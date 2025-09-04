배경훈 과기 장관 "AI 실질적 성과는 기술 산업 혁신 때 가능"

큰사진보기 ▲배경훈 과학기술정보통신부 장관이 4일 오후 대전광역시 유성구 한국에너지기술연구원에서 열린 'AI for S&T 간담회'에서 AI를 활용한 과학기술 연구개발 혁신을 위한 정부 정책방향을 논의하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

"인공지능(AI)이 실질적 성과를 내기 위해서는 AI와 과학기술의 융합을 통해 세계를 선도할 원천기술을 확보하고 이를 통해 산업을 혁신할 때 가능하다."

4일 배경훈 과학기술정보통신부 장관의 말이다. 배 장관은 "AI는 과학기술 연구 방식을 혁신하는 새로운 패러다임"이라고 강조하면서 "알파폴드가 단백질 구조 예측으로 노벨상을 받은 것처럼, 우리도 AI를 과학분야에 잘 적용해 노벨상 수상자를 배출할 수 있는 환경을 만들어야 한다"고 말했다. AI를 활용한 바이오·반도체·원자력·에너지 등 연구개발(R&D) 분야의 혁신 방향을 주문하고 나선 것이다.배 장관은 이날 한국에너지기술연구원에서 열린 'AI for S&T(사이언스 앤 테크놀로지)' 전문가 간담회에 참석해 과학기술과 AI의 융합에 대한 의견을 나눴다. 이 자리에는 국가 전략 분야의 정부출연연구기관(출연연), 과학기술원 전문가들이 참석했다. 참고로 'AI for S&T'는 기존 과학기술 R&D에 AI를 접목해 연구를 효율화 하는 것을 말한다.이날 간담회에선 AI를 활용한 다양한 연구개발 사례들이 소개됐다. ▲바이오 신약 개발 가속화 ▲반도체 설계 최적화 ▲원자로 설계와 안전성 강화 ▲에너지 신기술 개발 촉진 등이다. 무엇보다 AI를 통해 연구개발의 속도와 효율성을 높이는 동시에 과학적 난제 해결에도 큰 도움이 될수 있다는데 의견이 모아졌다.이와 함께 참석자들은 AI 기반 융합 연구의 허브 역할을 강조하면서, 산학연 협력 운영체계와 데이터 기반시설(인프라)의 개방 확대 등을 강조했다. 또 해당 연구성과가 사회적·산업적 혁신으로 이어질 수 있도록 체계적 지원도 요청했다.이에 과기정통부는 'AI for S&T 산학연 전문가 태스크포스(TF)'를 신설해 운영할 계획이다. 구혁채 과기정통부 차관이 주재하며, 출연연·과기원·대학·산업계 전문가가 함께한다. TF는 ▲도메인(domain)별 특화 AI 파운데이션(기초) 모델 개발 로드맵 마련 ▲공동 활용 가능한 데이터·기반시설(인프라) 체계 구축 ▲연구 전주기 자율 수행을 지원하기 위한 기반 마련 등을 종합적으로 검토한다.배 장관은 "AI for S&T를 국가 과학기술 혁신전략의 핵심 축으로 삼겠다"면서 "출연연과 과기원의 역할을 재정립하고, 연구개발 성과가 실질적 사회적·산업적 가치로 이어질 수 있도록 정부가 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.