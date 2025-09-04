본회의는 불참하고 국회 앞 집회 간 국민의힘 창원시의원들

큰사진보기 ▲더불어민주당 창원시의원단, 4일 오후 창원시청 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲9월 4일 오전 열린 창원시의회 임시회 본회의. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 4일 오전 열린 창원시의회 임시회 본회의 참석 현황. ⓒ 윤성효 관련사진보기

국민의힘 창원시의원들이 임시회 본회의에 참석하지 않고 서울에서 열린 "야당 말살 정치탄압 특검수사 규탄대회"에 참석해 더불어민주당으로부터 비판을 받고 있다.더불어민주당 창원시의원단(대표 김묘정 의원)은 4일 오후 창워시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "12.3 비상계엄 사건 수사 저지 규탄 대회 참석"을 비판하며 "창원시민 외면한 채 서울로 달려간 국민의힘 시의원, 용납할 수 없다"라고 말했다.창원시의회는 1일부터 12일까지 제146회 임시회를 열고 있으며, 4일 오전에는 제2차 본회의를 열어 '시정에 대한 질문'을 벌였다. 창원시의회는 국민의힘이 다수다.이날 임시회 본회의에는 국민의힘 소속 손태화 의장과 이혜련·이천수 의원만 참석하고 나머지 21명은 불참했다.이날 오전 국민의힘은 국회의사당 본관 앞 중앙계단에서 "야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회"를 열었고, 국민의힘 창원시의원들도 참석했다.민주당 의원들은 "오늘 시의회는 본회의에서 시민의 삶과 직결된 주요 현안을 다루기로 되어 있었다"라며 "그러나 의석 과반을 차지한 집권여당 국민의힘 의원 다수가 본회의장을 버리고 서울로 상경했다. 그들이 향한 곳은 시민을 위한 의정 현장이 아니라, 불법계엄과 내란·외환 의혹을 수사 중인 특검팀을 저지하기 위한 규탄대회였다"라고 설명했다.그러면서 이들은 "특검팀의 조사는 단순한 사건 수사가 아니다"라며 "헌정을 유린하고 국민을 위험에 몰아넣은 불법계엄, 그리고 민주주의 최후의 보루인 국회의 표결권을 강제로 봉쇄한 중대한 범죄 의혹을 밝히기 위한 것이다. 민주주의를 지키기 위해 반드시 규명해야 할 역사적 책무다"라고 짚었다.국민의힘 창원시의원들에 대해, 이들은 "시민 앞에 책임져야 할 의정의 자리를 버리고, 민주주의를 수호하는 수사를 방해하기 위해 서울로 올라갔다"라며 "이는 시민에 대한 도리도 아니며, 보수가 지켜야 할 민주주의의 가치에도 정면으로 배치되는 배신 행위다"라고 비판했다.민주당 의원들은 "정말로 민주주의를 지키려 했다면, 12.3 불법계엄을 막기 위해 서울로 달려갔어야 한다"라며 "오늘 국민의힘 시의원들이 택한 길은 국민과 경제를 사지로 내몬 내란·외환 의혹을 은폐하기 위한 길이었다. 이것은 시민을 기만하고, 민주주의를 짓밟는 반민주적 행위다"라고 지적했다.민주당 의원들은 "시민은 이 사실을 똑똑히 보고 있다. 시민을 외면하고 민주주의를 저버린 자들은 더 이상 의정의 자리에 있을 자격이 없다"라며 "국민의힘 시의원들은 12.3 불법계엄을 옹호하는 것인가? 시민 앞에 낱낱이 해명하라. 민주주의와 창원 시민을 버린 행위에 대해 시민 앞에 무릎 꿇고 사죄하라"라고 촉구했다.