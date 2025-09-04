서산 금싸라기 땅에 주차장...? 시민단체 "사기극 멈춰라"

큰사진보기 ▲시민단체, "대사기극 당장 멈춰라!" ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 7월7일 자료1 ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023년 7월 7일 자료2 ⓒ 서산시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산 예천동 공영주차장('초록광장') 조성 사업을 둘러싼 공방이 거세다. 시민단체는 4일 성명을 내 "이완섭 시장은 '대사기극'을 멈추고 사업을 즉각 중단하라"며 ▲도서관 예정 부지의 주차장 전환 과정 ▲주차 수요 산정치의 일관성 ▲공무원 홍보 동원 의혹 등을 문제 삼고 자료 전면 공개와 독립적 검증 테이블 구성을 요구했다.서산시는 중앙호수공원 인근 도심 핵심 시유지(예천동 문화시설용지)에 480억 원 규모의 복층 공영주차장을 짓겠다며 사업을 밀어붙이고 있다. 시는 상부에 조경을 올려 '초록광장'이란 이름을 붙였지만, 옥상 조경비는 12억 원에 그친다. 시민단체는 "문화시설 용지를 주차장 용지로 바꾸고 '초록' 간판을 달아 주차장 사업을 미화하고 있다"고 직격했다.비판의 초점은 용도 전환의 타당성과 수요 산정의 신뢰성이다. 서산시는 그간 예천동 부지를 "도심 핵심 시유지"라 부르며 활용가치를 강조해 왔다. 그러나 시민단체는 "그 핵심성을 인정한다면 더욱 문화·교육·복합공공에 우선 배분해야지, 차량 수용 시설로 고정시키는 건 도시의 장기 가치를 갉아먹는 선택"이라고 지적한다.수치 왜곡 의혹도 거세다. 시민단체는"시가 중앙정부·감사기관에 제출한 근거 수치가 앞뒤가 맞지 않는다"고 주장했다. 내부 문서에는 '현재 약 420대 주차 가능'이라는 표현이 있으면서, 투자심사 단계에서는 대상 면수를 200대 안팎으로 낮추고 불법주정차를 과다 계상해 대규모 유료 주차장 필요성을 키웠다는 것이다. 이어 단체는 "상부에 잔디광장을 얹는 설계라 해도 실질은 수백억 원 규모의 유료 주차장 사업"이라고 했다.공무원 홍보 동원 의혹도 제기됐다. 단체는 "공정한 설명과 의견 수렴 대신 공무원의 SNS 홍보가 동원됐다는 제보가 잇따른다"며 "행정의 중립성과 지방자치의 취지에 배치되는지 확인이 필요하다"고 했다.또한, 2024년 5월 시의회 본회의에서 집행부 출석요구안이 6대 8로 부결돼 현안 점검이 무산된 점, 올해 3월 주민설명회가 반대 서명 신뢰성 논쟁과 발언 제한으로 파행한 점도 "절차적 정당성 결여"로 지적했다.이에 서산시 기획예산담당자는 <서산시대>에 "420면 수치는 정확하다고 보기 어렵다"고 밝혔다. 그는 "해당 문구는 시립도서관에서 작성한 비공개 내부 문서로, 도서관 건립 시 임시주차가 크게 줄어든다는 취지를 설명하기 위한 것이었을 뿐 투자심사에 제출된 공식 산정치도, 현장 계측에 기초한 확정 면수도 아니다"라고 말했다.2023년 7월 7일 자료에서 확인되는 바와 같이, 서산시는 중앙도서관 사업에 대해 '중단'이 아니라 '재검토'라는 입장을 유지해 왔지만, 시청사·문화시설 등 다른 현안을 우선시하며 논의를 사실상 멈춘 상태다.한편 이완섭 시장 본인의 입으로도 '금싸라기 땅'이라고 한 예천동 부지는 현재 가설공사가 진행 중이며, 오는 22일께 착공식을 열고 복층 주차장(상부에 잔디를 깐 초록광장) 본격 공사에 들어갈 예정이다.