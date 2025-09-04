부산경찰, 손현보 목사 구속영장 청구... "표현의 자유 탄압" 반발

큰사진보기 ▲손현보 목사(부산세계로교회)4일 오전 자신에 대한 구속 영장이 청구됐다는 소식을 유튜브 방송으로 전하는 중인 손현보 목사 ⓒ 세계로교회 유튜브 채널 영상 갈무리 관련사진보기

부산경찰청이 4일 오전 손현보 목사(부산 세계로교회)를 상대로 구속영장을 청구한 사실이 드러났다. 손 목사는 자신이 담임하는 세계로교회 유튜브 채널을 통해 이 사실을 공개하며"표현의 자유가 탄압받고 있다"고 주장했다.경찰에 따르면 손 목사는 지난 대통령 선거 및 교육감 선거를 앞두고 사전 선거운동을 벌인 혐의를 받고 있다. 주요 혐의는 ▲사전 선거운동 ▲확성기 장치 제한 위반 ▲종교적 지위를 이용한 선거운동 등이다.손 목사는 지난 5월 11일 주일예배 설교에서 특정 후보를 지지하거나 반대하는 발언을 한 사실이 알려지며 논란이 일었다. 그는 김문수 전 경기도지사를 치켜세우며 국민의힘의 전략을 높게 평가했고, 더불어민주당 이재명 대표에 대해서는 "히틀러에 못지않은 인물"이라고 비판했다.손 목사는 유튜브 방송을 통해 "몇 마디 했다고 압수수색에 이어 구속영장까지 청구하는 것은 자유민주주의 국가에서는 있을 수 없는 일"이라며 "이 나라는 히틀러 치하처럼 전체주의로 가고 있다"고 주장했다. 이어 "감옥에 간다 해도 염려하지 않는다"며 자신에 대한 법적 대응을 종교적 박해이자 자유의 문제로 연결지었다.선거관리위원회 관계자들은 손 목사의 발언과 행동이 공직선거법 제85조(공무원 등의 선거 관여 금지), 제91조(확성장치 사용 제한 등)에 명백히 저촉될 소지가 크다고 지적했다.해당 조항은 종교인 또는 종교단체가 직무상 지위를 이용해 선거에 영향을 미치는 행위를 엄격히 금지하고 있으며, 선거운동 기간 외에 확성기를 사용해 특정 후보를 지지하거나 반대하는 것을 법적으로 제한하고 있다.손 목사에 따르면 영장실질심사(구속 전 피의자심문)는 오는 8일 오후 2시에 열린다. 법원이 표현의 자유와 선거법 위반 사이에서 어떤 판단을 내릴지 주목된다.