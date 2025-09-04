김동연 "이재명 정부 '근로감독권 위임' 추진, 경기도가 '테스트베드' 될 것"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 14일 의왕시 학의동 건설 현장을 방문해 건설업 산업 재해 취약 요인 점검 및 근로자 안전을 당부했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"경기도가 (근로감독권 위임 정책의) '테스트베드'가 되어 기업과 노동이 함께 '레벨업(성장)'할 수 있는 전환점을 만들어 나갑시다."

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 3일 오후 경기도청 집무실에서 ‘근로감독권 실행 전략 점검회의’를 주재하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 14일 의왕시 학의동 건설 현장을 방문해 건설업 산업 재해 취약 요인 점검 및 근로자 안전을 당부했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 이재명 정부의 '근로감독권 지방 위임' 추진과 관련해 경기도가 새로운 정책의 '테스트베드'가 되어야 한다고 밝혔다. '테스트베드'는 성공 여부를 알아보기 위해 시험적으로 적용해 보는 집단·지역·영역을 의미한다.이재명 대통령은 산업현장의 노동자 안전을 위해 '산업재해 국가책임 실현'을 새 정부의 국정과제로 채택했다. 이에 따라 고용노동부는 '근로감독권의 지방 위임'을 추진하고 있다.이와 관련해 김동연 지사는 지난 3일 '근로감독권 실행 전략 점검회의'를 열고, 산재 예방의 경험과 노하우가 있는 경기도가 전국 지자체 가운데 대표모델이 될 수 있어야 한다고 강조했다고 4일 강민석 경기도 대변인이 전했다.김동연 지사는 이날 점검회의에서 "산업현장의 안전과 노동자가 안전하게 일을 마치고 귀가할 수 있는 기반을 만들기 위해 가장 적극적으로 대처하겠다"라고 강조했다. 정부의 새 제도가 정착하는 데 상당한 시간이 걸리는 만큼, 경기도가 '테스트베드'가 되어 노동자의 안전을 책임지는 동시에 기업의 장기적 위험 요인을 줄이는 데 앞장서자는 강한 의지를 밝힌 것이다.실제 경기도는 법적 근거도 없던 지난 2020년부터 선제적으로 '노동안전지킴이' 제도를 운용하면서 산업 안전과 관련한 모니터링 경험을 축적했다. '노동안전지킴이'의 현장 지적을 통한 개선율은 85.2%('25.7월 말)에 달한다. 특히 경기도는 이재명 대통령의 경기도지사 시절인 민선 7기부터 김동연 지사가 취임한 민선 8기까지 지속적으로 정부에 근로감독권 위임을 요청해 왔다.동시에 김동연 지사는 이날 회의에서 '근로감독권 지방 위임'에 대비해 '냉철한 준비'를 주문했다. "'뜨거운 아이스커피'처럼 접근해야 한다"는 것이다. 강민석 대변인은 "산업재해로부터 현장 노동자의 생명·안전을 지키겠다는 의지는 뜨겁게, 필요 인력과 예산의 준비는 차갑고 철저하게 하자고 강조하기 위한 역설적 표현"이라고 설명했다.경기도는 김동연 지사의 지시에 따라 행정2부지사를 단장으로 근로감독권 위임에 대비한 부서 합동 특별조직(합동 TF)을 구성해 향후 조직, 인력, 예산 등을 철저히 준비하기로 했다. 김 지사는 '합동 TF'와 관련 "노동부와 협의 과정에서 노동안전지킴이 등 우리의 노하우와 경험을 충분히 전달해 전국적인 정책의 틀을 만드는 데 도움이 되도록 적극 참여하자"라고 당부했다.그러면서 "(근로감독) 인원을 어떻게 충당할 것이며, 예산은 중앙정부가 어떻게 조달할 것이며, 이 사람들이 어떤 전문성을 가지고 현장에서 착근할 수 있을 것인가에 대해서도 경기도의 경험을 살려 고용부와 충분히 협의해 실행 단계에서 차질이 없도록 준비하자"라고 덧붙였다.고용노동부는 지난 8월 내년부터 지자체에 근로감독권을 부여하기 위해 근로감독 인원 배정안 등을 경기도에 제시한 바 있다. 위임 범위는 30인 미만 사업장을 대상으로 산업안전보건법과 주요 노동법 위반 여부를 감독한다.경기도는 중앙정부가 신고 사건 및 고도의 전문성이 필요한 업무를 담당하고, 지자체는 정기 근로감독과 산업안전 예방 감독을 수행하는 역할 분담에 공감하고 있다.경기도는 이미 '노동안전지킴이' 제도를 통해 산업안전을 모니터링한 경험을 바탕으로 법적 근거가 마련되는 즉시 근로감독권을 안정적으로 수행할 수 있도록 준비할 방침이다. 특히 ▲기준 인건비 반영 ▲정부 차원의 예산 지원(인건비·운영비) ▲근로감독관 전문성 확보(전문 교육, 합동 점검) 등을 정부에 요구하며, 실질적인 권한 위임이 이뤄질 수 있도록 협력해 나갈 계획이다.이날 점검회의에는 행정1·2부지사, 기획조정실장, 자치행정국장, 노동국장 등이 참석했으며 ▲고용노동부 근로감독 권한 위임 추진안 및 동향 ▲경기도 차원의 대응 계획(조직, 예산, 인사) 등을 점검했다.앞서 김동연 지사는 지난달 14일 산업재해 예방을 위해 의왕시의 한 건설공사 현장을 방문해 "일터에서 돌아오지 못하는 노동자 없게 하겠다"라는 각오를 여러 차례 피력했다.김 지사는 이 자리에서 '산재공화국'의 오명을 벗기 위한 세 가지 방안으로 ▲산업안전보건법상의 '작업중지권' 실질 보장 ▲'근로감독권' 지방정부 위임 논의 ▲경기도의 '노동안전지킴이' 사후 조치 이행 권한 강제성 부여 등을 제시했다.강민석 대변인은 "김동연 지사가 다짐한 대로 경기도는 모두가 웃으며 일터에서 집으로 돌아올 수 있는 세상을 만드는 여정의 맨 앞에 서겠다"라고 밝혔다.한편, 통계청 자료에 따르면 2023년 기준 전국의 사업체 212만 4천여 개소 중 경기도에는 26%(55만 6천여 개소)가 있다. 30인 미만 사업체로 보면 전국 203만 6천여 개소 중 경기도에는 26%(53만 5천여 개소)가 있다. 2023년 기준 전국 산업재해자 13만 6천796명 중 경기도에서 3만 5천245명(26%)이 발생했다.