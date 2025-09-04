메뉴 건너뛰기

전남도, 국립의대 2030년 개교 계획에 "설립 앞당겨야"

사회

광주전라

25.09.04 16:14최종 업데이트 25.09.04 16:14

전남도, 국립의대 2030년 개교 계획에 "설립 앞당겨야"

도지사, 순천대·목포대 총장, 지역 국회의원 공동 입장문

전남도청 전남도청사 앞에 22개 시군 깃발이 펄럭이고 있다.
전남도청사 앞에 22개 시군 깃발이 펄럭이고 있다. ⓒ 전라남도

김영록 전남지사는 4일 송하철 국립목포대학교 총장, 이병운 국립순천대학교 총장, 김원이·김문수 국회의원과 공동명의로 전남 통합대학교 국립의대의 신속한 설립을 촉구하는 입장문을 발표했다.

이는 교육부가 최근 열린 더불어민주당 국회의원 워크숍에서 전남도가 건의해 온 2027년이 아닌 2030년 개교 계획을 담은 전남 국립의대 설립 세부 이행 로드맵을 제시한 데 따른 것이다.

김 지사 등은 공동 입장문에서 "최근 전남 국립의대 설립에 대한 국정과제 반영과 세부 이행계획 발표는 환영할 일이나, 교육부의 2030년 설립 의견에는 200만 도민이 아쉬움과 우려를 전하고 있다"고 밝혔다.

이어 "전남 통합대학교 국립의대 설립은 도민 생명권과 건강권이 걸린 국가적 과제이자, 이재명 정부의 핵심 국정과제인 만큼 교육부가 이를 감안해 전남도, 양 대학과의 협의를 통해 설립 시기를 앞당긴 로드맵을 발표해 달라"고 촉구했다.

이들은 전남 통합대학교 국립의대의 조속한 설립을 지지해 준 도민에 감사의 뜻을 표하면서 "전남도는 의대 설립이 하루빨리 이뤄지도록 대학, 정부 부처와 긴밀히 협력하며, 의대 정원 배정과 예비평가 인증 등 설립 절차 추진에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

댓글
