충남도의회 '김형석 파면안 부결' 후폭풍... "국힘, 지방선거서 심판"

앞서 지난 2일 충남도의회는 안장헌 의원(더불어민주당, 아산5)이 발의한 '독립운동 폄훼한 독립기념관장 파면 촉구 건의안' 채택이 불발됐다.

4일 충남 천안 독립기념관에서는 천안 민주단체연대회의 소속 회원들이 모여 '김형석 파면 촉구 건의안'을 부결한 충남도의회 국힘 소속 도의원들을 규탄하는 기자회견을 열었다.

충남도의회의 김형석 독립기념관장 파면 촉구 건의안이 국민의힘 소속 의원들의 반대로 부결된 것을 두고 비판이 계속되고 있다. 국힘 도의원들이 당론으로 건의안 채택을 반대한 것은 아니지만 일각에서는 '국민의힘 책임론'이 나오고 있다.앞서 지난 2일 충남도의회에서는 안장헌 의원(더불어민주당, 아산5)이 발의한 '독립운동을 폄훼한 독립기념관장 파면 촉구 건의안'이 재석 의원 39명 가운데 찬성 15명, 반대 22명, 기권 2명으로 부결됐다.이에 대해 천안지역 시민단체 연대체인 '천안민주단체연대회의'는 4일 천안 독립기념관 겨레누리관에서 기자회견을 열고 "김형석 독립기념관장 파면 건의를 묵살한 도의원들을 규탄한다"고 목소리를 높였다.단체는 "김형석 관장은 취임 일성으로 백선엽, 안익태 등이 과도하게 친일파로 몰렸다며 재평가해 명예를 회복시켜야 한다고 주장했다"며 "독립항쟁기 대한국인의 국적은 일본이었다고 하고, 최근에는 8·15 광복이 '연합군의 선물'이라는 망발을 내뱉어 목숨 바쳐 일제와 싸운 숭고한 독립운동의 역사를 부정했다"고 비판했다.이어 "김형석 파면 촉구 건의안이 충남도의회에 제출됐으나 내란 동조 세력인 국민의힘 도의원들 다수가 반대해 부결됐다"며 "부결에 찬성한 도의원들의 이름을 똑똑히 기억할 것"이라고 경고했다. 그러면서 "도민의 뜻을 외면하고 대표성을 내던진 자들은 도의원 자격이 없다"며 "내년 지방선거에서 분명히 심판할 것"이라고 밝혔다.더불어민주당 충남도당도 3일 논평을 내고 "정치적 이해관계를 떠나 (이번 부결은) 독립운동 역사에 대한 국민의힘의 입장이 무엇인지를 명확히 보여주는 일"이라며 "김형석 관장이 저지른 수많은 부적절한 행보와 각종 의혹에 대해 사실상 동조한 것으로, 뉴라이트식 친일 역사관을 공유하고 있다는 점을 드러낸 것"이라고 비판했다민주당 도당은 "이번 결정은 역사 앞에 부끄러운 기록으로 남을 것"이라며 "충남이 독립운동의 성지라는 자부심을 가진 도민들에게 깊은 상처를 안겼다"고 꼬집었다.홍성현 충남도의회 의장(국민의힘)은 4일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "해당 건의안은 당론이 아니라 자유투표로 맡겼다"고 밝혔다.이어 "국민의힘 소속 도의원 중에서도 두 명은 찬성했고 한 명은 기권했다"며 "(김형석 파면은) 국회의원의 몫이다. 지방 의회에서까지 갈등 요소를 만들 필요는 없다는 의견이 당내에 있었다"고 설명했다.마지막으로 그는 "5분 발언이나 도정 질문을 통해서도 충분히 문제 제기가 가능하다. 다른 의도는 없다"고 해명했다.