합천 농민들, 가루쌀 재배 현장 찾아 배워 영농에 도움

큰사진보기 ▲합천농협, 전남 무안 태산영농조합 방문해 가루쌀 재배 현장 교육. ⓒ 합천농협 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲합천농협, 전남 무안 태산영농조합 방문해 가루쌀 재배 현장 교육. ⓒ 합천농협 관련사진보기

경남 합천 농민들이 고품질 가루쌀 재배 현장을 찾았다. 합천농업협동조합(조합장 나상정)은 4일 고품질 가루쌀 생산을 위해 전남 무안 태산영농조합법인(대표이사 이동욱)을 방문해 재배현장을 살폈다고 밝혔다.합천농협은 "가루쌀 재배기술을 배워 익혀 도움을 삼고자 선진지 견학을 실시했다"라고 밝혔다. 합천농협은 합천읍 봉산면 묘산면, 대양면 등 4개 읍면지역에서 47ha 55농가가 참여해 가루쌀을 재배하고 있다.농민들은 태산영농조합법인 관계자로부터 가루쌀 사례 강의를 듣고 관련 시설을 둘러봤다.현장 견학에는 박수영 대양면장, 신경자‧성종태 합천군의원, 이영란 합천농협 대양지점장, 이근수 합천농협 묘산지점장이 함께 해 조합원들을 격려했다.또 김병기 합천농협 경제상무, 이종원 판매팀장, 한원교 묘산지점 팀장, 이수형 대양지점 팀장, 강신영 봉산지점 과장과 권영현‧주재근‧심종민‧서희교‧백운달 이사, 김태호 등 조합원 40여명이 함께 했다.나상정 조합장은 "전략작물 산업화를 위한 가루쌀 재배를 합천에서는 제일 먼저 도입함으로써 공익직불금과 전량추곡수매 등으로 농가소득 증대에 기여했다"라며 "특히 벼 병충해에 강해 재배에 용이해 앞으로 재배를 늘려나갈 계획"이라고 말했다.심영수(77) 조합원은 "가루쌀 재배기술 교육과 선진지 견학을 통해 현장에서 많은 것을 배워서 영농에 접목시키는데 큰도움이 되었다"라고 말했다.