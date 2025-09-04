"극단화 된 한국 정치, 몽양의 정신으로 통합·화해돼야"

큰사진보기 ▲3일 오후 4시 경기도박물관 뮤지엄아트홀에서 ‘여운형 통일 특강＆토크 Ⅰ: 몽양과 대한민국 정치’가 열렸다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국사 박사인 김준혁 더불어민주당 국회의원은 오늘날 국내 정치의 극단적 양극화를 극복하기 위해 여운형의 일생과 업적을 돌아봐야 함을 강조했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲김 의원은 강연 직후 김태일 몽양여운형기념사업회 이사장과 대담을 나누며 참석자들의 소감과 질문을 받아 답했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

일제강점기의 독립운동가이자 해방 후 남북 좌우합작운동으로 한반도 통일정부 건설에 힘썼던 정치인 몽양 여운형을 되돌아보는 자리가 마련됐다.경기도박물관과 몽양기념관은 광복 80주년 기념 특별전 제2부 '여운형: 남북 통일의 길' 연계 행사로 '여운형 통일 특강＆토크 Ⅰ: 몽양과 대한민국 정치'를 지난 3일 오후 4시 경기도박물관 뮤지엄아트홀에서 개최했다.이번 특별전은 민족의 독립과 통합, 공존을 염원했던 여운형의 정치철학과 리더십을 조명하며, 그 정신이 오늘날 대한민국 정치에 주는 의미를 되새기기 위해 지난달 15일부터 시작돼 오는 10월 26일까지 이어진다.특강은 한국사 박사이자 한신대학교 평화교양대학 교수를 역임한 김준혁 더불어민주당(경기 수원시 정) 국회의원이 여운형의 생애와 활동을 바탕으로 통합과 국민을 향한 리더십을 소개하는 강의로 진행됐다. 특강 이후에는 장안대학교 총장을 지낸 김태일 몽양여운형기념사업회 이사장과 대담을 나누며 참석자들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.김 의원은 여운형이 21세의 젊은 나이에 집안의 노비 30여 명을 해방시킨 일화를 소개하며 "기득권을 과감히 내려놓고 인간 존엄을 실천한 혁명가적 결단이 오늘날 정치인들에게도 시사하는 바가 크다"고 평가했다.이어 김 의원은 "여운형은 일제강점기와 해방, 분단의 격동기 속에서 국내 최초 정당 창설과 국제회의 참여 등 실천적 지식인으로서 시대를 앞서간 행보를 보였다"며 "여운형의 통합과 실천의 리더십 그리고 변절하지 않는 당당함은 오늘날 정치가들이 지향해야 할 가치"라고 강조했다. 그러면서 그는 "현 정치인들이 이를 계승해 국민 통합과 남북 화해에 앞장서야 한다"고 덧붙였다.한편 경기도 양평 출신인 여운형은 1886년 태어나 청년기에 신학문을 익히고 계몽운동에 나섰다. 경술국치로 제국주의 일본에게 국가가 침탈된 이후 중국으로 건너가 3·1운동과 대한민국임시정부 활동에 깊이 참여했다.여운형은 해방 전후 건국준비위원회를 조직하며 새로운 나라를 준비하고 좌우합작과 남북연합을 위해 헌신적으로 활동했지만, 1947년 극우 테러리스트 한지근(본명 이필형)에 의해 서울 혜화동 로터리에서 피격당해 사망했다.