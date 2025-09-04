[사진] 남해 망운산, 가을 들녘과 맞닿은 하늘의 풍경

큰사진보기 ▲자연은 기록하고 있다. 우리가 무엇을 지키고 무엇을 잃어가고 있는지. 망운산 정상에서 내려다본 이 풍경은, 아름다움이자 동시에 질문이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

오전 6시경, 경남 남해 망운산 정상에 서니 세상은 아직 고요한 숨을 쉬고 있었다. 발아래 망운암의 지붕은 아침 햇살을 받아 은은히 빛났고, 겹겹이 둘러싼 산자락은 깊은 초록의 파도를 이루고 있었다. 그 너머로 펼쳐진 들녘은 가을빛을 머금고 서서히 황금으로 물들고 있었다.자연은 늘 제 속도로 계절을 건넌다. 산은 묵묵히 숲을 키우고, 들은 해마다 곡식을 길러낸다. 그러나 저 멀리 시야에 들어온 마을은 다른 시간을 살고 있었다. 높게 솟아오른 건물들과 빼곡히 늘어선 집들은 자연의 호흡과는 다른 리듬으로 움직이고 있었다.망운산의 아침 풍경은 아름다움과 함께 작은 물음을 남겼다. 산과 들, 망운암과 마을이 조화를 이루며 오래도록 이어질 수 있을까. 자연의 느린 시간과 인간의 빠른 시간이 서로를 보듬을 수 있을까.아침의 햇살은 모든 것을 고르게 비추고 있었다. 숲의 그늘에도, 논의 이삭에도, 아파트의 벽에도 같은 빛이 내려앉았다. 그 순간만큼은 서로 다른 것들이 함께 어우러져 있었다.망운산의 가을 풍경은 우리에게 말을 건넨다. 무엇을 더 쌓고 지을 것인가가 아니라, 무엇을 지키고 남겨야 할 것인가를 묻고 있었다.