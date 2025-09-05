전세계 유일 '거제도'에만 사는 동물, 사라질 위기에 처하다

큰사진보기 ▲거제도롱뇽거제도롱뇽은 외관상 기존의 도롱뇽과 매우 비슷하다. 그래서 이것이 별개의 종이라는 사실은 2021년에서야 유전자 검사를 통해 밝혀졌다. ⓒ 원종태 관련사진보기

큰사진보기 ▲거제도롱뇽에 대한 논문.거제 지역의 연구자들이 중심이 되어 거제도룡뇽에 대한 연구를 진행했다. ⓒ 장용창 관련사진보기

큰사진보기 ▲거제도롱뇽의 서식지 환경.거제도롱뇽은 주로 활엽수림과 가까운 습지에서 많이 산다. 계곡, 버려진 논, 물웅덩이 등이 거제도롱뇽의 주요 서식지이다. ⓒ 장용창 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한산신문에도 실립니다.

전 세계에서 오직 거제도에만 서식하는 동물이 있다. 한국에서만 발견되며, 그중에서도 거제도에서만 산다. 바로 '거제도롱뇽'이다.거제도롱뇽은 2021년, 서울대학교 연구팀이 유전자(DNA) 분석을 통해 기존 도롱뇽과는 전혀 다른 독립된 생물종이라는 사실을 밝혀냈다. 이에 환경부는 국내 생물다양성의 상징적 사례라며 보도자료를 발표하기도 했다.당시 서울대 연구팀의 논문은 우리나라 전역에 서식하는 여러 도롱뇽 종들의 분포를 밝히는 것이 목적이었다. 이 과정에서 거제도롱뇽은 단 2개 지점에서 채집된 표본만을 이용해 유전자 검사를 진행했기 때문에, 이 종의 정확한 분포 지역을 파악하기에는 다소 부족함이 있었다. 특히 거제도롱뇽이 거제도에만 서식하는지 여부는 중요한 문제였다.이에 따라 거제 지역에서 활동하는 환경운동가들과 생물학 전문가들이 모인 연구자들이 거제도롱뇽의 지역적 분포에 대한 연구를 다시 진행했다. 이들은 거제 전역을 비롯해 거제 주변 부속섬들과 통영시 육지부, 한산도, 부산 가덕도까지 조사해 도롱뇽류의 표본을 수집했고, 이후 유전자 검사를 통해 어떤 종에 해당하는지 파악했다.연구 결과는 2025년 8월 발행된 <한국도서연구> 제37권 제2호에 '거제도롱뇽의 지역적 분포에 대한 연구-DNA 분석 기술에 의한 종 동정을 근거로'라는 제목으로 논문을 발표됐다.그 결과 거제도롱뇽은 역시 거제도에만 서식한다는 사실이 다시 한번 확인됐다. 본섬 외에 거제도롱뇽이 발견된 곳은 서부에 위치한 작은 섬인 산달도뿐이었다. 통영 지역에서 수집된 도롱뇽류는 남방도롱뇽, 부산 가덕도에서는 가장 일반적인 도롱뇽이 확인됐다. 연구자들은 이전보다 훨씬 많은 표본을 분석한 끝에, 거제도롱뇽이 거제도에만 서식하는 고유종임을 명확히 밝혀낸 것이다.이러한 연구 결과가 말해주는 바는 명확하다. 거제도롱뇽에 대한 보호 대책이 시급히 마련되어야 한다는 것이다. 실제로 국제자연보전연맹(IUCN)은 2023년에 거제도롱뇽을 국제적으로 보호해야 할 멸종위기종으로 공식 지정한 바 있다.그러나 아직까지 우리나라 정부는 거제도롱뇽에 대한 별다른 보호 대책을 내놓지 않고 있다. 이에 따라 해당 논문의 연구자들은 거제도롱뇽을 국내 법률상 멸종위기종으로 지정하고, 이 종이 서식하는 핵심 지역을 보호구역으로 지정할 필요가 있다고 강조했다.이 논문에 따르면 거제도롱뇽은 거제도 남부, 특히 노자산을 중심으로 한 지역에 집중적으로 분포하고 있다. 하지만 안타깝게도 현재 노자산 일대 원시림에 백만 평 규모의 골프장 건설이 추진 중이다. 이로 인해 거제도롱뇽의 주요 서식지가 심각하게 훼손될 우려가 제기되고 있다.환경운동연합은 "멸종위기종 지정을 비롯한 법적 보호대책을 마련해 환경영향평가 등에서 고려될 수 있도록 해 달라"며 거제도롱뇽에 대한 보호대책을 요구했다.