양대노총 위원장 만난 이 대통령 "대화하고 신뢰하고 조정하자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 양대노총 위원장과의 오찬 간담회에 참석해 김동명 한국노총 위원장(왼쪽), 양경수 민주노총 위원장과 기념촬영을 하며 손을 잡고 있다. 2025.9.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이게 악순환이에요. 보니까. 이걸 풀려면 대화하고 신뢰하고 조정해야 되는데, 그 첫 출발이 마주 앉는 거예요."

이재명 대통령이 취임 후 처음으로 양대노총 위원장들을 만나 대통령 직속 경제사회노동위원회 구성 협의 등 본격적인 노사정 대화 복원을 제안했다.이 대통령은 4일 오후 용산 대통령실에서 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장, 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장과 오찬을 함께 하면서 이를 제안했다. "'노동 존중 사회'와 '기업하기 좋은 나라'는 상호 대립적인 게 아니라 충분히 양립할 수 있고 또 양립해야 한다"는 뜻과 함께였다.이 대통령은 ▲ 반도체 연구개발직 주52시간제 예외적용 관련 반도체특별법 ▲ 파업 노동자에 대한 기업의 무분별한 손배 제한 및 하청 교섭권 확대 관련 노란봉투법 등에 대한 논란을 거론하면서 "제가 (노사) 양쪽 다 보면서 드는 느낌은, '우리 사회가 불신도 많고 소통도 안 하고 대화가 부족하구나' 라는 것"이라고 짚었다.그러면서 "우리 사회의 제일 큰 과제가 포용과 통합이라 할 수 있는데, 노동자와 사용자 측이 정말 대화해야 하지 않겠나"라며 "일단 대화를 해서 오해를 풀고 어쩌면 있을지도 모르는 적대감도 해소하고 진지하게 팩트에 기반해서 입장조정을 위한 토론을 많이 해야 한다"고 강조했다.특히 민주노총이 전날(3일) 국회 주도의 노사정 대화 기구 참여를 결정한 것을 높게 평가했다. 참고로 민주노총은 이번 결정을 통해 지난 1999년 노사정위원회(현 경사노위)를 탈퇴한 지 26년 만에 사회적 대화 테이블에 참여하게 된다.이에 대해 이 대통령은 "우리 민주노총이 중요한 결단을 했다고 하는데 예상 밖이었다"며 "지금 경사노위도 저희가 조직을 못하고 있는데. 위원장도 선정을 못하고. 그 문제도 좀 한 번 같이 논의하면 좋겠다"고 제안했다.이어 "민주노총 입장에서는 아마 대화나 함께 앉는 것 자체가 불편할 정도로 무리하게 운영했다는 거죠?"라고 반문한 뒤, "우리 사회가 근본적으로 한 단계 도약하려면, 사회안전망 문제, 기업들의 부담 문제, 고용의 안정성과 유연성 문제, 이런 것들을 터놓고 한번쯤 논의해야 한다고 생각한다"고 강조했다.이 대통령은 "(사회적 대화를) 정부가 진짜 중립적으로, 객관적으로 잘 해야 된다. 한쪽이 이용해 먹으려고 하고, 자꾸 누군가 뒤통수 때렸다는 느낌 받게 되면 (사회적 대화) 안 해버리죠"라며 정부가 노사 어느 쪽에 치우치지 않게 균형을 잡겠다고도 약속했다.양대노총 위원장들은 모두발언을 통해 이 대통령의 제안에 대한 긍정적 입장을 표했다. 다만 한국노총과 민주노총 간 온도차는 존재했다.김동명 한국노총 위원장은 "복합 위기와 거대한 전환을 극복하기 위해서는 경제 주체들의 과감한 결단에 기반한 대타협이 절실한 시기"라며 "한국노총은 이를 위해서 대통령이 직접 각 경제 주체들을 모아서 일정 기간 동안에 숙의 과정을 진행해 주시고 그 틀 안에서 사회적 대타협을 선언하자는 제안을 드린다"고 밝혔다.또 "법정 정년 65세 연장은 주요한 국정의 과제이지만 한국노총은 현실적 여건을 고려해서 유연하게 협의에 임하겠다", "내년을 실질적 근로시간 단축의 역사적인 첫 해로 만들어 보자. 이를 위해 좀 더 과감한 4.5일제 시범사업의 도입이 필요하다" 등의 제안을 했다.양경수 민주노총 위원장은 "기후위기와 불평등 노동 문제를 해결하기 위해서 전면적인 노정 교섭을 제안한다"면서 노동계와 정부 간 신뢰부터 먼저 쌓자고 제안했다.그는 "그간 사회적 대화는 정부의 입장을 관철하거나 정당화하기 위한 수단으로 전락하면서 제 기능을 하지 못했던 측면이 있다"며 "노정 교섭을 통해 노정 간 신뢰를 회복하고, 구축하고, 대화의 효용성을 확인하는 것이 선행되어야 한다고 생각한다"고 밝혔다.아울러 "국민주권 정부를 표방한 만큼 노동주권도 보장됐으면 좋겠다"면서 "5인 미만 사업장 노동자들도 법의 보호를 받을 수 있어야 하고, 특수고용․플랫폼 노동자도 예외 없이 노조 할 권리가 튼튼히 보장될 수 있도록 했으면 한다"고 밝혔다.