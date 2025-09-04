이 대통령 "보안사고 잦은 통신·금융사 징벌적 과징금 물려야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 9차 수석·보좌관 회의를 주재하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 통신·금융사의 해킹사고 빈발 현상을 지적하고 이에 대한 강력한 대처를 주문했다.이 대통령은 4일 오후 열린 수석보좌관회의에서 "최근 통신사와 금융사에서 해킹 사고가 잇따라 국민들이 매우 불안해한다"라며 "문제는 이처럼 사고가 빈발하는 데에도 대응 또는 대비 대책이 매우 허술하고, 일부 업체들은 같은 방식으로 반복적으로 해킹당했다고 한다"고 지적했다.그러면서 "개인정보 보호를 위한 보안 투자를 불필요한 비용으로 간주하는 잘못된 인식이 이런 사태의 배경은 아닌가 한번 되짚어 봐야 되겠다"라며 "관계 당국은 혹여라도 숨겨진 추가 피해가 없는지 선제적 조사를 적극적으로 검토하고, 기업들의 보안 역량 강화를 위한 제도 개선에도 힘써 달라"고 당부했다.나아가 "보안 사고를 반복하는 기업들에 대해서는 징벌적 과징금을 포함한 강력한 대처가 이뤄지도록 관련 조치를 신속하게 준비해 주시기 바란다"고 지시했다.이 대통령은 이어 "우리 정부의 최대 핵심 과제 중 하나가 잠재성장률 제고를 통해서 지속가능한 성장의 토대를 마련하는 것"이라며 "이를 위해서는 경제 핵심 근간인 제조업 재도약이 필수"라고 강조했다.그는 "대한민국은 다양한 영역에서 경쟁력을 갖춘 세계적인 제조 강국이지만 후발국의 추격, 인공지능 기술의 발전, 무역 질서의 재편 같은 중대한 도전에 직면한 지금 더 이상 과거의 성공 방식에 안주해서는 안 된다"고 말했다.그러면서 "변화된 게임의 법칙에 맞도록 산업정책을 A부터 Z까지 완전히 재점검해야 한다"며 "인공지능 대전환, 차세대 성장산업 육성, 위기 부문 체질 개선을 기본방향으로 재정, 금융, 세제, 규제 영역에서의 혁신을 총망라하는 K-제조업 재도약 전략 마련에 범부처가 함께 힘을 모아야 한다"고 강조했다.또 "대한민국은 이제 그저 남보다 빨리, 또 잘 따라가기 하는 전략을 넘어서 남들이 도달하지 못하는 영역까지도 앞서서 개척하는, 선도하는 K-제조업 재도약 방안 수립에 속도를 내야 한다"고 말했다.이 대통령은 마지막으로 "유례없는 이상 기후 때문에 장바구니 물가가 매우 우려된다"며 "수요가 많은 성수품을 중심으로 물가 안정 대책을 촘촘히 마련해달라"고 당부했다.이 대통령은 "지난달 전체 소비자물가가 다행히 1%대를 기록했다고는 하는데, 농축수산물 물가는 작년보다 4.8%가량 많이 상승했다"며 "추석을 한 달 정도 앞두고 있는데, 물가 불안이 확대되지 않도록 관계부처가 세심하고 선제적인 조치에 나서 주셔야 한다"고 말했다.아울러 "정말로 농축수산물 가격 변동은 이해하지 못할 부분들이 상당히 많다"며 "여러 가지 이유가 있겠지만 불합리한 유통 구조도 큰 몫을 차지하는 것으로 보인다, 유통 구조의 합리적 개혁에도 힘을 모아야 되겠다"고 말했다.