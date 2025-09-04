다시 60%대 오른 이 대통령 국정지지율... "한미회담 성과 있다" 58%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 경기 안산시 새솔다이아몬드공업에서 열린 K-제조업 기업현장 간담회에서 발언하고 있다. 2025.9.3 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 4일 전국지표조사(NBS) 9월 1주차 조사에서 다시 60%대로 회복됐다. 직전 조사(8.18~20) 대비 5%p 오른 62%로 집계됐다. 반대로 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 5%p 하락한 28%로 집계됐다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 1~3일 전국 만 18세 이상 1005명(총통화 6962명, 응답률 14.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다.(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).일본·미국 순방 효과 등에 따른 반등으로 풀이된다. NBS가 함께 조사한 한일·한미정상회담 성과 평가에서 응답자의 50% 이상이 긍정적으로 평했다. 소액 주주의 의결권 강화 내용 등을 담은 상법개정안과 파업 노동자에 대한 무분별한 손해배상 청구 등을 제한하는 노란봉투법 입법 등의 평가 역시 긍정적으로 평가한 응답자가 과반이었다.18·19세 포함 20대(9%p↓, 53%→44%, 부정평가 29%)와 광주/전라(2%p↓, 81%→79%, 부정평가 13%)를 제외한 대다수 연령·지역에서 직전 조사에 비해 긍정평가가 상승했다. 특히 직전 조사 당시 30%로 추락했던 대구/경북(23%p↑, 30%→53%, 부정평가 38%)의 긍정평가가 다시 원상회복된 것이 눈에 띈다.연령별로는 40대(11%p↑, 72%→83%, 부정평가 24%)의 긍정평가 상승 폭이 가장 컸다. 그 다음으론 50대(8%p↑, 66%→74%, 부정평가 21%)와 60대(8%p↑, 47%→55%, 부정평가 39%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 8%p씩 상승했다. 30대(4%p↑, 57%→61%, 부정평가 26%)와 70대 이상(5%p↑, 46%→51%, 부정평가 39%)의 긍정평가도 직전 조사 대비 4~5%p 올랐다.지역별로 보면 서울(5%p↑, 55%→60%, 부정평가 29%)과 인천/경기(4%p↑, 61%→65%, 부정평가 24%) 등 수도권과 대전/세종/충청(8%p↑, 58%→66%, 부정평가 25%)에서 최소 4%p, 최대 8%p씩 긍정평가가 상승했다. 부산/울산/경남(-, 52%→52%, 부정평가 36%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화가 없었다. 다만, 부정평가는 직전 조사 대비 2%p 하락했다.국민의힘 지지층(n=197)과 보수층(n=246)의 긍정평가도 일부 상승했다. 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 19%(부정평가 71%)로 조사됐다. 보수층의 긍정평가도 직전 조사 대비 1%p 오른 28%, 부정평가는 1%p 하락한 65%로 집계됐다.참고로, 진보층(n=303)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 90%(부정평가 7%)였고 중도층(n=344)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 64%(부정평가 24%)로 나타났다.이러한 변화는 일본·미국 순방 등 최근 주요 현안에 대한 긍정적 평가에 기초한 것으로 풀이된다."이번 한일정상회담 성과에 대해 어떻게 생각하냐"고 조사한 결과, "성과가 있었다"는 긍정평가가 54%(매우 있었다 20%, 어느 정도 있었다 34%)로 나타났다. 반면 "성과가 없었다"는 부정평가는 32%(별로 없었다 22%, 전혀 없었다 10%)로 조사됐다. 오차범위를 훌쩍 벗어나는 격차로 긍정평가가 앞선 것(모름/무응답 14%)."이번 한미정상회담 성과에 대해 어떻게 생각하냐"고 물은 결과도 비슷했다. "성과가 있었다"는 긍정평가는 58%(매우 있었다 27%, 어느 정도 있었다 31%)로 집계됐다. "성과가 없었다"는 부정평가는 35%(별로 없었다 18%, 전혀 없었다 17%)였다. 이 역시 오차범위를 넘긴 격차다(모름/무응답 7%)연령별로 보면 한일정상회담에 대해서는 30~60대 연령층에서 긍정적 평가가 높은 반면, 20대와 70대 이상에서는 긍·부정평가가 엇비슷했다. 한미정상회담에 대해서는 70대 이상에서만 긍·부정평가가 비등했고 다른 연령대에서는 긍정적 평가가 우세했다.더불어민주당 주도로 국회에서 처리된 상법개정안·노란봉투법에 대한 긍정적 평가도 모두 오차범위 밖으로 부정적 평가를 앞섰다."대형 상장사에 대한 소액주주의 의결권을 강화하는 내용의 상법 개정안 국회 통과를 어떻게 생각하냐"는 질문의 긍정평가는 51%, 부정평가는 31%로 조사됐다(모름/무응답 18%)."노동자의 쟁의행위에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하고 하청 노동자에게 원청업체와의 교섭권을 부여하는 노란봉투법 국회 통과를 어떻게 생각하냐"는 질문에 대한 긍정평가는 49%, 부정평가는 42%로 나타났다(모름/무응답 10%).한편, 이번 정당 지지도 조사에서 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 1%p 오른 20%로 나타났다. NBS 조사 기준 국민의힘 지지도가 20%대를 회복한 건 지난 6월 4주차 조사 이후 처음이다. 하지만 민주당·국민의힘 지지도 격차는 직전 조사보다 더 벌어졌다. 민주당 지지도는 직전 조사 대비 3%p 오른 43%로 집계됐다.그 외 정당 지지도는 조국혁신당 5%, 개혁신당 4%, 진보당 1% 등의 순으로 나타났다. 지지정당 없다 혹은 모름/무응답으로 태도를 유보한 응답층은 25%였다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.