김형석 퇴진 압박 나선 독립기념관 노조 "자괴감 느껴"

김형석 독립기념관장이 광복절 기념사로 논란을 일으키며 퇴진 압박을 받고 있는 가운데 독립기념관 노조가 1인 시위에 돌입하며 김 관장의 '결단(사퇴)'을 촉구하고 나섰다.독립기념관 노조는 4일 언론에 배포한 자료를 통해 "관장의 계속되는 논란으로 직원들은 독립기념관 구성원으로서 자괴감을 느끼고 있다"며 "관장이 독립유공자 후손을 외면하고 대국민 사과를 미루는 사이 (독립기념관 직원들은) 국민의 분노와 마주하며 본연의 업무 수행에도 어려움을 느끼는 등 근로환경의 침해도 겪고 있다"고 1인 시위에 나선 이유를 설명했다.실제로 현재 충남 천안시에 위치한 독립기념관에서는 김형석 관장의 퇴진을 촉구하는 시민사회 단체의 집회가 수시로 열리고 있다. 일부 광복회원들은 지난 8월 20일부터 겨레누리관 김형석 관장의 사무실 앞에서 농성을 벌이고 있다.이런 가운데 지난 8월 25일 김형석 관장은 '직원 통신'을 통해 "부임 초부터 국민의 성금으로 건립된 독립기념관이 국민의 사랑을 회복하고 독립의 가치를 국민과 함께 나누는 기념관이 되기를 소망하면서 비전을 나눴다"며 "이를 위해 오는 2027년 개관 40주년에 초점을 맞춘 사업을 진행해 왔다. 임기 동안 그 약속을 지키기 위해 잠시도 쉬지 않고 최선을 다할 것임을 다시금 다짐한다"고 밝혔다.이처럼 김 관장이 입장문을 통해 독립기념관 직원들을 다독이고 나섰지만 독립기념관 노조를 비롯한 일부 직원들은 "공감하지 못한다"는 반응을 보이고 있다. 그러면서 이날 1인시위에 돌입한 독립기념관 노조는 피켓을 통해 '독립기념관 정상화를 위해 책임 있는 결단을 내려라'며 사실상 김 관장의 퇴진을 요구하고 나섰다.독립기념관 노조는 상위노조에 가입하지 않은 기업노조이다. 독립기념관 전체 인원 130여 명 중 노조 가입자 수는 95명에 달하는 것으로 전해졌다. 독립기념관 노조의 1인 시위가 시작된 첫날인 4일 기자는 옥주연 독립기념관 노조위원장과 서면으로 인터뷰를 진행했다. 아래는 그와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."관장은 입장문을 통해 직원에 사과했다고 하지만 그 내용이 적절하지 않았다. 공개적으로 직원에 사과하겠다고 말을 했지만 그것도 간부들을 통해 들을 수 있었다. 독립기념관 내에 외부에서 온 시위자가 증가해 경내 치안이 불안한 상태이다. 계속되는 관장의 숨바꼭질에 직원들만 미디어에 노출되는 피해를 입고 있다. 가장 심각한 것은 미디어에 의해 직원들이 관장을 비호하는 것처럼 낙인찍히고 있다는 것이다. 이에 대해서도 직원들이 분노하고 있다. 관장이 피하는 것을 멈추고 이 사태 빨리 해결하기를 원한다.""광복절 당일 문제를 인지하고 주말이었던 8월 16일과 17일 양일 간 대책 마련의 일환으로 입장문을 작성했다. 관장의 발언에 문제가 있었고, 기념사로서 부적절했다. 독립기념관의 공식입장으로 굳어지는 것에 큰 우려가 있었다. 그래서 고민 끝에 어떤 문제가 있는지부터 알리고자 입장문을 작성했고, 내부 직원들은 기념사와 뜻이 같지 않다는 것을 알렸다. 우리 노동조합의 입장문을 높게 봐주시고 읽어주신 분들께 깊이 감사드린다.""사과는 본인의 잘못에 대한 인정으로 시작하는 것이다. 모든 사태의 원인을 언론의 편파보도로 돌린 것에서 사과가 맞는지 의심하게 되었다. 마지막 직원 여러분의 현명한 판단을 기대한다는 문구는 직원이 현재 어리석은 판단을 하고 있다고 말하는 것처럼 들렸다. 화가 났다""점심시간을 활용한 릴레이 시위를 할 계획이다. 다음주는 장소를 두 곳으로 넓혀서 조합 간부가 참여하고, 그 다음주는 모든 조합원이 번갈아 참여하면서 (우리의) 의지를 널리 알릴 것이다. 종료 시점은 아직 정하지 않다. 필요에 따라 시위 형태를 바꾸게 될 수는 있을 것 같다.""없다."