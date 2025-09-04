"공교육 멈춤의 날 2주년, 여전히 학교 현장은 제자리걸음"

큰사진보기 ▲전교조세종지부. ⓒ 전교조세종지부 관련사진보기

지난 2023년 9월 4일. 서울 서이초 교사 사망 사건 피해 교사 49재 추모식에 맞춰 교사들이 교권보호를 요구하며 행동에 나섰던 '공교육 멈춤의 날' 2년이 지났지만, 여전히 학교 현장은 제자리걸음만 하고 있다는 비판이 나왔다.전국교직원노동조합 세종지부(지부장 이상미)는 4일 성명을 내 "2023년 9월 4일, 전국의 교사들이 학교를 멈추고 거리로 나와 '더 이상 죽고 싶지 않다'는 절규를 피 토하는 심정으로 외쳤지만, 그로부터 2년이 지난 지금, 학교 현장은 크게 달라지지 않았다"며 "안타깝게도 우리는 또 다른 동료 교사의 죽음을 마주하고 있다"고 밝혔다.이어 "우리는 지난 2년간 학교의 고통을 외면하지 않기 위해 쉼 없이 발걸음을 내디뎠다. 교육청, 시의회, 국회를 찾아 제도 개선을 요청했고, 현장을 돌며 조합원들을 위로했으며, 갈등 조정을 위한 실질적인 행동을 이어왔다"며 "그 과정에서 4개의 법안이 개정되는 등 사회의 주목을 받았지만, 교사들의 삶은 여전히 벼랑 끝에 서 있고 학교 현장은 제자리걸음"이라고 개탄했다.그러면서 세종지부는 진선미(더불어민주당, 서울 강동구갑) 의원이 발표한 '초‧중‧고등학교 교원 자살 현황' 자료에 근거해 "2015년부터 2025년 6월 말까지 무려 185명의 교사가 스스로 생을 마감했다. 이는 단순한 개인의 비극이 아니라, 교육을 책임진 사회 전체의 실패"라고 규정했다.아울러 이들은 전교조가 지난 5월 실시한 '교사 근무환경 실태조사'에서도 전국 교사 2503명 중 81%가 '교권 침해로부터 보호받지 못하고 있다'고 응답했다고 소개한 뒤 "교사 10명 중 8명이 스스로를 무방비 상태에 놓여 있다고 느끼고 있다"고 설명했다.전교조세종지부는 "언제까지 안타까움을 반복할 수는 없다. 이제는 방향을 잃은 '가르칠 권리'를 교사에게 돌려주어 학교가 제 역할을 다할 수 있도록 힘을 실어야 한다"고 강조하고 "정부와 국회는 더 이상 침묵하지 말고 즉각 행동해야 한다"고 촉구했다.이들은 정부와 국회를 향해 ▲민원창구 일원화와 온라인 시스템 전면 도입 ▲악성 민원에 대한 교육청 차원의 즉각적 고소·고발 의무화 ▲무분별한 아동학대 신고로부터 교사를 지킬 법적·제도적 장치 마련 등을 촉구한 뒤 "교사의 죽음을 멈추는 길은 학생을 성장시키고, 공교육을 살리는 길로 연결된다"고 덧붙였다.