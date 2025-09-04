메뉴 건너뛰기

정청래, '성비위 2차 가해 논란' 최강욱 긴급조사 지시

정치

25.09.04 14:03최종 업데이트 25.09.04 14:03

민주당 "윤리감찰단 긴급 진상조사"... 혁신당 탈당한 강미정 대변인 "최강욱 녹취 받고 많이 놀라"

지난해 3월 5일 서울 동작구의 한 상영관에서 열린 조국혁신당 3호-4호 인재영입식에 참석한 최강욱 전 국회의원.
지난해 3월 5일 서울 동작구의 한 상영관에서 열린 조국혁신당 3호-4호 인재영입식에 참석한 최강욱 전 국회의원. ⓒ 이정민

정청래 더불어민주당 대표가 최근 조국혁신당 내 성비위 사건과 관련해 2차 가해성 발언을 했다는 의혹을 받는 최강욱 교육연수원장에 대한 긴급 진상조사를 지시했다. 강미정 혁신당 대변인이 당내 성비위 사건과 관련해 2차 가해를 성토하며 탈당을 선언한 이후 나온 조치다.

민주당 공보국은 4일 오후 언론 공지를 통해 "정청래 대표는 최 원장에 대해 윤리감찰단에 긴급 진상조사를 지시했다"라고 밝혔다.

최 원장은 지난 8월 31일 혁신당 대전·세종 정치아카데미 강연 중 당내 성비위 사건을 거론하며 2차 가해를 했다는 의혹을 받는다. 이날 앞서 탈당을 선언한 강미정 혁신당 대변인은 국회 소통관 기자회견이 끝나고 기자들과 만나 "(강연) 현장에 있던 당원께서 (최 원장의 발언이) 충격적인 발언이라고 생각했는지 제게 녹취 음성파일을 보내주셨다"라며 "어제 저녁에 받고 많이 놀랐다"라고 말했다.

최 원장은 조국 혁신당 혁신정책연구원장 아들에게 허위 인턴 확인서를 발급해 준 혐의로 재판에 넘겨져 2023년 대법원에서 집행유예를 선고받고 의원직을 상실했다. 그는 이재명 정부 광복절 특별사면으로 사면·복권됐고 정청래 대표는 지난 8월 18일 그를 민주당 교육연수원장으로 임명했다.

