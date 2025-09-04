경남경찰청, 112 허위신고 집중단속하니 '확' 줄어

큰사진보기 ▲경남지역 112 신고 현황 ⓒ 경남경찰청 관련사진보기

AD

경남에서 112 허위신고로 지난 7~8월 사이 72명이 단속되어, 5명이 구속된 것으로 파악되었다. 경상남도경찰청은 2개월간 벌인 112 허위신고 집중 단속기간 운영 결과를 4일 발표했다.운영 기간 동안 총 72명을 단속했고, 범행이 중한 5명은 구속, 2명은 불구속, 1명은 수사중이며 나머지 64명은 즉결심판 회부다.경남경찰청은 "반복된 장난전화 등 범행이 상대적으로 경미한 대상자 8명에 대해서는 경고조치하고, 치료가 필요한 1명은 가족과 협의하여 보호입원을 검토 중이다"라고 밝혔다.밀양경찰서는 1년간 300건이 넘는 112 신고를 하고 '불을 지르겠다'거나 '자살하겠다'는 내용의 허위신고를 반복하면서, 실제로 주거지 내에 불을 붙여 방화하려 한 피의자를 검거해 현주건조물방화미수, 위계공무집행방해 혐의로 구속했다.김해중부경찰서는 하루에 114회 허위신고하는 등 1년간 2600건이 넘는 112 신고를 하고, '사람을 죽였다'거나 '커피를 배달해 달라'는 내용의 허위신고를 반복한 피의자를 붙잡아 위계공무집행방해 혐의로 구속했다.경남경찰청은 집중 단속기간 운영 전·후 112신고 접수 현황을 분석한 결과, 2024년 7·8월 대비해 올해 같은 기간에 112신고 건수가 1만 3000여 건 감소했다고 밝혔다. 7월에는 4305건(4.3%), 8월에는 8814건(8.9%) 줄었다.또 2024년 1~6월 대비해 올해 같은 기간 신고건수는 3% 정도 감소했는데 비해, 작년대비 7·8월 112신고가 더 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다.경남경찰청은 "112 허위신고 집중 단속기간 운영이 허위신고 방지뿐만 아니라 전체 112 신고건수 감소에도 긍정적인 영향을 미친 것"으로 판단했다.김성희 경남경찰청장은 "국민이 경찰의 도움을 가장 필요로 할 때 가장 급하게 찾는 신고 창구가 112이므로, 허위신고나 장난 전화로 인해 정작 경찰의 도움을 받지 못하는 국민이 생기지 않도록 필요한 경우에만 112를 이용해 줄 것"을 당부하였다.