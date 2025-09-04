[경남 고성] 9월에 전국 규모 대회 7개 ... "스포츠 중심지로 우뚝"

큰사진보기 ▲제5회 전국생활체육역도대회가 고성역도전용경기장에서 열린다. ⓒ 고성군청 관련사진보기

경남 고성이 스포츠 중심지로 우뚝 서고 있다. 9월 한 달 동안에만 핸드볼, 당구 등 7개 종목의 전국 규모 대회가 열리는 것이다.고성군은 7개 대회를 유치해 6000여 명의 선수단과 관계자들이 찾을 예정이고, 이는 지역 경제 활성화와 '스포츠산업도시 고성'의 가치 제고에 크게 기여할 전망이라고 4일 밝혔다.첫 출발은 대한핸드볼협회장배 전국 대학 선수권대회다. 4일부터 10일까지 7일간 국민체육센터와 실내체육관에서 열리고, 전국 350여 명의 대학 핸드볼 선수들이 그간 갈고닦은 기량을 뽐낸다.고성군은 "이 대회는 전국 대학 선수권 중 가장 권위 있는 대회로, 미래 한국 핸드볼을 이끌 차세대 선수들을 만날 수 있다는 점에서 의미가 크다"라고 했다.고성군은 2024년에 전국체전 핸드볼대회를 유치했고, 올 3월에는 전국중고등선수권대회, 5월에는 전국소년체전 핸드볼대회를 개최하기도 했다.이어 5일에는 제2회 고성군수배 그라운드골프대회가 스포츠타운에서 열린다. 경남 15개 시군에서 420여 명의 동호인이 참여할 예정이며 개인전과 단체전에서 기량을 겨룬다.또 12일부터 15일까지 제5회 전국생활체육역도대회가 고성역도전용경기장에서 개최된다. 전국 280여 명의 역도 동호인과 선수들이 참여해 역도의 힘과 기술을 겨룰 예정이다.고성군은 "최고의 훈련시설과 공식경기장을 갖추고 있어 대회 및 전지훈련지로 전국에서 연중 고성군을 찾고 있다"라며 "경기장은 쉬지 않고 북적이고 있어 역도 종목은 원조 효자종목인 셈이다"라고 했다.같은 기간에는 제1회 고성공룡배 전국리틀야구대회가 열린다. 12일부터 15일까지는 U-9, 9월 19일부터 22일까지는 U-11 대회가 진행되며, 총 1,000여 명이 참가한다.고성군은 "전국의 유망주들이 고성군 야구장에서 투지 넘치는 경기를 펼칠 것으로 기대되며, '유소년 야구의 산실'로서 고성군의 위상을 알릴 전망이다"라고 했다.2023년, 2024년 개장된 야구장 2면 역시 전국 최고의 시설로 올 5월에 경남도민체전을 유치해 군부 8개팀 160명이 고성군을 다녀갔다.이어 13~14일 이틀 동안 제9회 경상남도축구협회장기 동호인 축구대회가 고성에서 열린다. 2500여 명의 축구 동호인들이 모여 열띤 경쟁을 벌일 예정이다.또 17일부터 21일까지 2025 경남고성군수배 전국당구대회가 국민체육센터와 실내체육관에서 펼쳐진다. 1000여 명이 참가하는 이번 대회는 캐롬3쿠션, 포켓9볼, 스누커, 잉글리시빌리아드 등 다양한 종목이 열려 당구 팬들에게 볼거리를 제공한다.고성군은 "이번 대회는 결승전을 국민체육센터에서 관중 위주의 대회로 진행할 예정이어서 당구인들의 많은 참관을 유도한다"라며 "2020년도부터 개최한 당구대회는 6년째 고성에서 열리고 있다"라고 했다.마지막으로 23일에는 제17회 대한체육회장배 전국그라운드골프대회가 고성군 스포츠타운에서 열린다. 700여 명이 참가한다.이상근 고성군수는 "올해 9월은 어느 해보다 다채롭고 풍성한 스포츠 대회로 가득하다"라며 "스포츠는 단순히 경기를 치르는 것을 넘어, 지역을 알리고 경제를 살리는 중요한 자산"이라고 강조했다.