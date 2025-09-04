텔레그램 통해 마약 유통한 일당 57명 검거

큰사진보기 ▲대구경찰청은 텔레그램에서 마약류 판매 채널을 개설한 후 베트남 등 해외에서 밀수한 마약을 전국에 유통한 운영자 57명을 검거해 이들 중 17명을 구속했다. 사진은 경찰이 압수한 마약류와 현금, 명품 시계 등이다. ⓒ 대구경찰청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대구경찰청은 베트남 등 해외에서 밀반입한 마약류를 판매한 유통업자 등 57명을 검거해 17명을 구속했다. 이들은 텔레그램을 통해 마약류 판매조직 체계를 구축하는 등 조직적인 구조를 갖추고 있었다. ⓒ 대구경찰청 관련사진보기

텔레그램을 통해 마약류 판매 채널을 개설한 후 해외에서 밀수한 마약을 국내로 유통한 일당 수십 명이 경찰에 붙잡혔다.대구경찰청은 "텔레그램에서 마약류 판매 채널 3개를 개설 후 베트남 등 해외에서 밀수한 마약류를 전국에 유통한 채널 운영자 6명 등 57명을 검거하고 이중 17명을 구속했다"고 4일 밝혔다.검거된 이들은 판매총책(채널 운영자) 6명, 국내 유통책 1명, 운반책 29명, 구매자 17명, 구매자로부터 마약류 대금을 송금 받은 결제대행 4명이다. 이들 가운데 베트남 국적의 해외 밀수책 1명에 대해서는 미국 마약단속국(DEA)과의 공조를 통해 인터폴에 적색수배를 요청했다.이들은 지난해 7월부터 올해 8월까지 베트남 등 해외에서 밀수한 마약을 국내로 반입해 판매·유통하고 구매·투약한 혐의(마약류관리법위반 혐의 등)를 받고 있다.경찰은 필로폰 5kg, 케타민 6.9kg, 합성대마 13.5kg, 대마초 1.2kg, 엑스터시 1653정 등 26.6kg을 압수하고 마약 판매·유통 수익금인 현금 20억 원과 총 10억 원 상당의 명품시계 11점도 함께 압수했다.이번 사건은 지난 1월 텔레그램 대형 마약류 판매채널의 운반책을 검거하면서 본격적으로 물살을 탔다. 이후 국제택배를 통해 마약류를 보내 온 베트남 현지 밀반책을 DEA와의 공조를 통해 특정한 후 인터폴 적색수배를 내렸다.또 텔레그램 본사와의 국제공조 및 다양한 수사단서를 종합해 최상선에 해당하는 '마약류 판매 채널 운영자' 사무실(오피스텔)을 급습해 총책 6명을 동시에 검거했다.이들은 2교대 연중무휴로 근무하며 마치 사업체와 같은 방식으로 마약 조직을 운영해 왔다. 사무실 운영과 관리, 마약류 판매, 범죄수익 현금화, 운반책 모집·관리, 밀수입 마약류 매수, 구매자 관리 등 세부적인 역할을 분담하는 등 조직적으로 운영해온 것으로 밝혀졌다.판매총책은 수사기관의 추적을 피하기 위해 해외 밀수책, 운반책, 구매자들과 직접 만나지 않고 텔레그램을 통해서만 연락을 주고받았다. 이들은 마약류 판매를 늘리기 위해 텔레그램 홍보업자나 인터넷 홍보업자 등에게 매월 수십만 원의 홍보비를 정기적으로 지급하고 자신들의 판매채널을 홍보한 것으로 확인됐다.또 고수익 보장 등을 미끼로 텔레그램에서 운반책을 모집한 후 전국 2000여 개소에 마약류를 은닉하도록 지시하고 가상자산을 통해 구매대금을 입금 받으면 해당 좌표를 알려주는 소위 '던지기' 방식으로 구매할 수 있는 전국 유통망을 형성했다.신분증, 가족관계증명서 확인 등 철저한 검증을 거쳐 채용된 운반책들은 마약류 은닉이 용이하고 추적을 피하기 좋은 장소, 은닉 시 복장, 은닉장소 좌표를 만드는 법 등을 사전에 교육받은 후 현장에 투입되었고 이들에게는 건당 1~3만 원의 운반비를 가상자산으로 지급했다.구매자 리스트를 만들어 구매자별 구매기록과 특이사항 등을 기록한 후 블랙리스트를 관리하거나 단골 구매자에게는 마약샘플의 좌표를 알려주어 테스트를 맡기기도 하고 마약류가 분실되어 배송되지 않는 경우에는 'A/S 처리'까지 해주는 등 치밀하게 관리한 것으로 확인됐다.경찰은 판매총책 검거 당시 주거지 금고 등에 수억 원의 현금을 보유하고 있었던 점 등을 고려하여 자금세탁에 관여한 미등록 가상자산 거래업자가 더 있을 것으로 보고 관련 수사를 계속 진행할 계획이다.대구경찰청 관계자는 "이번 사건 범행에 가담한 이들과 구매자에 대한 추가 수사를 계속 진행할 예정"이라며 "온라인 마약수사 전담팀을 중심으로 온라인 마약류 유통범죄에 대한 강도 높은 대응을 이어나갈 방침"이라고 말했다.