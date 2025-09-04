충북 경찰 초대국장 20명 중 11명은 일제 경찰 출신

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

*인물들의 자세한 정보는 충북인뉴스에서 확인할 수 있습니다.

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

일제강점기 조선총독부 경찰 출신들은 해방 후 미군정 시기와 대한민국 정부 수립 이후에도 승승장구했던 것으로 나타났다.충북지방경찰청 누리집에 소개된 초대 경찰국장(현 충북지방경찰청장에 해당) 20명의 경력을 분석한 결과, '일제 순사' 출신이 11명인 것으로 나타났다. 일본 순사 출신은 아니지만 일본 육군 소위와 조선총독부 군수를 지낸 인물 2명도 경찰국장을 지낸 것으로 확인됐다.충북경찰청 누리집에 소개된 역대 국장을 조선총독부 직원록과 관보를 통해 확인한 결과, 초대 경찰국장을 지낸 박노택은 조선총독부 제천 군수를 지낸 인물로, 일제로부터 '국세조사기념장'을 받았다.제2대 경찰국장으로 소개된 한정석은 조선총독부 경찰계급 중 최고 직급인 '경시'까지 오른 인물이다. 일제로부터 한국병합기념장과 쇼와대례기념장, 국세조사기념장을 받았다.제3대 경찰국장을 지낸 김영규는 일본이 만주사변을 일으킨 뒤 세운 괴뢰국가 만주국의 경좌(현 총경에 해당)를 지낸 인물이다. 그 공로를 인정받아 김영규는 '만주국 건국기념장'을 받았다.제4대 경찰국장을 지난 박재수도 조선총독부 경찰부 경시까지 오른 고위급 인물이다. 한국병합기념장과 쇼와대례기념장, 국세조사기념장, 시정25주년 기념장을 받았다.이들은 모두 대한민국 정부 수립이전 '재조선 미군육군사령부 군정청'(이하 미 군정청)이 군청정 산하 경찰국 충북경찰국장으로 임명한 인물이다.대한민국정부가 수립된 1948년 이후에도 상황은 바뀌지 않았다. 이름만 바뀌었을 뿐, 조선총독부 출신 일제 순사들이 최고위직인 경찰국장을 계속해 맡았다.충북지방경찰청의 행태도 문제다. 충북지방경찰청은 일제순사 출신의 경찰국장에 대해 어떤 설명도 없이 사진과 재임기간을 누리집에 싣고 있다. 미군정청이 임명한 '충북경찰국장'을 대한민국 충북경찰청 초대 국장으로 소개하는 것도 의문점을 갖게 한다. 이렇게 되면 대한민국 정부 경찰의 출밤점은 미군정청 경찰국이 된다. 이런 논리라면 미군정청 사령관이 대한민국 정부 초대 대통령이 된다. 과연 이것이 타당할까?아래 표는 충북경찰청이 누리집에 게재한 충북경찰청 초대 경찰국장 등 제1대부터 20대까지 충북경찰국장을 지낸 인물의 주요경력이다. 경력과 상훈내력은 조선총독부 관보와 직원록, 언론기사를 통해 확인된 것들이다.