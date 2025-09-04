무리한 지하철 탑승은 '안전사고'로 이어진다

큰사진보기 ▲스크린도어를 긴급수리하는 기술자 ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲스크린도어와 마주하는 곳의 고무패킹, 패킹은 무리한 탑승으로 훼손돼 오작동을 일으키고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲스크린도어가 고장나자 역직원들이 현장을 통제하고 승객들의 하차를 돕고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲에스컬레이터에서는 걷는 것도 금지하고 있는 현수막 ⓒ 이혁진 관련사진보기

출근길 지하철 승강장에 비상이 걸렸다. 스크린도어(안전문)가 닫히지 않아 전동차가 출발하지 못하고 자칫 '안전사고'가 발생할 뻔했다.오늘 오전 8시 37분경 지하철 7호선 가산디지털단지역 도봉산행 승강장에서 스크린도어가 갑자기 닫히지 않았다. 이로 인해 출근으로 가장 붐비는 시간에 전동차 운행이 한동안 지연됐다.출근시간대 전동차는 3분 간격으로 운행된다. 이날 스크린도어 고장으로 지하철 운행이 4~5분 지연되면서 뒤따르던 열차도 꼬리를 물면서 연착했다.지하철 1호선과 7호선이 만나는 가산디지털단지역은 8시부터 9시까지 출근시간대 하차 승객만 1만 8000명으로 매우 혼잡한 곳이다. 여기서 일어난 스크린도어 고장은 그야말로 '비상'이다.사고 난 스크린도어(4-1)는 역직원들이 전동차의 안전운행을 위해 수신호를 보내는 곳이다. 그만큼 이곳이 승객들이 가장 많이 타고 내리는 혼잡한 구간이라는 것이다.사고가 나자마자 역장은 현장을 통제했다. 그리고 전동차 승객부터 안전하게 내리도록 안내했다. 이어 임시로 스크린도어를 열고 전동차를 운영토록 조치했다. 스크린도어가 열린 상태의 승강장은 승객들이 빠질 수 있어 매우 위험하다.스크린도어는 전동차 문이 열리면 자동으로 열리고 반대로 스크린도어가 닫히면 이어 전동차문을 닫게 돼있다. 스크린도어는 모든 기능이 자동센서로 가동되고 있다.그러나 자동센서기능은 조금이라도 문제가 발생하면 올스톱하게 돼 있다. 이날 고장은 스크린도어 맞닿는 곳의 고무패킹이 헐거워지면서 오작동한 것이다. 고무패킹은 무리한 탑승과 이곳에 걸린 가방과 물건들 때문에 자주 파손된다고 한다.무리한 탑승으로 스크린도어에 사람이 끼이거나 가방과 우산이 걸려 안전사고로 이어질 수 있다는 것이다. 실제로 지난달 우산과 사람이 동시에 끼어 발차가 지연되는 사고를 직접 목격했다.고장난 스크린도어는 9시 20분경 기술자들이 현장에 도착한 뒤 5분 만에 정상적으로 작동되기 시작했다. 이때까지 현장을 지켜보는 40여 분 내내 긴장했다.정말 아찔한 순간이다. 역장의 기민한 대처로 사고와 혼잡을 피하고 승객들의 안전한 출근이 가능했다. 순식간에 발생한 안전사고에 대처하는 안전의식이 혼란을 잠재운 것이다.스크린도어에 대한 전문가들의 조언은 새겨들을 말이다. 스크린도어가 열려 있으면 심리적으로 급히 탑승하려고 하는데 이러한 행위는 자칫 안전사고로 이어질 수 있다는 설명이다.따라서 전동차문과 스크린도어가 열려 있을 때 문 앞에 잠시 멈췄다가 안전을 확인한 후 탑승하는 요령과 습관이 필요하다는 것이다. 요컨대 스크린도어에 성급하게 뛰어드는 행위는 매우 위험하다.필자는 지하철 승강기 안전원들의 근무환경을 점검차 갔다가 현장을 목격했다. 지하철을 자주 이용해 보니 '시민의 발'로 지하철이 가장 편리하고 안전한 교통시설이라는 걸 실감하고 있다.그러나 이러한 지하철도 오늘 스크린도어 사고처럼 부주의로 안전사고의 위험이 도사리고 있다는 걸 새삼 확인했다. 무리한 전동차 승하차가 안전사고를 일으킬 수 있다는 경고는 아무리 강조해도 지나침이 없다고 생각한다.덧붙여, 지하철에서 또 다른 위험시설은 '에스컬레이터'이다. 전문가들은 에스컬레이터는 편리한 승강기지만 늘 안전사고 발생이 우려되는 시설이라고 입을 모은다.에스컬레이터에서도 기본이 중요하다. 전문가들은 에스컬레이터에서 뛰지 말고 안전손잡이를 꼭 잡으라고 늘 강조하고 있다.