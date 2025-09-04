여수광양항, 산업지원형 넘어 친환경·스마트 항만으로

큰사진보기 ▲광양항 컨테이너부두 전경. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 7일부터 10일까지 4일간 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘2025 해양레저 관광박람회’에 참가 중인 여수광양항만공사. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근 분양 중인 여수광양항 배후단지 내 세풍산단 조감도. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲광양항 컨테이너 부두에 지난 7월 친환경 야드트랙터가 추가로 도입됐다. ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

정부는 '제4차 전국항만기본계획(2021~2030)'을 지난 2020년 12월 30일 확정·고시했다.이에 따르면 여수광양항은 향후 10년간 대량화물 산업지원형 항만으로서의 역할을 강화하는 동시에, 친환경·스마트 복합항만으로 발전시켜 나간다는 계획이다.또 부산항에 집중된 글로벌 물류의 이원화를 보완하고 남해안 중심의 산업벨트를 뒷받침하는 핵심 거점으로 육성한다는 것이 핵심 전략이다.여수광양항은 오랜 기간 광양제철소, 여수국가산단과 밀접하게 연계된 산업지원 항만으로서 기능해 왔다.제4차 항만기본계획은 이러한 기존 기능을 더욱 고도화하고, 철강·석유화학·에너지 등 대량화물 처리에 최적화된 구조로 재편하는 데 방점을 두고 있다.특히 해양수산부는 여수광양항을 '전남권 산업과 물류 수요를 뒷받침하는 전략적 산업거점항만'으로 규정하고 있다.이에 따라 컨테이너 기능을 보완적으로 강화한다는 방침이다. 기존의 벌크 중심에서도 탈피해 중국 및 동남아와 연계된 환황해권 복합물류 기능을 확대한다는 구상이다.여수광양항의 또 다른 미래 전략은 배후단지의 확충과 다기능화다.정부는 2030년까지 여수광양항에 300만㎡ 이상의 배후단지를 추가로 조성할 계획이다. 이곳엔 냉장·냉동, 가공·조립, 스마트물류, R&D 등 고부가가치 산업기능을 유치한다.여수광양항만공사 또한 이에 발맞춰 복합물류터미널, 글로벌 기업 유치, 물류 클러스터 개발 사업 등을 추진 중이다.항만 자체의 기능을 넘어선 산업기반 창출이 가능해진다면, 광양항은 수출입의 거점을 넘어 제조·가공·유통이 결합된 물류 허브로 역할이 가능해진다.전 세계 항만 물류가 탈탄소, 디지털 전환이라는 흐름을 맞고 있는 가운데, 여수광양항도 이 같은 추세에도 발맞춘다.제4차 항만기본계획은 여수광양항을 '친환경·스마트 항만'으로 탈바꿈시키는 것을 핵심 정책 중 하나로 제시했다.이를 위해 ▲육상전력공급설비(AMP) ▲친환경 연료공급시설(LNG, 수소, 암모니아 등) ▲항만 내 전기장비 보급 확대 등이 단계적으로 추진된다.동시에 자동화 야드, 스마트 게이트, 디지털 트래킹 시스템을 도입해 항만 운영의 효율성과 안전성을 높이는 방향으로 전환이 이뤄진다.현재 국내 주요 항만은 기능이 점차 분화되고 있다.부산항은 글로벌 환적 중심항만, 인천항은 수도권 수출입 중심항만으로 역할을 담당하도록 돼 있다. 반면 여수광양항은 산업물류 특화형 항만이라는 전략적 정체성을 확보하고 이를 기반으로 보완적·보조적 항만 기능을 수행하는 방향으로 설정됐다.특히 부산항의 과밀화와 수도권 물류 집중 해소를 위한 물동량 분산 기능 측면에서도 여수광양항은 향후 더욱 중요한 역할을 맡을 것으로 보인다.제4차 항만기본계획은 광양항을 '산업·물류·환경이 조화를 이루는 미래형 항만'으로 육성한다는 명확한 청사진을 제시하고 있다. 여수광양항만공사는 이에 맞춰 민간투자 확대, 글로벌 선사 유치, 스마트항만 시범사업 등 다양한 중장기 프로젝트를 병행 중이다.다만 여수광양항이 단순한 보조항에서 벗어나 자립형·전문화 항만으로 자리매김할 수 있을지는 이 전략이 어떻게 실행되느냐에 달려 있다.또한 계획 당시 예측하지 못했던 석유화학산업의 침체도 넘어야 할 산이다.기본계획의 안정적 추진과 당면한 위기를 극복할 수 있어야만 여수광양항 중심의 물류 지형 변화도 기대할 수 있을 것으로 보인다.