강릉에 생수 4만 8000병 보낸 울산시 "4월 산불 때 고마웠다"

큰사진보기 ▲4일 오후 2시 30분 울산시청마당에서 임현철 울산시 대변인(현수막 2025 밑)을 비롯해 관계 직원들이 강릉 가뭄 극복지원 생수 나눔 행사를 하며 응원하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

울산광역시가 극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉에 2리터 생수 4만 8000병을 긴급 지원했다.울산시는 4일 "강릉은 최근 장기간 지속된 가뭄으로 수돗물 공급에 어려움을 겪고 있으며, 일상생활에 필요한 용수 확보조차 쉽지 않은 상황"이라며 "이러한 어려움을 함께 나누고, 위기시 서로 돕는 지방정부의 역할을 실천하기 위해 이번 지원을 결정했다"고 밝혔다.특히 이번 나눔은 지난 4월 강원특별자치도가 울산·경북·경남 산불 피해지역에 2억 원의 구호 성금을 전달한 데 대한 고마움의 표현이기도 하다. 당시 강원도는 "산불 피해 주민들의 빠른 일상 복귀를 돕겠다"라며 울산 등 경상권에 온정을 전한 바 있다.임현철 울산시 대변인은 "울산시는 이번 생수 지원을 통해 이러한 선의를 이어받아, 재난과 재해 앞에서 서로 돕는 상부상조의 정신을 실천한다는 데 의미를 두고 있다"고 말했다.울산시는 이를 위해 이날 오후 2시 30분 시청마당에서 임현철 울산시 대변인을 비롯해 관계 직원들이 참여해 강릉 가뭄 극복지원 생수 나눔(전달) 행사를 개최하며 응원의 메시지도 전달했다.울산시 관계자는 "지역의 어려움은 곧 우리의 어려움이라는 마음으로 강릉 시민들께 작은 힘을 보태고자 한다"라며 "앞으로도 어려움을 함께 나누며 지방정부 간 협력을 강화해 나가겠다"라고 말했다.