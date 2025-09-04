강미정 대변인, 조국혁신당 탈당 "믿었던 이들의 성추행, 당은 피해자 외면"

큰사진보기 ▲강미정 조국혁신당 대변인이 4일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 고발 및 탈당 기자회견을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲조국혁신당 탈당한 강미정 대변인 "믿었던 이들의 성추행, 당은 피해자 외면" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲강미정 조국혁신당 대변인이 4일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당내 성비위 고발 및 탈당 기자회견을 마친 뒤 자리를 나서고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

강미정 조국혁신당 대변인이 당내 성추행·괴롭힘 사건과 관련해 미흡한 피해자 지원과 2차 가해를 성토하면서 탈당을 선언했다. 사면복권된 조국 혁신당 혁신정책연구원장이 해당 사건에 침묵하고 있다는 점에 대해서도 유감을 나타냈다.혁신당은 "당 차원에서 취할 수 있는 절차는 모두 완료됐다"라며 강 대변인의 주장에 유감을 표했다.강미정 혁신당 대변인은 4일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "검찰개혁이라는 목표가 있었기에 흔들리지 않았지만 그 길 위에서 제가 마주한 건 동지라고 믿었던 이들의 성희롱·성추행·괴롭힘"이라고 밝혔다.강 대변인은 "당내 성추행 및 괴롭힘 사건 피해자 중 한 명은 지난달 당을 떠났다"라며 "해당 사건과 관련해 당의 쇄신을 외쳤던 세종시당위원장은 지난 1일 제명됐다. 함께했던 운영위원 3명도 징계를 받았다. 피해자를 도왔던 조력자는 '당직자 품위유지 위반'이라는 이름의 징계를 받고 며칠 전 사직서를 냈다"라고 말했다.이어 "또 다른 피해자도 지금 이 순간 사직을 준비하고 있다"라며 "성비위 문제를 여성위 안건으로 올렸던 의원실 비서관은 당직자에게 폭행당했고 사건은 검찰에 송치됐다. 그러나 그는 소 취하를 종용받고 있다"라고 밝혔다.이날 기자회견 자리에 함께 한 강미숙 혁신당 고문은 "처음 이 사건은 성비위 사건 2건, 직장 내 괴롭힘 1건으로 시작했다"라며 "처음엔 피해자가 3명이었지만 지금은 거의 열 손가락이 되는 것 같다"라고 말했다. 강 고문은 "당에서 즉각적인 진상조사 및 전수조사와 재발 대책 마련이라는 기본적인 매뉴얼을 그대로 진행했다면 이렇게까지 파장이 커지고 확대되지 않았을 것"이라고 지적했다.사건 진행 과정에선 "폭넓은 2차 가해"가 벌어졌다고 주장했다. 강 대변인은 "당 윤리위와 인사위는 가해자와 가까운 인물들로 채워져 있었고 외부 조사기구 설치 요구는 달이 넘도록 받아들여지지 않았다"라며 "피해자들에겐 '너 하나 때문에 열 명이 힘들다', '우리가 네 눈치를 왜 봐야 하느냐'는 등 또 다른 가해가 쏟아졌다"라고 말했다. 또 "당무위원과 고위 당직자 일부는 SNS에서 피해자·조력자들을 향해 '당을 흔드는 것들', '배은망덕한 것들', '종파주의자'라며 조롱했다"라고 덧붙였다.강 대변인은 "사건이 접수된 지 다섯 달이 되어 가는 지금까지도 당의 피해자 지원 대책은 그 어떤 것도 마련되지 않았다"라며 "가장 먼저 이뤄졌어야 할 피해자 보호와 회복이 외면당하는 사이 피해자들은 당을 떠나고 있다"라고 말했다. 또 "피해자를 지키려 했던 이는 재심청구가 3주 만에 기각돼 제명이 확정된 반면 재심을 청구한 가해자는 60일을 꽉 채운 끝에 겨우 제명이 확정됐다"라며 "왜 이렇게 정의는 더디고 불의는 신속한가"라고 지적했다.강 대변인은 이날 기자회견이 끝나고 기자들과 만나 "성추행·성비위 가해자는 2명인데 총장 및 지도부와 막역한 사이"라고 전했다. 아울러 "정당은 폐쇄적이라면 훨씬 더 폐쇄적일 수 있는 조직"이라며 "권위주의가 만연한 분위기에서 벌어진 어쩌면 당연한 일"이라고 말했다.강 대변인은 조국 혁신정책연구원장에 대해서도 "조국 전 대표의 수감 기간 당원들이 편지로 소식을 전하고 (조 전 대표가 구치소에서) 나온 뒤에도 피켓으로 문서로 해당 사실을 자세하게 전한 것으로 안다"라며 "(조 전 대표가 출소한) 8월 15일 전후로 여타 다른 입장을 듣지 못했다. 말씀하시지 않는 이 침묵도 제가 해석해야 할 메시지"라고 사실상 유감을 나타냈다.<오마이뉴스>는 윤재관 혁신당 수석대변인에게 이날 기자회견 내용에 대한 당 입장을 물었으나 "팩트체크 내용을 배포하겠다"라는 짧은 답변이 돌아왔다. 이후 혁신당 카카오톡 단체방엔 '금일 강미정의 기자회견에 대한 혁신당의 입장'이라는 제목의 7쪽짜리 입장문이 올라왔다. 혁신당은 월별 사건 진행 상황을 나열하며 "사실과 상이한 주장이 제기된 점에 대해선 유감을 표명한다"라고 밝혔다.혁신당은 전 세종시당위원장 징계와 관련해 "그가 성비위 조력자로 불이익을 받았다는 주장은 사실이 아니다"라며 "그는 (당내 물리적 폭력 사태와 관련해) 모든 소명절차를 거부하고 윤리위원회 절차의 부당함만을 강변해 윤리위원회는 윤리규칙에 따라 중징계 의결한 것"이라고 말했다. 괴롭힘 신고 조력자가 징계를 받았다는 주장에 대해선 "당사자 동의 없는 녹음을 당한 사람에 의한 징계 요청에 대법원 판례에 의거해 규정과 절차에 따라 감봉 징계를 의결했다"라고 말했다."외부 조사기구 설치 요구가 달이 넘도록 받아들여지지 않았다"라는 강 대변인의 주장에 대해선 "성비위 및 괴롭힘 건 모두 피해자 측과 협의를 거쳐 외부 기관에서 조사했다"라며 "당은 외부기관 조사 결과를 그대로 수용해 윤리위원회와 인사위원회에서 징계 등 인사 조치했다"라고 해명했다. "당 차원에서 취할 수 있는 절차는 모두 완료됐다"라는 것이다.혁신당은 또 "당은 특위 권고를 전폭적으로 수용해 후속 조치를 적극 강구했다"라며 "피해자 측 요청으로 피해자 및 관련자 심리치료비 지원을 의결하기도 했다"라고 말했다. "윤리위와 인사위는 가해자와 가까운 인물들로 채워져 있었다"라는 주장에 대해선 "오해받을 소지가 있는 위원은 모두 절차에서 회피했다"라고 답했다.혁신당은 "피해자 조력자에 대한 2차 가해 주장 관련 대상자는 당 윤리위에 신고서를 접수했으나 인사위 사안이라는 설명을 수긍하고 신고서를 자진 철회한 뒤 추가 신고가 없어 당에서는 취할 수 있는 조치가 없었다"라며 "피해를 주장하는 당사자가 경찰에 신고했으므로 수사당국의 조치 결과에 따라 엄중 대응할 예정"이라고 말했다.