금강유역환경청, 양촌산단 환경영향평가서 '반려'

큰사진보기 ▲양촌지킴회(폭탄공장반대양촌면주민대책위), 비인도적 대량살상무기 생산업체 논산입주반대 시민대책위원회,대전충남녹색연합 등 시민사회단체는 4일 오전 11시 논산시청 앞 기자회견을 통해 "논산시는 금강청의 반려 의견을 반영, 양촌산단 사업계획을 즉각 취소하라"고 요구하했다. 기자회견 이후 논산시장에게 회견문을 전달하려는 주민대표을 시청공무원들이 가로막자 실랑이를 벌이고 있다. ⓒ 시민대책위 관련사진보기

㈜코리아디펜스인더스트리(아래 시행사)와 논산시가 추진 중인 양촌일반산업단지(임화 일반산업단지) 조성사업에 제동이 걸렸다. 환경부 산하 금강유역환경청(아래 금강청)이 해당 사업의 환경영향평가서를 안전성 검토 미흡 등을 이유로 '반려(부동의)'했기 때문이다. 시민사회단체는 즉각 환영의 뜻을 밝히며 논산시에 사업의 완전한 취소를 촉구하고 나섰다. 반면 논산시와 시행사는 금강청에 보완 후 재협의를 요청하기로 했다.시행사는 논산시 양촌면 임화리 7만여 평 부지에 오는 2026년까지 일반산업단지를 조성할 계획이다. 주 업종은 '무기 및 총포탄 제조업'이다. 생산품 중에는 확산탄금지협약에 의해 금지된 비인도적 대량파괴 무기인 확산탄(집속탄)이 포함돼 있어 안전과 환경 훼손을 우려하는 인근 주민 및 시민단체와 갈등을 빚고 있다.금강청은 지난 1일, 논산시에 보낸 공문을 통해 시행사가 제출한 일반산업단지 환경영향평가서(보완서 포함)에 대해 "평가서의 보완요구 내용이 보완서에 반영되지 않아 반려한다"고 밝혔다. 앞서 금강청은 해당 사업과 관련 지난 2024년 3월 환경영향평가서 초안 검토 의견에서 '사업규모 대폭 축소' (애초 13만 평)등을 제시했다. 이후 시행사 측이 다시 보완 서류를 제출했지만 이날 반려했다.금강청이 밝힌 구체적인 반려 사유는 ▲지하유치고 안정성 검토 미흡(고도의 안정성이 필요한 지하유치고 시설에 대해 지질조사를 수행하지 않아 안정성 검토 미흡) ▲사면 안정성 검토 미흡 (산지에 위치한 산업시설 용지의 최대 절·성토 지역에 대한 사면 안정성 검토 부족) ▲소음·진동 영향 최소화 검토 미흡( 화약류 등 위험물 사용 및 시험으로 인해 주변 지역에 미칠 소음·진동 영향 최소화 방안 미흡) ▲사업·시설 계획 구체성 미흡(신규 건축계획에 따른 생산품, 생산량, 생산공정 등 구체적인 내용이 제시되지 않았고, 영향예측 및 저감방안 마련 부재) ▲사용할 위험물 및 생산제품 저장소 지하화 방안 미검토 등이다.이에 대해 양촌지킴회(폭탄공장반대양촌면주민대책위), 비인도적 대량살상무기 생산업체 논산입주반대 시민대책위원회,대전충남녹색연합 등 시민사회단체는 4일 오전 11시, 논산시청 앞 기자회견을 통해 "환경영향평가법의 목적에 충실한 결정"이라며 반겼다. 이어 "논산시는 금강청의 반려 의견을 반영, 양촌산단 사업계획을 즉각 취소하라"고 요구했다. 이들 단체는 또 시행사가 운영 중인 확산탄 탄두 생산시설에 대해서도 "환경영향평가법과 매장유산법을 위반한 만큼 철거해야 한다"고 주장했다.이에 대해 논산시 투자유치과 관계자는 "금강청의 반려사유를 사업시행사에게 보낸 상태"라며 "시행사 측에서 금강청의 반려사유를 검토 한 후 미흡한 내용을 보완해 가능한 빠른 시일 내 재협의 요청을 하기로 했다"고 밝혔다.시행사는 논산시 양촌면 임화리 7만여 평 부지에 오는 2026년까지 일반산업단지를 조성할 계획이다. 주 업종은 '무기 및 총포탄 제조업'이다. 생산품 중에는 확산탄금지협약에 의해 금지된 비인도적 대량파괴 무기인 확산탄(집속탄)이 포함돼 있어 안전과 환경 훼손을 우려하는 인근 주민 및 시민단체와 갈등을 빚고 있다.