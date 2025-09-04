노옥희 전 울산교육감이 자신한 '울산수학문화관' 4년 뒤 만족도는?

큰사진보기 ▲울산수학문화관(관장 유명진)에서 학생들이 놀이로 사학 공부를 하고 있다 ⓒ 울산교육청 자료사진 관련사진보기

고교 수학 교사를 지낸 고 노옥희 울산광역시교육감이 추진해 2021년 문을 연 '울산수학문화관'이 학생들의 수학 기피 해소를 넘어 수학의 즐거움을 전파하는 역할을 톡톡히 하고 있는 것으로 파악됐다.국내 최초로 온·오프라인 동시 수학체험이 가능하도록 한 수학문화관은 인공지능을 이용, 게임을 통한 재미와 수학적 감각을 높이도록 디자인한 체험·탐구 공간을 마련하는 등 학생들이 수학과 친해지도록 했다.추진 당시 노옥희 울산교육감은 "4차 산업혁명시대를 대비할 수 있는 수학교육과정 운영 시설인 수학문화관은 수학 불안과 학습 장애를 겪는 학생들에게 치유 공간이자 가족이 함께 할 수 있는 수학 체험 복합 문화공간이 될 것"이라고 말했었다.4년 후인 4일 울산시교육청 발표에 따르면 개관 당시 2만 5600여 명이었던 연간 이용객은 지난해 8만여 명으로 약 3배 이상 증가하며 지역 대표 교육문화 공간으로 확고히 자리매김했고 학생과 학부모들의 반응도 좋았다.특히 울산수학문화관의 가장 상징적인 프로그램인 '수학 상담 교실(클리닉)이 학생별 맞춤 상담과 학습 지도를 통해 수학에 대한 두려움을 없애고 자신감을 길러주는 데 초점을 두면서 주입식 교육 방식에서 벗어나 수학을 긍정적으로 경험하도록 해 교육청 조사 결과 참여자 만족도 100%를 기록하고 있다.수학 상담 교실에서는 학생 개개인의 학습 성향을 과학적으로 분석하고, 학생들이 가진 강점을 중심으로 지도를 진행하면서 가정 내 수학 학습 갈등을 완화하고, 학생들이 수학을 통해 정서적으로 성장하도록 돕는 상승(시너지) 효과까지 거두고 있는 것으로 파악됐다.교육청 조사에서 옥서초 6학년 A 학생은 "수학이 무섭고 자신이 없었는데, 재미있는 프로그램과 친절한 선생님 덕분에 자신감을 얻었으며 특히 아빠와의 수학 학습 갈등까지 선생님이 직접 나서서 해결해 주셔서 수학에 대한 두려움이 줄고 자신감이 생겼다"고 밝혔다.야음중 2학년 B 학생은 "두뇌사고유형 검사로 나의 학습 성향과 강점을 알게 되니 막막했던 공부에 방향이 잡혔다"며 "수학 뿐 아니라 친구 관계, 감정 조절까지 조언을 얻으며 정서적으로도 성장할 수 있었다. 즐거운 과목이 됐다"라고 말했다.학부모 C씨는 "아이의 성향을 과학적으로 분석해 강점을 알려주셔서 자부심을 느꼈다"며 "아이에게는 자신을 이해하는 시간이, 나에게는 아이를 새롭게 바라보는 계기가 되었다"라고 말했다.이에 울산수학문화관은 앞으로 학부모 특강 '우리 아이 수학 뇌 이해하기'로 가정 내 수학 지도 역량을 높이는 한편, 담임교사와 연계해 희망하는 학생과 학부모에게 맞춤형 학습 지도를 제공하는 등 범위를 점차 확대해 나갈 계획이다.유명진 관장은 "수학을 힘들어하는 학생들에게는 자신감을, 학부모에게는 아이를 바라보는 새로운 시선을 주는 것이 수학 상담 교실의 가장 큰 성과"라며 "울산수학문화관은 아이들만이 아닌 학부모, 교사, 지역주민 모두가 함께 참여하는 열린 공간으로서, 세대와 배움의 속도를 존중하며 수학으로 공감과 소통이 이뤄지는 경험의 장으로 거듭날 것"이라고 밝혔다.