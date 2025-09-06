호텔들은 물 펑펑 쓰는데 왜 주민들만 쥐어짜나요

2025년 여름, 강원도 강릉에서는 연일 사상 최대의 가뭄 소식이 들려왔다. 6개월간 누적된 강수량은 평년의 절반에도 못 미치는 87.7mm에 그쳤고, 강릉 시민 20만 명의 생명수나 다름없는 오봉저수지는 바닥을 드러냈다. 9월 3일 저수율은 13.9%로, 역대 최저치를 경신하며 재난의 수위를 올리고 있다.
강릉시는 가뭄 극복을 위해 8월 20일부터 시민들에게 수도계량기를 50%만 열도록 독려하며 1단계 제한 급수를 실시했다. 그러나 저수율이 위험 수위인 15% 아래로 떨어지자 29일에는 75%까지 수도꼭지를 잠그는 2단계 제한 급수를 강행했다. 공무원과 동장들이 가가호호 방문해 수도계량기를 잠그는 특단의 조치를 취했지만, 가뭄을 해결하기에는 역부족이었다. 급기야 시내 곳곳의 공중화장실 47곳이 폐쇄됐고, 학교들은 음수대 사용을 중단하고 학생들에게 생수를 나눠주는 등 비상 체제에 돌입했다.
문제는 가뭄과 관광 성수기가 정확히 일치한다는 것이며, 관광 업소들이 통상 주민보다 1.3에서 3.3배 이상 많은 물을 사용한다는 것이다.
관광객, 주민보다 3배 더 많은 물 사용
2023년 스페인 호텔을 대상으로 한 MDPI(Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 연구에 의하면 고급 호텔 투숙객 1명당 하루 물 사용량은 평균 401~433리터에 달한다. 물론 호텔의 물 사용량은 등급과 시설에 따라 달라진다. 관광도시 바르셀로나 호텔길드 통계에 의하면 5성급 호텔 투숙객 1인은 하루 평균 545.5리터의 물을 사용한다. 유럽연합에 의하면 호텔 객실 하나당 연간 물 사용량은 60,000~220,000리터(일평균 164-603리터)에 달한다.
연구마다 차이는 있지만 본질은 게스트하우스 이상의 숙소에서 묶게 되는 관광객들이 사용하는 물의 양이 시민들이 사용하는 양보다 많다는 것이다. 2022년부터 극심한 가뭄을 겪고 있는 관광도시 바르셀로나의 가뭄 대처 보고서에 의하면 바르셀로나 시민들의 하루 평균 물 사용량은 163리터였다. 그러나 관광객의 물 사용량은 시민 대비 최소 1.4배(3성급, 232리터)에서 최고 3.3배(5성급, 545.5리터)에 달했다. 인구 160만 명의 도시 바르셀로나에 도착하는 관광객은 연간 3천만 명, 그 관광객들이 쓰는 물의 양이 함께 관리되지 않는다면 도시 정부의 가뭄 대책은 아무 소용이 없다는 뜻이다.
호텔등급 / 1인당 물사용량(L/일) / 시민 사용량 배율
그렇다면 강릉은 어떨까
1성급 호텔/ 114.5 L / 약 **0.70배
2성급 호텔/ 188.4 L / 약 **1.16배
3성급 호텔/ 232.0 L / 약 **1.46배
4성급 호텔/ 340.5 L / 약 **2.09배
5성급 호텔/ 545.5 L / 약 **3.35배
- Barcelona City Council, 'Drought emergency in Barcelona'(2024)
2023년 환경부가 발표한 상수도 통계에 따르면 강원특별자치도 주민 1인당 하루 물 사용량(LPCD, liter per capita day)는 344.2리터로 전국에서 두 번째로 높다. 만약 20만 강릉 인구가 강원도 평균 상수도 사용량을 쓰고 있다고 가정하면 필요한 생활용수는 단순계산으로 하루 약 6.8만톤이다. 문제는 가뭄이 극에 달하는 8월이 관광 성수기와 정확히 일치한다는 것이다.
한국 관광공사 데이터랩에 따르면, 2024년 기준 강릉 방문 관광객은 3,300만 명, 관광객 데이터를 성수기로 좁혀서 살펴보면 8월 한 달 방문자 숫자는 평균 17~18만 명 선이다. 극성수기인 8월 첫 주와 둘째 주에는 20만 명을 쉽게 넘어선다는 말이다. 8월 한 달 강릉에서는 주민 20만 명이 살아가는 데 필요한 물 6.8만 톤에 더해 하루 평균 적게는 15만 명에서 많게는 20만 명까지 관광객의 물 수요가 더해졌다. 즉, 하루 최고 40만 명이 사용가능한 물이 필요했던 것이다.
일반적인 호텔이나 펜션에 묶게 되는 관광객은 현지인보다 최소 1.4배에서 3.3배에 이르는 물을 사용하고 있다. 8월 강릉에서 가장 물을 많이 쓴 사람은 주민이 아니라 호텔과 관광산업이었을 것이라는 시민들의 주장 역시 충분히 설득력이 있다.
삶을 위한 물, 관광을 위한 물
2025년 9월 3일 기준 국내 최대 숙박플랫폼 '여기어때' 검색 기준 강릉의 숙박시설은 600개에 달한다. 2025년 7월 31일에는 호텔 신라의 모노그램이 917개의 객실 규모를 자랑하며 대대적으로 개장했다. 평창 올림픽을 계기로 우후죽순 개발 허가를 득한 바닷가 대형 호텔들은 수영장과 아름다운 정원, 스파 등을 갖춘 고급 호텔들이다. 영국의 비영리 시민단체 투어리즘 컨선(Tourism Concern)에 의하면 호텔 객실 하나당 1.5톤에서 워터파크형 리조트의 경우 3.5톤까지 엄청난 양의 물이 사용된다.
문제는 가뭄이 극에 달하는 시기, 엄청난 양의 물을 사용하는 대형 호텔들에는 어떤 조치도 취해지지 않았다는 것이다. 평생을 교동에 살아온 강릉 사람 오 아무개씨(45)는 "세탁기도 함부로 못 돌리는데, 호텔에서 인피니피 풀을 즐기고, 풀 빌라에서 물놀이를 하는 것은 모순이다. 관광도시에서 가장 먼저 물을 써야 하는 영역은 삶이 아니라 관광객이란 것인가?"라며 격앙되어 물 공급의 공정성에 문제를 제기했다.
소방차로 식수를 실어나르는 동안, 밑 빠진 독 역할을 한 것은 호텔만이 아니었다. 기후정의네트워크에 의하면 통상 골프장 하나에 쓰이는 물의 양은 1일 평균 적게는 900톤에서 1천 톤에 이른다. 강릉에 있는 18홀 골프장 두 곳에서 쓰는 물의 양이 하루 최소 1,800여 톤에 달하고 있었던 것이다. 골프장이 쓰는 물의 양을 강원도 평균 물 사용량 기준으로 계산해 보면 시민 5,230명의 하루치에 달하는 규모다.
골프장 근처의 한 시민은 "우리는 설거지물도 받아서 화장실 물 내릴 때 쓰는데, 골프장은 새벽부터 필드에 물을 펑펑 뿌리고 있다"라며 "이게 맞나?"라며 목소리를 높였다. 정원은커녕 농작물에 줄 물이 부족해 작물들이 고사하는 가뭄의 도시 강릉에서 밑 빠진 독 마냥 펑펑 물을 쓰는 호텔과 골프장의 낯선 풍경에 성난 민심은 수그러들 줄 몰랐다.
강릉 맘카페에서는 분노한 시민들의 글이 끝도 없이 올라왔다. 호텔의 풀 파티 광고를 캡처해 시에서 조처를 해야 한다고 강력히 호소하는 사람, 호텔과 리조트에 누진세를 부과해 물을 공급하는 데 쓰자는 의견, 분노에서 시작된 목소리는 정책을 요구하는 목소리로 뜨거워져 가고 있었다.
강릉에서 오랫동안 활동해 온 공정여행가 '올라'는 강릉의 숙박 시설이 급증한 것은 평창올림픽이 기점이었다고 상기했다.
"올림픽을 위한 숙박시설이 부족하다는 이유로 도립공원 안 보호지역까지 대형 호텔 허가가 났죠. KTX 개통과 함께 붐을 이루듯 바닷가에 지어진 새로운 호텔은 물론 펜션들조차 수영장을 갖춘 풀빌라가 주를 이루었죠. 이번 가뭄은 어쩌면 경제적 이익만을 기준으로 달려온 강릉에 지구와 지역의 생태적 임계점이 존재한다는 것을, 공존을 위해서는 전환과 조정이 필요하다는 것을 알려 주는 계기 아닐까요?"
한번 시작된 가뭄은 쉽게 멈추어 설 줄을 몰랐다. 행정안전부는 마침내 8월 30일 강릉의 가뭄을 '재난 사태'로 선포했고 9월 1일부터 하루 3,000톤을 목표로 가용 가능한 수자원을 쏟아붓기 시작했다. 8월 내내 꿈쩍하지 않던 특급 호텔들이 대대적으로 보도 자료를 내며 절수에 동참하기 시작한 것 역시 9월 1일이었다. 150개 이상의 객실이 있는 대형 호텔들부터 조정안을 내어놓기 시작하며 '강릉 가뭄 여파' 호텔·리조트 사우나·수영장 줄줄이 문 닫는
다"는 기사들이 줄줄이 쏟아져 나왔다. 강릉 시민들은 호텔들의 뒤늦은 대책 마련은 정부의 재난 사태 선포 직후가 아니라 정확하게 '8월 성수기 영업이 끝난 직후'였다고 바로잡는다.
주민의 삶을 우선 순위에 둔 관광도시 바르셀로나의 가뭄 정책
가뭄이 가져온 낯선 강릉의 풍경들 위로 2024년, 바르셀로나에서 마주한 가뭄의 풍경들이 겹쳐왔다. 2024년 10월 말, 기후여행자 마지막 취재를 위해 도착한 바르셀로나 거리 곳곳은 펜스가 둘려쳐져 있었다. 가로수에 왜 사람들이 다가가지 못하게 하는 것인지 묻자, 바르셀로나 관광청 실비아가 설명해 주었다.
"연이은 가뭄에 생활용수가 부족해 가로수에 오랫동안 물을 주지 못했어요. 뿌리가 약해진 가로수가 쓰러지며 시민들이 다치는 사고가 있어 보호 조처를 하기 시작한 거죠."
세계 3대 관광도시인 바르셀로나 역시 몇 해째 이어진 가뭄과 물 부족은 해결책을 찾기 어려운 문제였다. 2022년 유럽 전역을 강타한 가뭄 사태 이후 유럽 3대 분수라 불리는 몬주익 분수의 운영 시간이 단축되었고, 해변의 공공 샤워 시설마저 시간을 최소화했다. 개인들의 생활 원예에도 제한을 두었고, 도시의 가로수나 공원을 관리하는 조경용수도 지하수나 재생수로 대체했으며, 지하수를 활용해 거리 청소를 했다. 관상용 분수와 인공 연못도 멸종위기 동물 보호용이 아니면 모두 차단했다.
그럼에도 2024년 2월, 극심한 가뭄이 다시 발생하자 바르셀로나시는 비상 사태를 선포하며 모든 호텔 수영장의 물 사용을 전면 금지했다. 뿐만 아니라 도시 전체 시민들의 물 사용량을 최대 하루 200리터로 제한했다. 바르셀로나가 속한 카탈루냐 지방 정부는 지역 내 지자체에서 주민의 물 사용량(200리터/일)이 3개월 연속 초과할 경우 해당 지역의 호텔 투숙객에게 1인당 하루 100리터의 물 사용을 제한하는 방안을 고려하겠다는 강도 높은 정책을 발표했다. 기후쉼터로 지정된 호텔 수영장 외에는 물 보충이 금지되었고 주민부터 관광객까지 공존을 위해 물을 아껴서 사용해야 했다.
가뭄이 심각해지고 있다지만 수영장 물을 통제하는 것은 쉽지 않은 일이었다. 바르셀로나 관광청 호안 국장은 관광도시 바르셀로나에서 호텔 수영장의 급수를 제한한 이유를 묻자 명쾌하게 답했다.
"시민들의 살아갈 권리가 도시 정부의 가장 중요한 가치니까요. 물이 부족해 우선순위를 정해야 하는 위기 상황이라면 시민이 먹고 마시며 살아가는 일이 최우선에 놓이는 것이 당연한 것 아닐까요?"
한 도시가 관광지가 된다는 것은 주택과 거리뿐 아니라 물과 바람 같은 한정된 자원 역시 공유하는 일이며, 그것이 부족할 때 무엇에 우선순위를 두어야 하는지 바르셀로나는 선명히 보여주었다. 공정관광 전문가 헤럴드 굿윈 교수는 "지속가능한 삶이 없다면 지속가능한 관광은 불가능한 것이기 때문에 바르셀로나의 선택은 장기적으로 가장 지속적이고 책임 있는 관광의 기반을 마련한 것"이라고 평가했다.
마요르카 "관광세로 물 인프라 개선"
오버투어리즘과 물 부족 등으로 오랫동안 어려움을 겪어온 대표적인 관광지 마요르카는 가뭄 한 대책을 위해 시스템의 전환을 선택했다. 관광개발에 기대어 성장해 온 마요르카는 시민들의 저항과 관광의 사회적 전환 요구에 힘입어 '지속 가능한 관광을 위한 세금'(eco-tax)을 도입했다. 비판적 관광연구자 클라우디아 밀라노 교수는 "관광객들이 물과 환경의 비용을 치르는 것이 당연하다. 관광은 비관광 부분에서 살아가는 시민들의 물과 자원도 사용하기 때문에 관광업에서의 이윤만으로 그 비용을 정산할 수 없다. 비관광 부분에 끼치는 영향에 대해서도 책임있는 관광이 필요하다"라며 관광 세금의 의미를 짚었다. 관광호텔에 누진세를 적용해 시민들을 위한 물 공급 비용으로 쓰자는 강릉 맘카페 회원의 의견이 허황된 아이디어가 아니란 것을 입증하는 일이었다.
마요르카 시는 확보된 재원을 낡은 물 공급망 교체, 해수 담수화 시설 확충 등 지역 물 인프라 개선 사업에 재투자해 왔다. 즉, 단순히 물을 아껴 쓰라는 규제에 그치지 않고, 관광객이 직접 지역 자원 보존에 기여하게 하는 자생적이고 구조적인 해결책을 구축해온 것이다.
관광의 숨겨진 부담
살펴본 것처럼 관광은 더이상 굴뚝없는 공장이 아니다. 청정 산업이라 불리는 관광산업에는 드러나지 않았던 '숨겨진 부담(Hidden Burden)'이 있을 뿐이다. 그 전형적인 사례가 관광도시의 가뭄이었다. 생존과 직결되는 숨은 부담 중 하나가 '물 발자국(Water Footprint)'이다. 호텔과 골프장에서 사용하는 직접적인 물뿐 아니라, 관광 인프라 건설과 유지보수, 식음료와 각종 서비스에 필요한 간접적 물 사용량까지 모두 포함하면 실제 관광의 물 사용량은 우리가 추산한 것보다 훨씬 클 수 있다.
강릉에서 바르셀로나까지 물과 삶, 관광과 물 발자국을 따라가며 확인하게 되는 것은 관광산업은 관광객 한 사람이 일반 시민보다 훨씬 많은 물을 사용하는 구조를 이미 알고 있다는 사실이다. 인도 고아 지역에서는 5성급 호텔 하나가 인근 20개 마을 주민들이 쓸 물을 갖다 써 주민들이 가뭄에 시달리기도 했다.
기후 위기 시대, 가뭄과 폭염이 더해가며 물 문제는 위기 상황에서 생존을 위협하는 요소가 되고 있다. 해외 사례에서 보듯 관광 도시일수록 '생존 vs 경제' 사이의 균형과 선택은 불가피하다. 관광정책 연구자 C. 홀은 "모든 정책은 정치적 선택이며, 어떤 가치를 선택할 것인가를 결정하는 일"이라고 선명하게 정의했다. "관광은 경제적 이익뿐만 아니라 환경적·사회적 비용을 수반하며, 정책 결정은 이러한 상충하는 가치들 사이에서 균형을 잡는 행위"이기 때문이다. 가뭄과 같은 위기 상황에서 물 배분 우선순위를 결정하는 것은 기술적 계산이 아닌, 시민의 생존권이라는 가치와 관광 경제라는 가치 중 무엇을 더 중요하게 여길 것인가에 대한 정치적 선택이란 뜻이다.
기후 위기 시대, 점점 더 강파른 가뭄과 폭염의 시대를 마주해야 하는 관광도시 강릉, 물 배분의 우선순위는 어디에 놓여야 할까? 물론 관광이 사라지면 관광도시의 경제적 토대가 흔들리는 경제적 위기에 봉착할 것이다. 그러나 경제적 가치를 최우선의 순위에 두고 시민들의 삶 전체가 위협에 빠지는 결정을 해나가도 괜찮은 것일까? 지난 8월의 강릉처럼 관광객은 인피니티 풀을 즐기면서 시민들에게는 설거지와 빨래할 물까지 아낄 것을 요청하는 일이 반복되어도 괜찮을까? 강릉의 가뭄은 우리 모두에게 '이것이냐 저것이냐'의 문제가 아니라 '무엇이 먼저인가?라는 질문을 건네고 있다.
오버투어리즘과 제로투어리즘 사이, 질문과 전환의 시간
가뭄이 드러낸 것은 단지 저수지의 바닥만이 아니었다. 강릉 시장의 말처럼 비가 오면 가뭄은 언젠가 해갈될 것이다. 그러나 강릉 시민들은 이 도시에 살아갈 권리와 생명보다 관광의 개발과 이윤의 추출만을 돕는 기업주의적 관광 정책만으로는 지속가능한 삶은 불가능하다는 것을 이미 목도했다. 지구와 자연은 더이상 무한하지 않다고 선언하듯 알려준다. 기후 위기 시대, 지금처럼 우리의 삶을 지속한다면 재난과 위기로 우리는 다시 제로투어리즘에 봉착해 삶의 최저선이 무너져 내리거나, 경제적 이익만을 좇아 오버투어리즘을 향해 달려가다가 생태적 한계선을 무너뜨리는 기후 붕괴에 다다르고 말 것이다. 우리는 '이미' 그 재난의 시작점에 서 있으나 '아직' 붕괴에 다다르지는 않았다.
2025년 강릉의 가뭄은 우리가 마지막 전환의 시간에 서 있음을 알려주는 이정표일는지도 모른다. 기후 위기와 오버투어리즘의 시대, 삶의 최저선을 높이되 생태적 임계점을 넘어서지 않는 안전하고 정의로운 장소를 여행자와 시민들이 함께 만들어가는 기후여행으로의 전환은 우리에게 더이상 선택이 아니라 책무로 주어져 있다.
속히 비가 내려 강릉의 가뭄이 해갈되기를, 무엇보다 다시는 가뭄으로 고통받지 않는 강릉을 위해 관광의 사회적 전환을 위한 논의가 도시 곳곳에서 시작되기를 소망해 본다.
주요출처
정부 통계 및 공식 자료:
환경부, 「2023년 상수도 통계」 (2024.12.27 발표)
행정안전부, 「2025년 주민등록인구통계」 (2025.01)
한국기후환경네트워크, 「골프장 물 사용 현황」 (2023)
한국관광공사 데이터랩 https://datalab.visitkorea.or.kr/datalab/portal/nat/getContAnaForm.do
해외자료
Antonova, N., Mendoza-Jiménez, J., Ruiz-Rosa, I. (2023). "Determinants of Water Consumption in Hotels: New Insights Obtained through a Case Study." Water, 15(17), 3049.
Barcelona City Council, 「Promotion of water conservation in the city in response to the drought」 (2024) https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/tema/environment-and-sustainability/barcelona-entra-en-emergencia-per-sequera-2_1366201.html
Catalan News, "Government to limit tourist water consumption due to ongoing drought," 2024.04.15
Hall, C. M. (2011). A review of the tourism and climate change adaptation literature.Current Issues in Tourism, 14(5), 405-442.
Euronews, "Catalonia tourists may soon face water restrictions, 2024.04.17
언론 보도:
경향신문, 「'재난 사태' 선포 강릉, 결국 저수율 마지노선 15% 무너졌다」 (2025.08.31)
파이낸셜뉴스, 「극한 가뭄 강릉시 '재난 사태' 선포」 (2025.08.30)
한국일보, 「강릉시 가뭄 재난사태 선포, 정부 물 공급 총력 대응」 (2025.08.30)
단행본
이혜영, 임영신, 「희망을 여행하라」, 소나무, 2018
임영신,「기후여행자, 열매하나」, 2025
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 에도 실립니다. _ 연재를 시작해 보려 합니다.