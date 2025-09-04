메뉴 건너뛰기

조국혁신당 성비위 의혹에 곤혹스런 조국의 침묵 "다음에"

정치

25.09.04 16:20최종 업데이트 25.09.04 16:23

조계사 찾은 조국 원장, 취재진 질문에 묵묵부답... "오늘 말고 다음에 기회 갖겠다"

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 4일 서울 종로구 조계사를 방문, 총무원장 진우스님 예방을 위해 이동하고 있다.
조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 4일 서울 종로구 조계사를 방문, 총무원장 진우스님 예방을 위해 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스

조국혁신당 내 성비위 의혹 및 2차 가해 논란이 불거지면서 곤혹스런 처지에 놓인 조국 당 혁신정책연구원장의 침묵이 이어지고 있다.

조 원장은 4일 오후 조계종 총무원장을 예방하러 찾은 서울 종로구 조계사에서 기자들로부터 "당내 성비위 문제를 알고도 침묵했나", "사면 이후 입장을 안 낸 이유가 뭔가", "피해자들이 실망을 느꼈다는 부분은 어떻게 생각하나" 등 수차례 질문을 받고도 답하지 않았다.

다만 조 원장은 여러 차례 질문이 이어지자 "다음 기회가 있을 것"이라며 "오늘 사찰에서 말고 다음에 기회를 갖겠다"고 말했다.

이후 취재 기자들과 카메라가 따라붙었지만 조 원장은 아무 말 없이 정면을 응시하다가 차를 타고 자리를 떠났다.

묵묵부답 조국 "다음에 기회를 갖겠다"

- 강미정 대변인 탈당 기자회견은 어떻게 봤나?
"..."

- 당내 성비위 문제를 알고도 침묵한 게 맞나?
"..."

- 사면 이후 아무 입장을 안 낸 이유가 뭔가?
"..."

- 한 말씀 해 달라. 오늘 대변인이 탈당 기자회견을 했는데 한 말씀 해 줘야 하는 것 아닌가. 이 문제를 인지하고 있었나?
"..."

- 평소에도 불평등 관련해 말씀을 많이 하셨는데 이번에 당내에서 이런 일이 일어난 것에 대해 입장을 말해달라.
"다음 기회가 있을 것이다. 오늘 사찰에서 말고 다음에 기회를 갖겠다."

- 사면 이후 아무 입장을 안 낸 것에 피해자들이 실망을 느꼈다는 부분은 어떻게 생각하나?
"..."

- 사면 이후 당사에 와서 '문제가 해결될 때까지 지켜줘서 고맙다'고 말한 적 있나?
"..."

탈당한 강미정 대변인 "출소 이후 입장 듣지 못했다"

강미정 조국혁신당 대변인이 4일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 고발 및 탈당 기자회견을 마친 뒤 자리를 나서고 있다.
강미정 조국혁신당 대변인이 4일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 고발 및 탈당 기자회견을 마친 뒤 자리를 나서고 있다. ⓒ 유성호

당내 성비위 사건 피해자인 강미정 혁신당 대변인은 이날 탈당 기자회견에서 조 원장이 이 사건을 알고도 침묵했다는 취지의 발언을 내놨다. 강 대변인은 이날 국회 소통관에서 열린 기자회견이 끝나고 기자들과 만나 "(조 원장이 출소한) 8월 15일 전후로 여타 다른 입장을 듣지 못했다. 말씀하시지 않는 이 침묵도 제가 해석해야 할 메시지"라며 사실상 유감을 나타냈다(관련 기사: 강미정 대변인, 조국혁신당 탈당 "믿었던 이들의 성추행, 당은 피해자 외면" https://omn.kr/2f6x0).

강 대변인은 '조 원장이 당내 성비위 사건에 대해 아무런 입장을 내놓지 않고 있다'는 지적과 관련해 "조국 전 대표가 당사로 당직자들에게 인사하러 처음 방문했을 때 '당내 많은 사건들이 있었지만 마무리가 될 때까지 당을 지켜줘서 고맙고 고생했다'는 감사 인사를 했던 것으로 일부 당직자들에게 전달받았다"라며 "조 전 대표의 석방·사면을 축하하는 자리에 직장 내 괴롭힘 관련 가해자들이 꽃다발을 전달한 것으로 알고 있고 그 자리엔 피해자들이 함께 있었다"라고 말했다.

이어 "(당직자들을) 격려했다는 것이 조 전 대표 입장에선 당내 사건이 잘 마무리됐다고 결론을 내리고 말씀하신 것이라 생각돼 그 장소에 함께 있던 피해자들이 많이 상처받았다"라며 "조 전 대표의 뜻은 헤아리기가 지금 어렵다"라고 덧붙였다.

#조국#강미정#조국혁신당#성비위

복건우 (geonwoo20) 내방

오마이뉴스 복건우입니다.

