동을 전개한다.