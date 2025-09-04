내란특별재판부 속도전... '신중론' 꺼낸 참여연대

큰사진보기 ▲대법원 ⓒ 이정민 관련사진보기

참여연대가 여권의 '내란특별재판부' 추진을 두고 "현 시점에서 재판부를 변경할 경우 재판지연은 불가피하다"는 신중론을 펼쳤다. 다만 "사법부에 대한 불신이 이토록 커진 것에 대한 책임은 전적으로 사법부에게 있다"며 법원 스스로도 자구책을 마련해야 한다고 짚었다.참여연대는 4일 더불어민주당이 국회 법제사법위원회에 내란특별재판부 설치 등을 담은 내란특별법(12.3 비상계엄의 후속조치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법)을 상정하는 등 특별재판부 설치에 속도를 내는 것을 두고 "신중할 필요가 있다"고 논평했다. "1심 재판이 상당히 진행된 현재 상황에서 특별재판부를 추진할 경우 오히려 내란재판 일정을 지연시킬 가능성이 높다"고 보기 때문이었다.참여연대는 "특별재판부 설치 논의는 사법부에 대한 불신에서 비롯됐다"며 "시민들은 윤석열과 그 일당이 자행한 반헌법적 범죄행위에 대해 과연 지귀연 재판부가 제대로 심리할 의지가 있는지 우려하고 있다"고 비판했다. 또 "여기에 한덕수 전 총리 구속영장 기각까지 더해지며 사법부를 향한 시민의 불신은 더욱 거세지고 있다"며 "사법부는 내란재판의 신속진행 방안 등 내란재판에 대한 국민적 불신을 불식할 방안을 내놓아야 한다"고 강조했다.그럼에도 내란특별재판부를 서울중앙지방법원과 서울고등법원에 각각 설치해 전담하도록 만든다면 재판 지연은 불가피하다는 게 참여연대 판단이다. 이들은 "현 시점에서 법률을 제정해 재판부를 변경할 경우 입법절차와 공판갱신 절차 등으로 사실상 재판지연은 불가피하다"며 "더욱이 윤석열을 포함하여 내란혐의 피고인들은 특별재판부의 위헌성을 문제삼아 재판을 더욱 지연시킬 가능성이 매우 높다"고 봤다.참여연대는 "재판 기간을 3개월 제한한 것 또한 우려된다"며 "대부분의 증거가 법정에 출석한 증인들의 증언인 이 사건 재판의 특성상 3개월에 불과한 재판 기간은 책임 입증을 하기에 물리적으로 어려울 수 있다"고도 했다. 특별재판부 법관 제척 사유로 '윤석열 전 대통령 임명 대법관'을 둔 것 또한 "이들을 일률적으로 제척할 경우 대법원 전원재판부 결정이 어려울 수 있다"며 법안의 문제의식에는 공감하지만, 원안이 그대로 추진되면 부작용을 낳을 가능성이 있다고 우려했다.참여연대는 다만 "사법부에 대한 불신이 이토록 커진 것에 대한 책임은 전적으로 사법부에게 있다"고 거듭 꼬집었다. 이들은 "내란 재판에 대한 국민적 불신이 왜 생겼는지에 대한 성찰 없이 기득권만 지키려 한다면, 사법부 역시 국민의 심판을 피할 수 없다"며 "사법부는 국민적 신뢰를 회복하기 위해서라도 내란 재판의 신속한 진행 방안과 대책을 먼저 내놓기 바란다"고 했다. 또 지귀연 판사 접대 의혹에 관한 대법원 윤리감사관실 조사 결과도 조속히 공개하라고 촉구했다.