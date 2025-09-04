한화오션 대표이사, 브라질 국적 감독관 추락사에 사과

큰사진보기 ▲한화오션 거제 조선소 내 선박에서 추락 사고가 발생했다. 사진에서 보면 선박의 앞 부분 구조물이 일부 아래로 내려 앉아 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

브라질 국적 선주사 소속 시험설비 감독관이 한화오션 거제사업장에서 추락해 사망한 사고와 관련해, 한화오션이 사과문을 발표했다.김희철 한화오션 대표이사는 4일 낸 사과문을 통해 "3일 한화오션 거제사업장에서 안타까운 사건이 발생했습니다"라며 "브라질 국적 선주사 소속 시험설비 감독관 한 분이 바다로 추락해 운명을 달리 하셨습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라고 전했다.김 대표이사는 "머나 먼 이국 땅에서 생을 마감하신 고인의 유족에게 비통한 마음으로 조의를 표합니다"라며 "한화오션은 유가족 지원에 최선을 다하겠습니다. 아울러 브라질 정부와 브라질 선주 측에도 가슴 깊이 안타까운 마음을 전합니다"라고 밝혔다.그러면서 김 대표이사는 "한화오션은 사고 확인 직후 관련 작업을 중단하고 사고 원인을 조사하고 있습니다. 관계 기관에 적극 협조해 사고 원인을 규명함과 동시에 재발 방지책을 적극 마련하겠습니다"라고 말했다.김희철 대표이사는 "사고 소식에 놀라셨을 지역 주민과 국민들께, 더 안전한 사업장을 만들 수 있도록 노력할 것을 약속드립니다"라며 "회사 구성원들의 안전을 두고는 그 무엇과도 타협하지 않는 마음가짐으로 나아가겠습니다"라고 강조했다.한화오션 거제사업장에서는 3일 오전 11시 30분경, 인도를 앞두고 있는 선박을 시험하는 과정에서 구조물이 일부 내려 앉는 사고가 발생했고, 이때 30대 브라질 국적 감독관이 바다에 추락했다.창원해양경찰서가 출동해 그를 심정지 상태에서 인양했고, 병원에 후송했지만 사망했다. 해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.