'특례시' 넘어 '광역시' 꿈꾸는 용인... 정치권 격전지 부상

'특례시'를 넘어 '광역시'로의 도약을 꿈꾸는 경기 용인시가 차기 시장 선거를 앞두고 여야 유력 인사들이 대거 거론되며 정치권 격전지로 떠오르고 있다. 단순한 지방선거를 넘어 '미래 산업 수도' 용인의 리더를 뽑는 중대한 분기점이 될 전망이다. 그러나 후보들의 면면을 들여다보면 성과와 이미지, 행정력과 정치력 사이 간극이 뚜렷해지며 유권자들의 선택은 한층 복잡해지고 있다.국민의힘에서는 이상일 현 시장의 재출마가 사실상 확정된 분위기다. 그는 삼성전자·SK하이닉스 초대형 반도체 클러스터 유치, 송탄상수원보호구역 해제, 용인플랫폼시티 착공 등 굵직한 성과를 앞세워 '용인 최초 재선 시장'이라는 타이틀을 노리고 있다.용인시는 그간 4년 주기로 시장이 교체되면서 정책의 연속성과 행정 효율성에 대한 비판이 꾸준히 제기돼 왔다. 이 시장의 재선 여부는 단순한 정치적 승부를 넘어 시정 안정성과 미래 전략의 지속성을 가늠하는 바로미터가 될 전망이다.국민의힘 내에서는 이상일 시장의 독주 체제 속에서도 양향자 전 국회의원, 이동섭 국기원장 등이 자천타천으로 거론되고 있다. 특히 양 전 의원은 총선 이후에도 지역 기반을 다져온 만큼 출마 가능성이 꾸준히 제기되고 있다.더불어민주당은 지난해 총선에서 용인 지역구 4곳을 석권한 데 이어 이재명 정부 출범 이후 지역 내 지지세를 바탕으로 시장직 탈환을 노리고 있다. 벌써부터 7명의 후보군이 거론되며 치열한 내부 경쟁이 예고된다.현근택 수원시 제2부시장은 '친명계' 핵심 인사로 방송 활동을 통한 인지도와 행정 경험을 무기로 출마를 준비 중이다. 김민기 국회사무총장 역시 지역 출신 3선 의원으로서의 정치적 무게와 당내 입지를 바탕으로 유력 후보로 떠오르고 있다.이헌욱 전 GH 사장, 정춘숙 전 국회의원, 백군기 전 시장 등도 후보군에 이름을 올리고 있으며, 유진선 용인시의회 의장, 엄교섭 전 경기도의원 등 지역 기반 인사들도 출마 가능성을 타진 중이다.조국혁신당, 진보당, 개혁신당 등 제3지대 정당들도 후보를 낼 전망이다. 조병훈 진보당 용인지회장 등 노동·시민운동 인사들이 거론되고 있지만 조직력과 인지도 측면에서 한계가 뚜렷하다. 다만 거대 양당 간 박빙 승부 시 캐스팅보트 역할을 할 수 있다.이번 용인시장 선거는 단순한 지방선거를 넘어 수도권 남부 산업·주거·교통 중심지로서 용인의 위상을 결정짓는 중대 분기점이 될 것으로 보인다. '광역시 승격'이라는 장기 비전과 함께 반도체, 도시개발, 교통 인프라 등 굵직한 현안이 산적한 가운데 누가 용인의 미래를 이끌 적임자인지 시민들의 선택이 주목된다.역대 용인시장 선거에서 재선에 성공한 시장은 단 한 명도 없었다. 4년마다 시장이 교체되며 정책 연속성과 행정 효율성 저하에 대한 비판이 꾸준히 제기돼 왔다. 하지만 후보 대부분이 개인 브랜드에 의존하는 데 그치고, 용인의 미래 산업·교통·주거·환경 문제에 대한 구체적 해법 제시에는 미흡하다는 지적이 많다. 유권자들은 단순한 인물 교체가 아닌 도시 방향성과 철학을 제시할 수 있는 리더를 요구하고 있다.이번 용인시장 선거는 단순한 인물 경쟁을 넘어 도시의 미래 비전과 정책 철학을 선택하는 중대한 시험대다. 유권자들은 '누가 더 유명한가'가 아닌 '누가 더 준비됐는가'를 묻고 있다.