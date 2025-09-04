죽음의 강→생태의 강... 태화강, 카누 선수권대회 요람으로

큰사진보기 ▲9월 4일부터 6일까지 3일간 울산 태화강 일원에서 대한카누연맹이 주관하는 2025 울산 태화강 전국카누선수권대회가 진행된다 ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

1970~1980년 대 산업화 과정에서 죽음의 강으로 불렸던 울산 태화강이 생태의 강으로 되살아난 데 이어 이제는 카누와 조정 대회의 요람으로 떠오르고 있다.지난 8월 세계 명문대학 초청 조정대회가 열린 데 이어 9월 4일부터 6일까지 3일간 태화강 일원에서는 '2025 울산 태화강 전국카누선수권대회'가 개최된다. 이번 대회는 총 78개 팀, 321명의 선수가 참가해 승부를 겨룬다.이행숙 대한카누연맹 회장은 "울산의 젖줄이자 생명의 강인 태화강에서 이번 대회가 성대히 개최되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "선수들에게 성장과 도전의 발판이 되었으면 좋겠다"고 전했다.이번 대회는 울산시가 국내 최초로 국제규격 카누 슬라럼 경기장 건립을 확정하는 등 수상 스포츠에 대한 지속적인 관심과 투자의 일환으로도 해석된다.김두겸 울산광역시장은 "이번 대회를 울산에서 개최하게 되어 매우 기쁘다. 이번 대회를 계기로 울산이 국내 수상스포츠의 중심 도시로 자리매김하길 기대한다"며 "선수들이 울산 시민들 앞에서 멋진 경기를 펼치고 좋은 결과를 얻어 가길 기원하겠다"고 말했다.하루 전인 3일에는 같은 장소에서 '2025년도 카누 스프린트 국가대표 후보선수 선발전'이 진행됐다. 해당 선발전을 통해 선발된 30명의 선수는 내년 국가대표 선발전이 진행되기 전까지 대표 후보 선수로 활약할 예정이다.한편 2025 울산 태화강 전국카누선수권대회는 국민체육진흥공단과 대한카누연맹이 공동 주최하고, 울산광역시카누연맹이 주관한다. 대회 운영은 피파스포츠와 울산시의 후원을 받아 진행되며 자세한 정보는 대한카누연맹 공식 인스타그램과 페이스북을 통해 확인할 수 있다.