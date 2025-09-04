미국의 전쟁기지화 막고 자주·평화의 길로

"미국의 관세폭탄, 일자리 수탈... 더 이상 지켜만 볼 수 없어 절박한 심정으로 26기 중통대를 신청했어요."

큰사진보기 ▲매해 8월이면 민주노총은 통일선봉대를 꾸려 전국을 누빈다. 하늘색 티셔츠는 통일선봉대의 상징 ⓒ 민주노총 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025.8.14. 민주노총 통일선봉대가 평택미군기지 앞에서 집회를 열고 항의서한을 열고 있다 ⓒ 민주노총 관련사진보기

큰사진보기 ▲25.8.10. 민주노총 통일선봉대가 군산 미공군기지를 찾아 평화를 외쳤다. 저 멀리 미군기지가 보인다 ⓒ 민주노총 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 민주노총 노동과세계에도 실립니다. 이 글은 전국플랜트건설노조 권형곤 조합원 (26기 중앙통일선봉대 1중대원)이 작성했습니다.

2025년 7월 중순 경 민주노총에서 26기 노동자 자주통일 선봉대에 함께 할 대원을 모집한다는 소식2에 전국플렌트건설노조 조합원 자격으로 함께하게 됐다.12.3 내란 이후 수많은 시민들이 한 밤중에 국회로 달려 나가 불법계엄을 막아냈다. 민중들은 추운 겨울 눈보라 속에서도 광화문 광장과 남태령, 한남동에서 은박지 하나로 온몸을 감싸 안고 '키세스 군단'을 이뤘다. 민중들이 든 응원봉 빛의 혁명으로 광장정치를 열고 끝내 윤석열을 끌어냈다.그럼에도 불구하고 미 트럼프의 관세 압박 앞에 국내 제조업의 붕괴와 노동자들의 일자리마저 빼앗길 수 있다는 위기감이 커지고 있다.또한 주한미군사령관 제이비어 브린슨이 한반도를 "동북아 지역에 고정된 항공모함"이라고 지칭하며 주권국가 대한민국을 미국의 본토 방위와 동북아에서 중국과 소련을 견제하기 위해 전초기지화하려는 미국의 음모가 드러나고 있다. 우리는 이를 그저 지켜볼 수만은 없다는 절박한 심정으로 26기 중통대에 함께하게 되었다.몇 년 전 지역통선대 활동을 해본 경험이 있지만, 4~5시간 수면 후 빠듯한 일정을 소화해야 한다는 강박 관념과 나이에 걸맞지 않은 꼰대적 관념에 사로잡혀 수동적으로 움직이지 않을는지 하는 걱정이 들었다.육십 중반을 넘어선 나로선 6박 7일 간 일정을 소화할 수 있을까 하는 두려움과 설렘이 교차하며 잠을 설치곤 했다. 결국 두 개의 배낭에 여러 벌의 속옷 등을 꾸역꾸역 쑤셔 넣고, 9일 당일 비 소식에 이른 아침 서둘러 대전으로 향했다.낮 12시 무렵 민주노총 대전지역본부에 도착해 중통대 로고가 그려져 있는 모자와 티셔츠, 팔토시, 안면 마스크 등을 지급 받았다. 낯선 사람들 속에서 어색함에 두리번거리는 나 자신이 이방인처럼 느껴졌다.평상시 붙임성이 적고 말주변이 변변치 못해 사람들과 쉽게 어울리지 못한 성격 탓에 항상 의기소침한 상태에서 사람들과 어울리는 경우가 많았다.통선대 구성원 대부분이 30~40 중반과 50대 초·중반인데, 이들과 6박 7일 일정을 무사히 소화할 수 있을까 하는 생각이 들었다. 또 이 나이에 주책없는 행동 하는 건 아닐까 하는 걱정이 순간 밀려오면서 잠시 후회스러움이 쏜살같이 뇌리 속에서 스쳐 지나갔다. 하지만 이런 염려는 나의 기우에 불과함을 금방 알 수 있었다.서로 전혀 안면도 없는 젊고 패기 왕성한 사람들과 함께 1중대에 편성됐다. 중대원들의 얼굴도 익히기 전, 투쟁 선전물을 함께 만들고 대전 은하수 네거리에 나가 선전전을 하고 돌아왔다. 선전전을 마치고 곧이어 발대식이 진행됐는데, 나는 다른 동지들과 달리 서투른 몸짓으로 '가자' 문선대 동지들의 지도에 따라 노래와 율동을 배웠다.그리고 중대별 평가 시간을 가져가면서 서로 간에 친화력을 쌓아가자, 서먹함은 서서히 사그라들었다. 26기 중통대에서 연령, 지역 등 각 단위노조를 뛰어넘어 자주·민주·평화·통일을 지향하는 동지로서 서서히 융화돼 가고 있음을 느낄 수 있었다.둘째 날 군산 미 공군기지 투쟁과 가두행진이 진행됐다. 군산 미군기지 투쟁에서 내가 느낀 놀라운 사실은 지난 봄 제주 4.3 항쟁 77주년 역사 탐방 과정에서 확인한 내용과 맞닿아 있었다. 2차 세계 대전 시 일본은 본토를 방위하고 중국·소련 등 연합군에 대항하며 동북아에서 패권을 유지하기 위해 제주도 서귀포 대정읍 평야 지대에 알뜨르 비행장을 건설했다.그곳에는 수십 기의 격납고와 지하 벙커, 고사포 진지 등을 구축하여 우리나라를 1945년 패망 이전까지 전초 기지화한 사실이 고스란히 남아 있었다. 오늘날에는 지역과 시설이 현대적으로 바뀌어 있을 뿐, 격납고와 지하 벙커, 고사포 진지 등 그때의 모습 그대로 현재 군산 미공군기지가 존재하고 있었다.그 군산 미 공군기지는 미 본토를 방위하고 중국과 소련을 공격하기 위한 전초 기지로 활용되고 있는 현실에 놀라움을 금할 길이 없었다.군산 미 공군기지에서 받은 충격을 뒤로 하며 부산으로 이동했다. 부산 해운대 일원 시내에서 대시민 선전전과 중대별 평가 시간을 가지며 둘째 날 일정을 마무리했다.셋째 날 부산 백운포 해군사령부(우리는 해적사령부라 불렀다) 타격 집회를 시작으로 울산 국민의힘 타격 투쟁 등 울산 시민과 연대하여 미국의 관세 수탈 저지 투쟁을 이어갔다.다음 날 새벽 3시에 일어나 소성리로 이동해 10여 년 째 사드 철폐 투쟁을 이어온 소성리 주민과 평화너머, 진보당 평화원정대, 농민단체, 노동자 통일 선봉대 등 약 800여 명이 연대하며 한 목소리로 외쳤다. .이어 평택 미군기지 항의 방문 타격투쟁과 포천 드론사령부 투쟁을 이어갔다. 또한 582일이 넘는 긴 시간을 불타버린 공장 옥상에서 허름한 텐트 하나에 의존하며 고용 승계 투쟁을 이어가는 구미 한국옵티컬, 고강 알루미늄, 세종호텔 등 노동자 생존권 투쟁에도 결합해 나갔다.나는 이번 민주노총 26기 중앙통일선봉대 6박 7일간 일정을 소화하면서 한치의 흐트러짐 없이 이 땅의 자주·민주·평화·통일을 갈망하는 대원들의 동지적 애정과 당찬 투쟁 의지를 바라보고 함께했다.그 속에서 우리는 한반도 자주·민주·평화·통일을 우리 세대에 기필코 이루어 내고 미래 세대가 평화로운 한반도에서 대륙을 넘나들며 꿈과 희망의 날개를 마음껏 펼칠 수 있는 새로운 세상을 물려주고자 함께하는 동지임을 느낄 수 있었다.나는 26기 중통대에서 그리 머지않아 이 땅에 자주·민주·통일을 꼭 이룰 수 있으리라는 희망을 보았다.