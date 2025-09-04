형제복지원 사건 상고 또 취하... 열리는 국가배상의 길

형제복지원 피해자들이 제기한 국가배상 소송에서 이재명 정부가 또 대법원 상고를 취하했다. 정성호 법무부 장관의 사과와 함께 상소를 포기하겠다고 밝힌 이후 점점 과거사 배상의 길이 열리고 있다. 결과만 손꼽아 기다리던 피해자들은 이제야 한숨을 돌리는 분위기다.
4일 형제복지원피해자협의회에 따르면, 법무부가 피해자 27명이 제기한 소송의 상고 취하서를 대법원 민사3부에 제출했다. 대한민국의 책임을 묻는 이 사건은 원고들이 1심·2심 모두 일부 승소했지만, 법무부의 불복하면서 추가 재판을 앞두고 있었다. 그러나 이번 결정으로 별다른 법리 검토 없이 원심 판결이 자동 확정될 예정이다.
지난달 5일 정 장관은 과거 국가의 불법행위를 책임지겠다고 밝혔다. 이른바 기계적인 상급심행을 중단하겠단 얘기였는데, 바로 후속 조처가 뒤따랐다. 형제복지원 피해자 각각 12명·14명의 손배소에서 상고 취하가 이루어졌고, 이번 사건도 동일한 수순을 밟았다. 최근엔 29명이 1심에서 승소한 소송 또한 법무부가 항소를 포기했다(관련기사: 형제복지원 사건 항소 포기
https://omn.kr/2f5hq).
권위주의 시절 국가의 잘못으로 고통을 받고도 배상은커녕 계속 법원으로 가야 했던 피해자는 답답함이 풀린 듯 가슴을 쓸어내렸다. 박경보 협의회 대표는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "순차적으로 재판이 해결되고 있다. 다행스럽게 생각한다"라며 "나머지 다른 건도 하루빨리 약속이 이행돼야 한다"고 말했다. 법무부 조사에서 현재 100여 건에 달하는 소송이 진행 중이다.
피해자들의 법정 싸움을 지원한 김건휘(법무법인 시그니처) 변호사도 같은 이야기를 꺼내 들었다. 김 변호사는 "당연한 과정"이라며 "모든 소송에서 상소 없이 바로 피해회복이 진행돼야 한다"라고 말했다. 배상금 지급에 대해선 "검찰청에 임의변제를 청구해 받아야 하지만, 절차가 있어 시간이 더 필요하다"라고 설명했다.
법무부가 3일 상고취하서를 낸 소송은 진실·화해를위한과거사정리위원회가 공개 대응한 재판 중 하나이기도 하다. 부산고법이 판결문에서 형제복지원의 운영 시기를 '1975년→1960년'으로 고쳐 피해 시점을 15년 정도 앞당기자 진화위는 "피해 인정 범위가 더 확대됐다"라며 큰 의미를 부여했다. 그러면서 정부를 향해 "무분별한 상소 자제"를 촉구했다.
1970년대~1980년대 부산 형제복지원에서는 내무부 훈령과 위탁계약으로 3만여 명 이상이 끌려가 감금·강제노역·폭행·성폭력 등 참혹한 인권유린을 당했다. 부랑자 단속을 명분으로 벌어진 일인데, 드러난 사망자만 수백 명에 달했다. 이를 놓고 진화위는 2022년 "국가의 부당한 공권력 행사에 의한 중대한 인권침해가 있었다"라며 진실규명을 했다.
최근엔 넷플릭스 <나는 생존자다> 시리즈의 한 장면으로 다뤄지면서 사건이 재조명되는 모양새다. 자극적인 재현 방식에 대한 비판이 있지만, 살아남은 피해생존자가 반복하지 말아야 할 현대사의 생채기를 직접 증언했기 때문이다. 화제성 덕택에 한국 시청 1위에 오르기도 했다.